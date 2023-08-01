https://ria.ru/20230801/obstrel-1887674042.html

ВСУ выпустили еще 25 снарядов по Донецку, Макеевке и Ясиноватскому району

ВСУ выпустили еще 25 снарядов по Донецку, Макеевке и Ясиноватскому району - РИА Новости, 01.08.2023

ВСУ выпустили еще 25 снарядов по Донецку, Макеевке и Ясиноватскому району

Украинские войска выпустили 25 снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Донецку, Макеевке и Ясиноватскому району, сообщили в представительстве ДНР в... РИА Новости, 01.08.2023

2023-08-01T19:16

2023-08-01T19:16

2023-08-01T19:16

специальная военная операция на украине

стирол

сцкк

нато

макеевка

донецкая народная республика

происшествия

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ДОНЕЦК, 1 авг - РИА Новости. Украинские войска выпустили 25 снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Донецку, Макеевке и Ясиноватскому району, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 17.45 - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Куйбышевский и Кировский районы): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 17.45 - населенный пункт Семёновка - Ясиноватский район: выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 17.50 - населенный пункт Семёновка - город Донецк (Киевский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 18.30 - населенный пункт Орловка - населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 18.30 - населенный пункт Орловка - город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметра; 18.35 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в телеграм-канале. Через пять минут украинские войска выпустили по Донецку еще три снаряда натовского калибра 155 миллиметров. В 17.25 украинские войска выпустили четыре снаряда калибром 152 миллиметров по Горловке. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка, Куйбышевский - в западной, а Киевский - в северной. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, Киевский район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами. Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230717/zelenskiy-1884478737.html

https://ria.ru/20230707/ukraina-1882658262.html

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стирол, сцкк, нато, макеевка, донецкая народная республика, происшествия