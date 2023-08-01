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Прихожане храма УПЦ призвали Зеленского защитить их от произвола чиновников
Прихожане храма УПЦ призвали Зеленского защитить их от произвола чиновников - РИА Новости, 01.08.2023
Прихожане храма УПЦ призвали Зеленского защитить их от произвола чиновников
Прихожане Свято-Покровского храма Украинской православной церкви в селе Адамовка Хмельницкой области направили обращение Владимиру Зеленскому с просьбой... РИА Новости, 01.08.2023
2023-08-01T16:23
2023-08-01T16:23
2023-08-01T16:23
религия
украина
хмельницкая область
владимир зеленский
украинская православная церковь
ситуация вокруг упц
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Прихожане Свято-Покровского храма Украинской православной церкви в селе Адамовка Хмельницкой области направили обращение Владимиру Зеленскому с просьбой остановить произвол местных чиновников, направленный на раскол общества изнутри, сообщила пресс-служба Хмельницкой епархии УПЦ. В своем обращении прихожане Покровского храма подчеркнули, что обращаются к Зеленскому как к гаранту конституции, нормы которой не действуют, а грубо игнорируются, в частности, чиновниками Хмельницкой военной администрации. Верующие УПЦ в обращении отметили, что оставляют за собой право обращаться в международные институты, "если не будут услышаны в собственном государстве". "Именно по их воле нашу религиозную общину, насчитывающую 359 членов, фактически лишили конституционного права на свободу совести и вероисповедания противозаконным способом, зарегистрировав 19.07.2023 г. устав религиозной общины в новой редакции с изменением подчинения ПЦУ", - говорится в обращении, опубликованном в телеграм-канале Хмельницкой епархии. Прихожане подчеркнули, что новую редакцию устава подали на регистрацию люди, "которые никакого отношения к общине Свято-Покровского храма не имели". "Вместо того, чтобы обеспечить законность и конституционность в решении искусственно созданной проблемы в селе, в кабинете одного из заместителей председателя Хмельницкой ОВА во время приема нас обозвали "прислужниками Москвы", а нашего настоятеля – "московским попом", опомнившись только после замечания о конституционной гарантии презумпции невиновности", – сообщили верующие. Прихожане уверены, что единственная цель ПЦУ, разжигающей ненависть и религиозную нетерпимость, – это захват здания храма. "Мы просим вас остановить произвол местных чиновников, направленный на раскол общества изнутри, и обеспечить нам возможность свободного вероисповедания", – говорится в обращении. За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия"- обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств так называемой "антиукраинской деятельности".
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украина, хмельницкая область, владимир зеленский, украинская православная церковь, ситуация вокруг упц
Религия, Украина, Хмельницкая область, Владимир Зеленский, Украинская православная церковь, Ситуация вокруг УПЦ
Прихожане храма УПЦ призвали Зеленского защитить их от произвола чиновников
Прихожане храма УПЦ обратились к Зеленскому за защитой от произвола украинских чиновников
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости.
Прихожане Свято-Покровского храма Украинской православной церкви в селе Адамовка Хмельницкой области направили обращение Владимиру Зеленскому с просьбой остановить произвол местных чиновников, направленный на раскол общества изнутри, сообщила пресс-служба
Хмельницкой епархии УПЦ.
В своем обращении прихожане Покровского храма подчеркнули, что обращаются к Зеленскому как к гаранту конституции, нормы которой не действуют, а грубо игнорируются, в частности, чиновниками Хмельницкой военной администрации. Верующие УПЦ в обращении отметили, что оставляют за собой право обращаться в международные институты, "если не будут услышаны в собственном государстве".
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"Именно по их воле нашу религиозную общину, насчитывающую 359 членов, фактически лишили конституционного права на свободу совести и вероисповедания противозаконным способом, зарегистрировав 19.07.2023 г. устав религиозной общины в новой редакции с изменением подчинения ПЦУ", - говорится в обращении, опубликованном в телеграм-канале Хмельницкой епархии. Прихожане подчеркнули, что новую редакцию устава подали на регистрацию люди, "которые никакого отношения к общине Свято-Покровского храма не имели".
"Вместо того, чтобы обеспечить законность и конституционность в решении искусственно созданной проблемы в селе, в кабинете одного из заместителей председателя Хмельницкой ОВА во время приема нас обозвали "прислужниками Москвы", а нашего настоятеля – "московским попом", опомнившись только после замечания о конституционной гарантии презумпции невиновности", – сообщили верующие.
Прихожане уверены, что единственная цель ПЦУ, разжигающей ненависть и религиозную нетерпимость, – это захват здания храма.
"Мы просим вас остановить произвол местных чиновников, направленный на раскол общества изнутри, и обеспечить нам возможность свободного вероисповедания", – говорится в обращении.
За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией
, местные власти в разных регионах Украины
приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия"- обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств так называемой "антиукраинской деятельности".
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