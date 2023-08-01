https://ria.ru/20230801/obstrel-1887603802.html

ВСУ обстреляли Донецк, Макеевку и Ясиноватский район натовскими снарядами

ВСУ обстреляли Донецк, Макеевку и Ясиноватский район натовскими снарядами - РИА Новости, 01.08.2023

ВСУ обстреляли Донецк, Макеевку и Ясиноватский район натовскими снарядами

Украинские войска за 20 минут выпустили 23 снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по районам Донецка, Макеевке и Ясиноватскому району, сообщили в... РИА Новости, 01.08.2023

2023-08-01T14:17

2023-08-01T14:17

2023-08-01T14:18

специальная военная операция на украине

донецк

макеевка

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 1 авг - РИА Новости. Украинские войска за 20 минут выпустили 23 снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по районам Донецка, Макеевке и Ясиноватскому району, сообщили в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 12.40 - населенный пункт Орловка – Ясиноватский район: выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 12.45 - населенный пункт Уманское - город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 12.50 - населенный пункт Орловка - Ясиноватский район: выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 12.50 - населенный пункт Орловка - населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский и Кировский районы): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 12.50 - населенный пункт Уманское - город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 12.55 - населенный пункт Орловка - Ясиноватский район: выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 12.55 - населенный пункт Орловка - населенный пункт Макеевка (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - рассказали в представительстве.Кировский район расположен в юго-западной части Донецка, Киевский - в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, Киевский район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами. Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230731/vsu-1887477927.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк

макеевка

донецкая народная республика

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донецк, макеевка, донецкая народная республика, вооруженные силы украины