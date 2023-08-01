https://ria.ru/20230801/pogoda-1887659830.html
Москвичей предупредили о рекордной жаре на выходных
Москвичей предупредили о рекордной жаре на выходных - РИА Новости, 01.08.2023
Москвичей предупредили о рекордной жаре на выходных
Температура воздуха в Москве на выходных может впервые за лето преодолеть отметку в плюс 30 градусов, сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист центра... РИА Новости, 01.08.2023
2023-08-01T18:02
2023-08-01T18:02
2023-08-01T18:02
общество
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михаил леус
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Температура воздуха в Москве на выходных может впервые за лето преодолеть отметку в плюс 30 градусов, сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. Синоптик отметил, что температура воздуха в столице ещё ни разу за летний сезон не преодолела "30-градусный рубеж". В июне максимальная температура воздуха достигла плюс 27,4 градуса, в июле - плюс 29,1 градуса. "В среду столица окажется в тёплом секторе атлантического циклона с центром над Скандинавией и после полудня в регионе прошумят короткие грозовые дожди, однако на температуре это скажется не сильно, и дневные показания термометров останутся немного выше нормы. В четверг синоптическая изменится мало и на фоне коротких грозовых дождей воздух прогреется до плюс 26-28 градусов", - написал синоптик. Он отметил, что в пятницу в центр Европейской России выйдет антициклон, который активизирует дневной прогрев. Днём в пятницу ожидается повышение температуры до плюс 27-29 градусов. "Солнечным и сухим ожидается первый выходной день, при этом именно в субботу, скорее всего, мы и увидим на московских термометрах первые в этом году плюс 30 градусов. Жаркой и сухой ожидается погода и в последний день этой недели и в первый день следующей, а температура воздуха продолжит расти и достигнет плюс 31-33 градусов", - добавил специалист. Также Леус отметил, что начиная с субботы, столицу ждут тропические ночи, когда показания термометров будут близки к 20-градусной отметке.
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общество, москва, михаил леус
Общество, Москва, Михаил Леус
Москвичей предупредили о рекордной жаре на выходных
Синоптик Леус: температура в Москве на выходных может превысить 30 градусов тепла
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости.
Температура воздуха в Москве на выходных может впервые за лето преодолеть отметку в плюс 30 градусов, сообщил в своем Telegram-канале
ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
Синоптик отметил, что температура воздуха в столице ещё ни разу за летний сезон не преодолела "30-градусный рубеж". В июне максимальная температура воздуха достигла плюс 27,4 градуса, в июле - плюс 29,1 градуса.
"В среду столица окажется в тёплом секторе атлантического циклона с центром над Скандинавией и после полудня в регионе прошумят короткие грозовые дожди, однако на температуре это скажется не сильно, и дневные показания термометров останутся немного выше нормы. В четверг синоптическая изменится мало и на фоне коротких грозовых дождей воздух прогреется до плюс 26-28 градусов", - написал синоптик.
Он отметил, что в пятницу в центр Европейской России выйдет антициклон, который активизирует дневной прогрев. Днём в пятницу ожидается повышение температуры до плюс 27-29 градусов.
"Солнечным и сухим ожидается первый выходной день, при этом именно в субботу, скорее всего, мы и увидим на московских термометрах первые в этом году плюс 30 градусов. Жаркой и сухой ожидается погода и в последний день этой недели и в первый день следующей, а температура воздуха продолжит расти и достигнет плюс 31-33 градусов", - добавил специалист.
Также Леус отметил, что начиная с субботы, столицу ждут тропические ночи, когда показания термометров будут близки к 20-градусной отметке.
Август в столице ожидается теплее нормы