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При обстреле Донецка погиб мирный житель - РИА Новости, 01.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
22:29 01.08.2023
https://ria.ru/20230801/obstrel-1887696034.html
При обстреле Донецка погиб мирный житель
При обстреле Донецка погиб мирный житель - РИА Новости, 01.08.2023
При обстреле Донецка погиб мирный житель
Один мирный житель погиб, двое получили ранения в результате обстрелов Донецка со стороны украинских войск во вторник, сообщили в представительстве ДНР в... РИА Новости, 01.08.2023
2023-08-01T22:29
2023-08-01T22:29
специальная военная операция на украине
донецк
сцкк
ясиноватая
донецкая народная республика
происшествия
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Один мирный житель погиб, двое получили ранения в результате обстрелов Донецка со стороны украинских войск во вторник, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "По оперативным линиям СЦКК ДНР за 1 августа по состоянию на 22.00 поступила информация о жертвах среди гражданских лиц в городах Республики: город Донецк (Петровский район): Обстрел в 16.05: в переулке Галицком, 9 ранена женщина 1967 года рождения; Обстрел в 16.45: по улице Челюскинцев, 32 погибла женщина 1944 года рождения, ранен мужчина 1943 года рождения", - говорится в сообщении представительства. Кроме того, отметили в представительстве, мирная жительница Горловки 1952 года рождения также получила ранение. Ранее во вторник мэр Ясиноватой Дмитрий Шевченко сообщил о гибели двух мирных жителей и двух пострадавших в городе в результате обстрела Ясиноватой со стороны украинских войск.
https://ria.ru/20230707/ukraina-1882658262.html
донецк
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донецк, сцкк, ясиноватая, донецкая народная республика, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, СЦКК, Ясиноватая, Донецкая Народная Республика, Происшествия
При обстреле Донецка погиб мирный житель

Представительство ДНР: при обстреле Донецка погиб мирный житель, еще двое пострадали

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкМужчина демонстрирует осколки снаряда
Мужчина демонстрирует осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 01.08.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Мужчина демонстрирует осколки снаряда. Архивное фото
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Один мирный житель погиб, двое получили ранения в результате обстрелов Донецка со стороны украинских войск во вторник, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"По оперативным линиям СЦКК ДНР за 1 августа по состоянию на 22.00 поступила информация о жертвах среди гражданских лиц в городах Республики: город Донецк (Петровский район): Обстрел в 16.05: в переулке Галицком, 9 ранена женщина 1967 года рождения; Обстрел в 16.45: по улице Челюскинцев, 32 погибла женщина 1944 года рождения, ранен мужчина 1943 года рождения", - говорится в сообщении представительства.
Кроме того, отметили в представительстве, мирная жительница Горловки 1952 года рождения также получила ранение.
Ранее во вторник мэр Ясиноватой Дмитрий Шевченко сообщил о гибели двух мирных жителей и двух пострадавших в городе в результате обстрела Ясиноватой со стороны украинских войск.
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