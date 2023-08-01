Украинские войска с начала суток выпустили по ДНР 37 снарядов
ВСУ с начала суток выпустили по четырем населенным пунктам в ДНР 37 снарядов
Сотрудник СЦКК. Архивное фото
ДОНЕЦК, 1 авг - РИА Новости. Украинские войска с начала суток выпустили 37 снарядов разного калибра по четырем населенным пунктам Донецкой Народной Республики, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
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"После 00:00 (совпадает с мск) зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 01.45 - населенный пункт Орловка - Ясиноватский район: выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров... 2.40 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Калининский район): выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщениях представительства в телеграм-канале.
В представительстве также зафиксировали, что через пять минут украинские войска выпустили еще три натовских снаряда калибра 155 миллиметров по Светлодарску, а в 3.10 обстреляли Никитовский и Калининский районы Горловки четырьмя снарядами калибра 152 миллиметра, в 6.45 по Никитовскому району было выпущено еще пять снарядов того же калибра.
Представительство сообщило, что с 4.45 возобновились обстрелы Донецка. До 6.25 украинские военные выпустили по Петровскому и Киевскому районам города 15 снарядов калибров 152 и 155 миллиметров.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.