https://ria.ru/20230801/obstrel-1887507907.html

Украинские войска с начала суток выпустили по ДНР 37 снарядов

Украинские войска с начала суток выпустили по ДНР 37 снарядов - РИА Новости, 01.08.2023

Украинские войска с начала суток выпустили по ДНР 37 снарядов

Украинские войска с начала суток выпустили 37 снарядов разного калибра по четырем населенным пунктам Донецкой Народной Республики, сообщили в представительстве... РИА Новости, 01.08.2023

2023-08-01T07:13

2023-08-01T07:13

2023-08-01T07:13

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

сцкк

нато

украина

горловка

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ДОНЕЦК, 1 авг - РИА Новости. Украинские войска с начала суток выпустили 37 снарядов разного калибра по четырем населенным пунктам Донецкой Народной Республики, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "После 00:00 (совпадает с мск) зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 01.45 - населенный пункт Орловка - Ясиноватский район: выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров... 2.40 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Калининский район): выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщениях представительства в телеграм-канале.В представительстве также зафиксировали, что через пять минут украинские войска выпустили еще три натовских снаряда калибра 155 миллиметров по Светлодарску, а в 3.10 обстреляли Никитовский и Калининский районы Горловки четырьмя снарядами калибра 152 миллиметра, в 6.45 по Никитовскому району было выпущено еще пять снарядов того же калибра. Представительство сообщило, что с 4.45 возобновились обстрелы Донецка. До 6.25 украинские военные выпустили по Петровскому и Киевскому районам города 15 снарядов калибров 152 и 155 миллиметров. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230731/ranenyy-1887482132.html

донецкая народная республика

украина

горловка

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донецкая народная республика, сцкк, нато, украина, горловка