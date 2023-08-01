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Водитель автобуса, задавивший девочку в Подмосковье, получил 5,5 года
Водитель автобуса, задавивший девочку в Подмосковье, получил 5,5 года - РИА Новости, 01.08.2023
Водитель автобуса, задавивший девочку в Подмосковье, получил 5,5 года
Водитель автобуса, задавивший ребенка в Московской области и скрывшийся с места ДТП, осужден на 5,5 лет колонии общего режима, сообщается в телеграм-канале... РИА Новости, 01.08.2023
2023-08-01T16:06
2023-08-01T16:06
2023-08-01T16:08
происшествия
авто
московская область (подмосковье)
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Водитель автобуса, задавивший ребенка в Московской области и скрывшийся с места ДТП, осужден на 5,5 лет колонии общего режима, сообщается в телеграм-канале подмосковного главка СК России. "Доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении бывшего водителя рейсового автобуса... Приговором суда подсудимый признан виновным и ему назначено наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил", - говорится в сообщении. Мужчина признан виновным в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека, сопряженном с оставлением места его совершения. Установлено, что 19 июня 2022 года водитель рейсового автобуса наехал на девочку, переходившую дорогу по пешеходному переходу в поселке, она скончалась до приезда скорой помощи. После ДТП водитель скрылся с места происшествия. Позднее он был задержан полицией. На видео, размещенном тогда на "МВД медиа", виновник ДТП рассказал, что видел девочку, но не успел тормознуть. По его словам, он попросил пассажира вызвать скорую помощь, сам проверял пульс ребенка и убежал, когда стало ясно, что девочка погибла.
https://ria.ru/20230730/dtp-1887209060.html
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происшествия, авто, московская область (подмосковье), россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Авто, Московская область (Подмосковье), Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Водитель автобуса, задавивший девочку в Подмосковье, получил 5,5 года
Водитель автобуса, задавивший девочку в Подмосковье получил пять с половиной лет колонии
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости.
Водитель автобуса, задавивший ребенка в Московской области и скрывшийся с места ДТП, осужден на 5,5 лет колонии общего режима, сообщается в телеграм-канале
подмосковного главка СК России.
"Доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении бывшего водителя рейсового автобуса... Приговором суда подсудимый признан виновным и ему назначено наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил", - говорится в сообщении.
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Мужчина признан виновным в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека, сопряженном с оставлением места его совершения.
Установлено, что 19 июня 2022 года водитель рейсового автобуса наехал на девочку, переходившую дорогу по пешеходному переходу в поселке, она скончалась до приезда скорой помощи. После ДТП водитель скрылся с места происшествия. Позднее он был задержан полицией.
На видео, размещенном тогда на "МВД медиа", виновник ДТП рассказал, что видел девочку, но не успел тормознуть. По его словам, он попросил пассажира вызвать скорую помощь, сам проверял пульс ребенка и убежал, когда стало ясно, что девочка погибла.
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