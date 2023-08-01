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ВСУ обстреляли Донецк, Макеевку и Ясиноватский район натовскими снарядами - РИА Новости, 01.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:17 01.08.2023 (обновлено: 14:18 01.08.2023)
https://ria.ru/20230801/obstrel-1887603802.html
ВСУ обстреляли Донецк, Макеевку и Ясиноватский район натовскими снарядами
ВСУ обстреляли Донецк, Макеевку и Ясиноватский район натовскими снарядами - РИА Новости, 01.08.2023
ВСУ обстреляли Донецк, Макеевку и Ясиноватский район натовскими снарядами
Украинские войска за 20 минут выпустили 23 снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по районам Донецка, Макеевке и Ясиноватскому району, сообщили в... РИА Новости, 01.08.2023
2023-08-01T14:17
2023-08-01T14:18
специальная военная операция на украине
донецк
макеевка
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 1 авг - РИА Новости. Украинские войска за 20 минут выпустили 23 снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по районам Донецка, Макеевке и Ясиноватскому району, сообщили в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 12.40 - населенный пункт Орловка – Ясиноватский район: выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 12.45 - населенный пункт Уманское - город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 12.50 - населенный пункт Орловка - Ясиноватский район: выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 12.50 - населенный пункт Орловка - населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский и Кировский районы): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 12.50 - населенный пункт Уманское - город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 12.55 - населенный пункт Орловка - Ясиноватский район: выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 12.55 - населенный пункт Орловка - населенный пункт Макеевка (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - рассказали в представительстве.Кировский район расположен в юго-западной части Донецка, Киевский - в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, Киевский район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами. Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230731/vsu-1887477927.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецк
макеевка
донецкая народная республика
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донецк, макеевка, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Макеевка, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
ВСУ обстреляли Донецк, Макеевку и Ясиноватский район натовскими снарядами

ВСУ выпустили по Донецку, Макеевке и Ясиноватскому району 23 снаряда натовского калибра

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда, найденные на месте обстрела со стороны ВСУ
Осколки снаряда, найденные на месте обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 01.08.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Осколки снаряда, найденные на месте обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 1 авг - РИА Новости. Украинские войска за 20 минут выпустили 23 снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по районам Донецка, Макеевке и Ясиноватскому району, сообщили в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 12.40 - населенный пункт Орловка – Ясиноватский район: выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 12.45 - населенный пункт Уманское - город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 12.50 - населенный пункт Орловка - Ясиноватский район: выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 12.50 - населенный пункт Орловка - населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский и Кировский районы): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 12.50 - населенный пункт Уманское - город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 12.55 - населенный пункт Орловка - Ясиноватский район: выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 12.55 - населенный пункт Орловка - населенный пункт Макеевка (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - рассказали в представительстве.
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31 июля, 21:51
Кировский район расположен в юго-западной части Донецка, Киевский - в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, Киевский район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкМакеевкаДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
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