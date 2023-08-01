https://ria.ru/20230801/pozhar-1887534008.html

В Карелии после двух пожаров в частных домах нашли тела шести человек

В Карелии после двух пожаров в частных домах нашли тела шести человек - РИА Новости, 01.08.2023

В Карелии после двух пожаров в частных домах нашли тела шести человек

Тела шести человек найдены после пожаров в двух частных домах в селе в Карелии, правоохранители не исключают, что так пытались скрыть следы преступления,... РИА Новости, 01.08.2023

2023-08-01T10:47

2023-08-01T10:47

2023-08-01T10:47

происшествия

республика карелия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 авг - РИА Новости. Тела шести человек найдены после пожаров в двух частных домах в селе в Карелии, правоохранители не исключают, что так пытались скрыть следы преступления, сообщил в своем Telegram-канале министр здравоохранения республики Михаил Охлопков. "В селе Деревянное произошло возгорание частного дома. На месте пожара найдены 4 трупа (3 мужских, 1 женский). Есть признаки сокрытия преступления, следственными органами устанавливаются причины произошедшего", - написал он. Как отметил Охлопков, это не единственный пожар в селе Деревянное, в другом сгоревшем доме погибли два человека. Их тела пока не осматривались специалистами, уточнил глава минздрава Карелии. Комментарием следственных органов РИА Новости пока не располагает.

https://ria.ru/20230713/ubiystvo-1884077106.html

республика карелия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, республика карелия