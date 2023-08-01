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Прихожане храма УПЦ призвали Зеленского защитить их от произвола чиновников

Прихожане храма УПЦ призвали Зеленского защитить их от произвола чиновников - РИА Новости, 01.08.2023

Прихожане храма УПЦ призвали Зеленского защитить их от произвола чиновников

Прихожане Свято-Покровского храма Украинской православной церкви в селе Адамовка Хмельницкой области направили обращение Владимиру Зеленскому с просьбой... РИА Новости, 01.08.2023

2023-08-01T16:23

2023-08-01T16:23

2023-08-01T16:23

религия

украина

хмельницкая область

владимир зеленский

украинская православная церковь

ситуация вокруг упц

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Прихожане Свято-Покровского храма Украинской православной церкви в селе Адамовка Хмельницкой области направили обращение Владимиру Зеленскому с просьбой остановить произвол местных чиновников, направленный на раскол общества изнутри, сообщила пресс-служба Хмельницкой епархии УПЦ. В своем обращении прихожане Покровского храма подчеркнули, что обращаются к Зеленскому как к гаранту конституции, нормы которой не действуют, а грубо игнорируются, в частности, чиновниками Хмельницкой военной администрации. Верующие УПЦ в обращении отметили, что оставляют за собой право обращаться в международные институты, "если не будут услышаны в собственном государстве". "Именно по их воле нашу религиозную общину, насчитывающую 359 членов, фактически лишили конституционного права на свободу совести и вероисповедания противозаконным способом, зарегистрировав 19.07.2023 г. устав религиозной общины в новой редакции с изменением подчинения ПЦУ", - говорится в обращении, опубликованном в телеграм-канале Хмельницкой епархии. Прихожане подчеркнули, что новую редакцию устава подали на регистрацию люди, "которые никакого отношения к общине Свято-Покровского храма не имели". "Вместо того, чтобы обеспечить законность и конституционность в решении искусственно созданной проблемы в селе, в кабинете одного из заместителей председателя Хмельницкой ОВА во время приема нас обозвали "прислужниками Москвы", а нашего настоятеля – "московским попом", опомнившись только после замечания о конституционной гарантии презумпции невиновности", – сообщили верующие. Прихожане уверены, что единственная цель ПЦУ, разжигающей ненависть и религиозную нетерпимость, – это захват здания храма. "Мы просим вас остановить произвол местных чиновников, направленный на раскол общества изнутри, и обеспечить нам возможность свободного вероисповедания", – говорится в обращении. За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия"- обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств так называемой "антиукраинской деятельности".

https://ria.ru/20230727/tserkov-1886733451.html

https://ria.ru/20230729/upts-1887017899.html

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украина, хмельницкая область, владимир зеленский, украинская православная церковь, ситуация вокруг упц