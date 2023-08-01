https://ria.ru/20230801/pokhischenie-1887653072.html
Мать маньяка из Челябинска рассказала об условиях содержания похищенной
Мать маньяка из Челябинска рассказала об условиях содержания похищенной - РИА Новости, 01.08.2023
Мать маньяка из Челябинска рассказала об условиях содержания похищенной
Мать челябинского маньяка, обвиняемая в похищении девушки, которую сын держал в плену 14 лет, считает, что девушка жила у них "как королева". РИА Новости, 01.08.2023
2023-08-01T17:30
2023-08-01T17:30
2023-08-01T17:30
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
дело о похищении девушки в челябинской области
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ЧЕЛЯБИНСК, 1 авг – РИА Новости. Мать челябинского маньяка, обвиняемая в похищении девушки, которую сын держал в плену 14 лет, считает, что девушка жила у них "как королева". Ранее СК предъявил жителю Челябинска Владимиру Ческидову обвинение в похищении человека, убийстве и изнасиловании, а его матери Валентине Ческидовой – в похищении человека, попросил избрать обвиняемым меру пресечения в виде заключения под стражу. Суд не стал арестовывать Ческидову, ее отпустили из-под стражи в зале суда. "Она жила как королева, пристроилась к моему сыну. Она не работала. Двери у нас были открыты, она могла уйти", - сказала Ческидова журналистам. Ранее в суде Ческидова сообщила, что родилась в Саткинском районе Челябинской области, окончила Саткинское медицинское училище, сейчас пенсионерка. Её муж умер 5 лет назад, у неё один сын Владимир, внуков нет, она проживает в посёлке Смолино, но прописана в Челябинске на улице Солнечная. Следователи и прокуратура сообщали ранее, что Ческидов осенью 2009 года познакомился с девушкой в районе автовокзала "Синегорье" в Челябинске и под предлогом распития спиртного привез её в частный дом, где она пробыла до 30 июля 2023 года. После обострения психического заболевания мужчина был доставлен в лечебное учреждение, а женщина смогла покинуть дом. По данным источника РИА Новости, девушка попала в плен в 19-летнем возрасте, а выбраться на свободу ей удалось только в 33 года. По его данным, мать похитителя во время допроса в качестве свидетеля заявила, что считала, что девушка проживала с ним добровольно и являлась его сожительницей. Кроме того, СК установил причастность похитителя к убийству другой местной жительницы в 2011 году. Источник РИА Новости уточнял, что эту женщину по имени Оксана он представил похищенной девушке как "супругу". На время отсутствия похитителя дома он запирал Оксану в надворной постройке, вторую девушку запирал в комнате, оставляя связанной. В 2011 году после ссоры он убил "супругу", тело расчленил, а останки закопал в погребе дома.
https://ria.ru/20230801/reabilitatsiya-1887637329.html
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происшествия, следственный комитет россии (ск рф), дело о похищении девушки в челябинской области
Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ), Дело о похищении девушки в Челябинской области
Мать маньяка из Челябинска рассказала об условиях содержания похищенной
Мать маньяка в Челябинске Ческидова заявила, что похищенная девушка жила "как королева"
ЧЕЛЯБИНСК, 1 авг – РИА Новости. Мать челябинского маньяка, обвиняемая в похищении девушки, которую сын держал в плену 14 лет, считает, что девушка жила у них "как королева".
Ранее СК предъявил жителю Челябинска Владимиру Ческидову обвинение в похищении человека, убийстве и изнасиловании, а его матери Валентине Ческидовой – в похищении человека, попросил избрать обвиняемым меру пресечения в виде заключения под стражу. Суд не стал арестовывать Ческидову, ее отпустили из-под стражи в зале суда.
"Она жила как королева, пристроилась к моему сыну. Она не работала. Двери у нас были открыты, она могла уйти", - сказала Ческидова журналистам.
Ранее в суде Ческидова сообщила, что родилась в Саткинском районе Челябинской области, окончила Саткинское медицинское училище, сейчас пенсионерка. Её муж умер 5 лет назад, у неё один сын Владимир
, внуков нет, она проживает в посёлке Смолино, но прописана в Челябинске на улице Солнечная.
Следователи и прокуратура сообщали ранее, что Ческидов осенью 2009 года познакомился с девушкой в районе автовокзала "Синегорье" в Челябинске и под предлогом распития спиртного привез её в частный дом, где она пробыла до 30 июля 2023 года. После обострения психического заболевания мужчина был доставлен в лечебное учреждение, а женщина смогла покинуть дом.
По данным источника РИА Новости, девушка попала в плен в 19-летнем возрасте, а выбраться на свободу ей удалось только в 33 года. По его данным, мать похитителя во время допроса в качестве свидетеля заявила, что считала, что девушка проживала с ним добровольно и являлась его сожительницей. Кроме того, СК
установил причастность похитителя к убийству другой местной жительницы в 2011 году. Источник РИА Новости уточнял, что эту женщину по имени Оксана он представил похищенной девушке как "супругу". На время отсутствия похитителя дома он запирал Оксану в надворной постройке, вторую девушку запирал в комнате, оставляя связанной. В 2011 году после ссоры он убил "супругу", тело расчленил, а останки закопал в погребе дома.
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