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В Брянской области пострадало здание амбулатории из-за обстрела ВСУ - РИА Новости, 01.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
11:25 01.08.2023
https://ria.ru/20230801/obstrel-1887542453.html
В Брянской области пострадало здание амбулатории из-за обстрела ВСУ
В Брянской области пострадало здание амбулатории из-за обстрела ВСУ - РИА Новости, 01.08.2023
В Брянской области пострадало здание амбулатории из-за обстрела ВСУ
Здание врачебной амбулатории повреждено в селе Чуровичи Брянской области в результате украинского обстрела, сообщил губернатор Александр Богомаз... РИА Новости, 01.08.2023
2023-08-01T11:25
2023-08-01T11:25
специальная военная операция на украине
брянская область
александр богомаз
климовский район
происшествия
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РЯЗАНЬ, 1 авг – РИА Новости. Здание врачебной амбулатории повреждено в селе Чуровичи Брянской области в результате украинского обстрела, сообщил губернатор Александр Богомаз Telegram-канале. Как информировал во вторник утром Богомаз, ВСУ совершили обстрел села Чуровичи Климовского района. Пострадавших нет, повреждены два жилых дома, хозяйственные постройки, два легковых автомобиля, здание недействующего социального учреждения. Оперативные и экстренные службы работают на месте. "По уточненной информации, в результате обстрела села Чуровичи повреждено здание врачебной амбулатории, частично нарушено энергоснабжение. После проведения мероприятий оперативными службами специальная комиссия приступит к оценке ущерба и объемов восстановительных работ", - сообщил Богомаз.
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брянская область
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брянская область, александр богомаз, климовский район, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Александр Богомаз, Климовский район, Происшествия
В Брянской области пострадало здание амбулатории из-за обстрела ВСУ

Губернатор Богомаз сообщил о повреждении здания амбулатории в селе Чуровичи после обстрела

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкОсколки снарядов
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 01.08.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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РЯЗАНЬ, 1 авг – РИА Новости. Здание врачебной амбулатории повреждено в селе Чуровичи Брянской области в результате украинского обстрела, сообщил губернатор Александр Богомаз Telegram-канале.
Как информировал во вторник утром Богомаз, ВСУ совершили обстрел села Чуровичи Климовского района. Пострадавших нет, повреждены два жилых дома, хозяйственные постройки, два легковых автомобиля, здание недействующего социального учреждения. Оперативные и экстренные службы работают на месте.
«
"По уточненной информации, в результате обстрела села Чуровичи повреждено здание врачебной амбулатории, частично нарушено энергоснабжение. После проведения мероприятий оперативными службами специальная комиссия приступит к оценке ущерба и объемов восстановительных работ", - сообщил Богомаз.
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Специальная военная операция на УкраинеБрянская областьАлександр БогомазКлимовский районПроисшествия
 
 
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