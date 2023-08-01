https://ria.ru/20230801/obstrel-1887696034.html

При обстреле Донецка погиб мирный житель

При обстреле Донецка погиб мирный житель - РИА Новости, 01.08.2023

При обстреле Донецка погиб мирный житель

Один мирный житель погиб, двое получили ранения в результате обстрелов Донецка со стороны украинских войск во вторник, сообщили в представительстве ДНР в... РИА Новости, 01.08.2023

2023-08-01T22:29

2023-08-01T22:29

2023-08-01T22:29

специальная военная операция на украине

донецк

сцкк

ясиноватая

донецкая народная республика

происшествия

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Один мирный житель погиб, двое получили ранения в результате обстрелов Донецка со стороны украинских войск во вторник, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "По оперативным линиям СЦКК ДНР за 1 августа по состоянию на 22.00 поступила информация о жертвах среди гражданских лиц в городах Республики: город Донецк (Петровский район): Обстрел в 16.05: в переулке Галицком, 9 ранена женщина 1967 года рождения; Обстрел в 16.45: по улице Челюскинцев, 32 погибла женщина 1944 года рождения, ранен мужчина 1943 года рождения", - говорится в сообщении представительства. Кроме того, отметили в представительстве, мирная жительница Горловки 1952 года рождения также получила ранение. Ранее во вторник мэр Ясиноватой Дмитрий Шевченко сообщил о гибели двух мирных жителей и двух пострадавших в городе в результате обстрела Ясиноватой со стороны украинских войск.

https://ria.ru/20230707/ukraina-1882658262.html

донецк

ясиноватая

донецкая народная республика

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донецк, сцкк, ясиноватая, донецкая народная республика, происшествия