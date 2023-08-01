https://ria.ru/20230801/pozhar-1887581877.html

Пожар на стройбазе в Люберцах охватил три ангара

Пожар на стройбазе в Люберцах охватил три ангара - РИА Новости, 01.08.2023

Пожар на стройбазе в Люберцах охватил три ангара

В Люберцах на территории строительной базы загорелись три ангара, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 01.08.2023

2023-08-01T13:03

2023-08-01T13:03

2023-08-01T14:07

россия

люберцы

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/01/1887598598_0:191:2730:1727_1920x0_80_0_0_cf1610b766b74f3133d6d0de37bd7301.jpg

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. В Люберцах на территории строительной базы загорелись три ангара, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. Ранее региональный главк МЧС сообщил о возгорании на строительной базе в Котельническом проезде. "Происходит загорание трех ангаров. Площадь уточняется", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20230801/yakutiya-1887517242.html

россия

люберцы

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, люберцы, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)