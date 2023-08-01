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Цикл онлайн-лекций о грудном вскармливании проведут в Подмосковье - РИА Новости, 01.08.2023
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Новости Подмосковья
 
14:12 01.08.2023
https://ria.ru/20230801/podmoskove-1887599300.html
Цикл онлайн-лекций о грудном вскармливании проведут в Подмосковье
Цикл онлайн-лекций о грудном вскармливании проведут в Подмосковье - РИА Новости, 01.08.2023
Цикл онлайн-лекций о грудном вскармливании проведут в Подмосковье
На порталах "Детство" и "Стань мамой в Подмосковье" стартует цикл лекций, посвященный всемирной неделе грудного вскармливания, сообщает пресс-служба Минздрава... РИА Новости, 01.08.2023
2023-08-01T14:12
2023-08-01T14:12
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. На порталах "Детство" и "Стань мамой в Подмосковье" стартует цикл лекций, посвященный всемирной неделе грудного вскармливания, сообщает пресс-служба Минздрава региона. На онлайн-ресурсах с 1 по 7 августа для всех желающих будут доступны тематические лекции о пользе и важности грудного вскармливания. Заместитель министра здравоохранения Подмосковья Елена Зинатулина отметила, что в ходе лекций врачи региональных перинатальных центров, а также научно-исследовательского клинического института детства расскажут о пользе грудного вскармливания, подготовке к нему, питании кормящей мамы и прочем. "Кроме того, врачи затронут тему правовых аспектов кормления грудью в общественных местах. Важно, что в ходе лекций родители смогут задать волнующие их вопросы и получить на них ответы от ведущих специалистов региона", - добавила Зинатулина. Цикл лекций будет опубликован на сайтах "Детство" и "Стань мамой в Подмосковье".
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Цикл онлайн-лекций о грудном вскармливании проведут в Подмосковье

© Фото : Пресс-служба министерства здравоохранения Московской областиЦикл онлайн-лекций о грудном вскармливании проведут в Подмосковье
Цикл онлайн-лекций о грудном вскармливании проведут в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 01.08.2023
© Фото : Пресс-служба министерства здравоохранения Московской области
Цикл онлайн-лекций о грудном вскармливании проведут в Подмосковье
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. На порталах "Детство" и "Стань мамой в Подмосковье" стартует цикл лекций, посвященный всемирной неделе грудного вскармливания, сообщает пресс-служба Минздрава региона.
На онлайн-ресурсах с 1 по 7 августа для всех желающих будут доступны тематические лекции о пользе и важности грудного вскармливания.
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Заместитель министра здравоохранения Подмосковья Елена Зинатулина отметила, что в ходе лекций врачи региональных перинатальных центров, а также научно-исследовательского клинического института детства расскажут о пользе грудного вскармливания, подготовке к нему, питании кормящей мамы и прочем.
"Кроме того, врачи затронут тему правовых аспектов кормления грудью в общественных местах. Важно, что в ходе лекций родители смогут задать волнующие их вопросы и получить на них ответы от ведущих специалистов региона", - добавила Зинатулина.
Цикл лекций будет опубликован на сайтах "Детство" и "Стань мамой в Подмосковье".
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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