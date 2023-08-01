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В Карелии после двух пожаров в частных домах нашли тела шести человек - РИА Новости, 01.08.2023
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10:47 01.08.2023
https://ria.ru/20230801/pozhar-1887534008.html
В Карелии после двух пожаров в частных домах нашли тела шести человек
В Карелии после двух пожаров в частных домах нашли тела шести человек - РИА Новости, 01.08.2023
В Карелии после двух пожаров в частных домах нашли тела шести человек
Тела шести человек найдены после пожаров в двух частных домах в селе в Карелии, правоохранители не исключают, что так пытались скрыть следы преступления,... РИА Новости, 01.08.2023
2023-08-01T10:47
2023-08-01T10:47
происшествия
республика карелия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 авг - РИА Новости. Тела шести человек найдены после пожаров в двух частных домах в селе в Карелии, правоохранители не исключают, что так пытались скрыть следы преступления, сообщил в своем Telegram-канале министр здравоохранения республики Михаил Охлопков. "В селе Деревянное произошло возгорание частного дома. На месте пожара найдены 4 трупа (3 мужских, 1 женский). Есть признаки сокрытия преступления, следственными органами устанавливаются причины произошедшего", - написал он. Как отметил Охлопков, это не единственный пожар в селе Деревянное, в другом сгоревшем доме погибли два человека. Их тела пока не осматривались специалистами, уточнил глава минздрава Карелии. Комментарием следственных органов РИА Новости пока не располагает.
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республика карелия
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происшествия, республика карелия
Происшествия, Республика Карелия
В Карелии после двух пожаров в частных домах нашли тела шести человек

Минздрав Карелии сообщил о шести телах погибших, найденных в двух сгоревших частных домах

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 01.08.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 авг - РИА Новости. Тела шести человек найдены после пожаров в двух частных домах в селе в Карелии, правоохранители не исключают, что так пытались скрыть следы преступления, сообщил в своем Telegram-канале министр здравоохранения республики Михаил Охлопков.
"В селе Деревянное произошло возгорание частного дома. На месте пожара найдены 4 трупа (3 мужских, 1 женский). Есть признаки сокрытия преступления, следственными органами устанавливаются причины произошедшего", - написал он. Как отметил Охлопков, это не единственный пожар в селе Деревянное, в другом сгоревшем доме погибли два человека. Их тела пока не осматривались специалистами, уточнил глава минздрава Карелии.
Комментарием следственных органов РИА Новости пока не располагает.
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