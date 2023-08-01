https://ria.ru/20230801/podmoskove-1887599300.html

Цикл онлайн-лекций о грудном вскармливании проведут в Подмосковье

Цикл онлайн-лекций о грудном вскармливании проведут в Подмосковье - РИА Новости, 01.08.2023

Цикл онлайн-лекций о грудном вскармливании проведут в Подмосковье

На порталах "Детство" и "Стань мамой в Подмосковье" стартует цикл лекций, посвященный всемирной неделе грудного вскармливания, сообщает пресс-служба Минздрава... РИА Новости, 01.08.2023

2023-08-01T14:12

2023-08-01T14:12

2023-08-01T14:12

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. На порталах "Детство" и "Стань мамой в Подмосковье" стартует цикл лекций, посвященный всемирной неделе грудного вскармливания, сообщает пресс-служба Минздрава региона. На онлайн-ресурсах с 1 по 7 августа для всех желающих будут доступны тематические лекции о пользе и важности грудного вскармливания. Заместитель министра здравоохранения Подмосковья Елена Зинатулина отметила, что в ходе лекций врачи региональных перинатальных центров, а также научно-исследовательского клинического института детства расскажут о пользе грудного вскармливания, подготовке к нему, питании кормящей мамы и прочем. "Кроме того, врачи затронут тему правовых аспектов кормления грудью в общественных местах. Важно, что в ходе лекций родители смогут задать волнующие их вопросы и получить на них ответы от ведущих специалистов региона", - добавила Зинатулина. Цикл лекций будет опубликован на сайтах "Детство" и "Стань мамой в Подмосковье".

https://ria.ru/20230801/medtsentr-1887571075.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье)