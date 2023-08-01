https://ria.ru/20230801/pokushenie-1887630795.html

В суд передали дело о сорванном покушении на министра курортов Крыма

В суд передали дело о сорванном покушении на министра курортов Крыма - РИА Новости, 01.08.2023

В суд передали дело о сорванном покушении на министра курортов Крыма

Житель Крыма, который был задействован в планировании покушения на убийство министра туризма республики по заказу спецслужб Украины, предстанет перед судом,... РИА Новости, 01.08.2023

2023-08-01T16:03

2023-08-01T16:03

2023-08-01T17:09

украина

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

республика крым

вадим волченко (министр курортов и туризма крыма)

россия

фсб

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости. Житель Крыма, который был задействован в планировании покушения на убийство министра туризма республики по заказу спецслужб Украины, предстанет перед судом, сообщило региональное управление СК РФ.По данным следствия, летом 2022 года 25-летний житель поселка Советский за деньги начал сотрудничество с представителем спецслужб Украины, который готовил покушение на министра курортов и туризма Крыма. Заказчик, находясь на территории Украины, поручил фигуранту, в частности, собрать информацию о конспирации и путях отхода после преступления. Крымчанин частично получил оплату, купил пистолет Glock с патронами и взрывные устройства.Преступная схема была пресечена оперативными сотрудниками ФСБ. Обвиняемый был задержан в Феодосии с оружием, которое планировалось использовать для убийства."Расследование уголовного дела завершено, материалы направлены в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.Фигурант обвиняется в пособничестве к приготовлению убийства лица по найму в связи с осуществлением им служебной деятельности, совершенном группой лиц по предварительному сговору, если преступление не было доведено до конца; незаконном приобретении, передаче, хранении, перевозке, ношении огнестрельного оружия, боеприпасов к нему и взрывных устройств, совершенные группой лиц по предварительному сговору (ч. 5 ст. 33, ч. 1 ст. 30, п.п. "б", "ж", "з" ч. 2 ст. 105, п. "а" ч. 3 ст. 222, п. "а" ч. 3 ст. 222.1 УК РФ).Пост министра курортов и туризма Крыма с июля 2017 года занимает Вадим Волченко.

https://ria.ru/20230725/delo-1886098042.html

украина

республика крым

россия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

украина, происшествия, следственный комитет россии (ск рф), республика крым, вадим волченко (министр курортов и туризма крыма), россия, фсб