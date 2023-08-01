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При обстреле Ясиноватой погибли два человека

При обстреле Ясиноватой погибли два человека - РИА Новости, 01.08.2023

При обстреле Ясиноватой погибли два человека

Два мирных жителя погибли, еще двое пострадали в результате обстрела Ясиноватой со стороны украинских войск, сообщил мэр города Дмитрий Шевченко в своем... РИА Новости, 01.08.2023

2023-08-01T19:37

2023-08-01T19:37

2023-08-01T19:37

специальная военная операция на украине

ясиноватая

донецкая народная республика

донецк

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 1 авг - РИА Новости. Два мирных жителя погибли, еще двое пострадали в результате обстрела Ясиноватой со стороны украинских войск, сообщил мэр города Дмитрий Шевченко в своем Telegram-канале. "Очередной варварский обстрел Ясиноватой унес жизни двух мирных граждан... Ранения получили еще два человека", - написал он. Представительство ДНР в СЦКК ранее сообщило об обстреле Ясиноватой снарядами калибром 155 миллиметров. Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в городе находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.

https://ria.ru/20230707/ukraina-1882658262.html

ясиноватая

донецкая народная республика

донецк

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ясиноватая, донецкая народная республика, донецк, сцкк, происшествия