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Пожар на стройбазе в Люберцах охватил три ангара
Пожар на стройбазе в Люберцах охватил три ангара - РИА Новости, 01.08.2023
Пожар на стройбазе в Люберцах охватил три ангара
В Люберцах на территории строительной базы загорелись три ангара, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 01.08.2023
2023-08-01T13:03
2023-08-01T13:03
2023-08-01T14:07
россия
люберцы
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. В Люберцах на территории строительной базы загорелись три ангара, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. Ранее региональный главк МЧС сообщил о возгорании на строительной базе в Котельническом проезде. "Происходит загорание трех ангаров. Площадь уточняется", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20230801/yakutiya-1887517242.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, люберцы, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Россия, Люберцы, Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Пожар на стройбазе в Люберцах охватил три ангара
МЧС сообщило о возгорании в трех ангарах на территории строительной базы в Люберцах