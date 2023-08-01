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В суд передали дело о сорванном покушении на министра курортов Крыма - РИА Новости, 01.08.2023
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16:03 01.08.2023 (обновлено: 17:09 01.08.2023)
https://ria.ru/20230801/pokushenie-1887630795.html
В суд передали дело о сорванном покушении на министра курортов Крыма
В суд передали дело о сорванном покушении на министра курортов Крыма - РИА Новости, 01.08.2023
В суд передали дело о сорванном покушении на министра курортов Крыма
Житель Крыма, который был задействован в планировании покушения на убийство министра туризма республики по заказу спецслужб Украины, предстанет перед судом,... РИА Новости, 01.08.2023
2023-08-01T16:03
2023-08-01T17:09
украина
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
республика крым
вадим волченко (министр курортов и туризма крыма)
россия
фсб
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости. Житель Крыма, который был задействован в планировании покушения на убийство министра туризма республики по заказу спецслужб Украины, предстанет перед судом, сообщило региональное управление СК РФ.По данным следствия, летом 2022 года 25-летний житель поселка Советский за деньги начал сотрудничество с представителем спецслужб Украины, который готовил покушение на министра курортов и туризма Крыма. Заказчик, находясь на территории Украины, поручил фигуранту, в частности, собрать информацию о конспирации и путях отхода после преступления. Крымчанин частично получил оплату, купил пистолет Glock с патронами и взрывные устройства.Преступная схема была пресечена оперативными сотрудниками ФСБ. Обвиняемый был задержан в Феодосии с оружием, которое планировалось использовать для убийства."Расследование уголовного дела завершено, материалы направлены в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.Фигурант обвиняется в пособничестве к приготовлению убийства лица по найму в связи с осуществлением им служебной деятельности, совершенном группой лиц по предварительному сговору, если преступление не было доведено до конца; незаконном приобретении, передаче, хранении, перевозке, ношении огнестрельного оружия, боеприпасов к нему и взрывных устройств, совершенные группой лиц по предварительному сговору (ч. 5 ст. 33, ч. 1 ст. 30, п.п. "б", "ж", "з" ч. 2 ст. 105, п. "а" ч. 3 ст. 222, п. "а" ч. 3 ст. 222.1 УК РФ).Пост министра курортов и туризма Крыма с июля 2017 года занимает Вадим Волченко.
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украина
республика крым
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украина, происшествия, следственный комитет россии (ск рф), республика крым, вадим волченко (министр курортов и туризма крыма), россия, фсб
Украина, Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ), Республика Крым, Вадим Волченко (Министр курортов и туризма Крыма), Россия, ФСБ
В суд передали дело о сорванном покушении на министра курортов Крыма

Крымчанина будут судить за подготовку к убийству министра туризма по заказу СБУ

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 01.08.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости. Житель Крыма, который был задействован в планировании покушения на убийство министра туризма республики по заказу спецслужб Украины, предстанет перед судом, сообщило региональное управление СК РФ.
По данным следствия, летом 2022 года 25-летний житель поселка Советский за деньги начал сотрудничество с представителем спецслужб Украины, который готовил покушение на министра курортов и туризма Крыма. Заказчик, находясь на территории Украины, поручил фигуранту, в частности, собрать информацию о конспирации и путях отхода после преступления. Крымчанин частично получил оплату, купил пистолет Glock с патронами и взрывные устройства.
Преступная схема была пресечена оперативными сотрудниками ФСБ. Обвиняемый был задержан в Феодосии с оружием, которое планировалось использовать для убийства.
"Расследование уголовного дела завершено, материалы направлены в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
Фигурант обвиняется в пособничестве к приготовлению убийства лица по найму в связи с осуществлением им служебной деятельности, совершенном группой лиц по предварительному сговору, если преступление не было доведено до конца; незаконном приобретении, передаче, хранении, перевозке, ношении огнестрельного оружия, боеприпасов к нему и взрывных устройств, совершенные группой лиц по предварительному сговору (ч. 5 ст. 33, ч. 1 ст. 30, п.п. "б", "ж", "з" ч. 2 ст. 105, п. "а" ч. 3 ст. 222, п. "а" ч. 3 ст. 222.1 УК РФ).
Пост министра курортов и туризма Крыма с июля 2017 года занимает Вадим Волченко.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 25.07.2023
СК: фигуранты дела о покушении на Соловьева причастны к четырем терактам
25 июля, 09:58
 
УкраинаПроисшествияСледственный комитет России (СК РФ)Республика КрымВадим Волченко (Министр курортов и туризма Крыма)РоссияФСБ
 
 
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