https://ria.ru/20230801/obstrel-1887696034.html
При обстреле Донецка погиб мирный житель
При обстреле Донецка погиб мирный житель - РИА Новости, 01.08.2023
При обстреле Донецка погиб мирный житель
Один мирный житель погиб, двое получили ранения в результате обстрелов Донецка со стороны украинских войск во вторник, сообщили в представительстве ДНР в... РИА Новости, 01.08.2023
2023-08-01T22:29
2023-08-01T22:29
2023-08-01T22:29
специальная военная операция на украине
донецк
сцкк
ясиноватая
донецкая народная республика
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/16/1774245657_0:17:3192:1813_1920x0_80_0_0_024a4658dfdd0898f2cc5d479c7d0a6e.jpg
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Один мирный житель погиб, двое получили ранения в результате обстрелов Донецка со стороны украинских войск во вторник, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "По оперативным линиям СЦКК ДНР за 1 августа по состоянию на 22.00 поступила информация о жертвах среди гражданских лиц в городах Республики: город Донецк (Петровский район): Обстрел в 16.05: в переулке Галицком, 9 ранена женщина 1967 года рождения; Обстрел в 16.45: по улице Челюскинцев, 32 погибла женщина 1944 года рождения, ранен мужчина 1943 года рождения", - говорится в сообщении представительства. Кроме того, отметили в представительстве, мирная жительница Горловки 1952 года рождения также получила ранение. Ранее во вторник мэр Ясиноватой Дмитрий Шевченко сообщил о гибели двух мирных жителей и двух пострадавших в городе в результате обстрела Ясиноватой со стороны украинских войск.
https://ria.ru/20230707/ukraina-1882658262.html
донецк
ясиноватая
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/16/1774245657_461:0:3192:2048_1920x0_80_0_0_9cc10f3b8584f7ebf5dc31aba9b072b1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецк, сцкк, ясиноватая, донецкая народная республика, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, СЦКК, Ясиноватая, Донецкая Народная Республика, Происшествия
При обстреле Донецка погиб мирный житель
Представительство ДНР: при обстреле Донецка погиб мирный житель, еще двое пострадали