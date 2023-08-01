https://ria.ru/20230801/obstrel-1887542453.html

В Брянской области пострадало здание амбулатории из-за обстрела ВСУ

В Брянской области пострадало здание амбулатории из-за обстрела ВСУ - РИА Новости, 01.08.2023

В Брянской области пострадало здание амбулатории из-за обстрела ВСУ

Здание врачебной амбулатории повреждено в селе Чуровичи Брянской области в результате украинского обстрела, сообщил губернатор Александр Богомаз... РИА Новости, 01.08.2023

2023-08-01T11:25

2023-08-01T11:25

2023-08-01T11:25

специальная военная операция на украине

брянская область

александр богомаз

климовский район

происшествия

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РЯЗАНЬ, 1 авг – РИА Новости. Здание врачебной амбулатории повреждено в селе Чуровичи Брянской области в результате украинского обстрела, сообщил губернатор Александр Богомаз Telegram-канале. Как информировал во вторник утром Богомаз, ВСУ совершили обстрел села Чуровичи Климовского района. Пострадавших нет, повреждены два жилых дома, хозяйственные постройки, два легковых автомобиля, здание недействующего социального учреждения. Оперативные и экстренные службы работают на месте. "По уточненной информации, в результате обстрела села Чуровичи повреждено здание врачебной амбулатории, частично нарушено энергоснабжение. После проведения мероприятий оперативными службами специальная комиссия приступит к оценке ущерба и объемов восстановительных работ", - сообщил Богомаз.

https://ria.ru/20230731/obstrel-1887465584.html

брянская область

климовский район

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брянская область, александр богомаз, климовский район, происшествия