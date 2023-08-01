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Пожар на стройбазе в Люберцах охватил три ангара - РИА Новости, 01.08.2023
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13:03 01.08.2023 (обновлено: 14:07 01.08.2023)
https://ria.ru/20230801/pozhar-1887581877.html
Пожар на стройбазе в Люберцах охватил три ангара
Пожар на стройбазе в Люберцах охватил три ангара - РИА Новости, 01.08.2023
Пожар на стройбазе в Люберцах охватил три ангара
В Люберцах на территории строительной базы загорелись три ангара, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 01.08.2023
2023-08-01T13:03
2023-08-01T14:07
россия
люберцы
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. В Люберцах на территории строительной базы загорелись три ангара, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. Ранее региональный главк МЧС сообщил о возгорании на строительной базе в Котельническом проезде. "Происходит загорание трех ангаров. Площадь уточняется", - сказал собеседник агентства.
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россия
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россия, люберцы, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Россия, Люберцы, Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Пожар на стройбазе в Люберцах охватил три ангара

МЧС сообщило о возгорании в трех ангарах на территории строительной базы в Люберцах

© АГН "Москва" / Денис ВоронинПожарные расчеты на месте возгорания в ангарах предприятия по производству шин в Люберцах
Пожарные расчеты на месте возгорания в ангарах предприятия по производству шин в Люберцах - РИА Новости, 1920, 01.08.2023
© АГН "Москва" / Денис Воронин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. В Люберцах на территории строительной базы загорелись три ангара, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Ранее региональный главк МЧС сообщил о возгорании на строительной базе в Котельническом проезде.
"Происходит загорание трех ангаров. Площадь уточняется", - сказал собеседник агентства.
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РоссияЛюберцыПроисшествияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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