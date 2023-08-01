Рейтинг@Mail.ru
Спецслужбы обработают место разлива едкой жидкости на северо-востоке Москвы - РИА Новости, 01.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:42 01.08.2023
https://ria.ru/20230801/obrabotka-1887678235.html
Спецслужбы обработают место разлива едкой жидкости на северо-востоке Москвы
Спецслужбы обработают место разлива едкой жидкости на северо-востоке Москвы - РИА Новости, 01.08.2023
Спецслужбы обработают место разлива едкой жидкости на северо-востоке Москвы
Место разлива неизвестной едкой жидкости на сортировочном пункте на северо-востоке Москвы будет обработано специальными реагентами, а сами канистры... РИА Новости, 01.08.2023
2023-08-01T19:42
2023-08-01T19:42
происшествия
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0b/1754092656_0:241:3068:1967_1920x0_80_0_0_d30b04c774a1ddb9110a6464cd015430.jpg
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Место разлива неизвестной едкой жидкости на сортировочном пункте на северо-востоке Москвы будет обработано специальными реагентами, а сами канистры утилизированы специализированной организацией, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. Ранее представитель экстренных служб столицы рассказал РИА Новости, что мобильную лабораторию направили на сортировочный пункт на северо-востоке Москвы, где из прибывшего мусоровоза с шестью 20-литровыми канистрами вытекает едкая жидкость. Позже представитель экстренных служб столицы отметил, что превышение содержания в воздухе паров сероводорода и хлористого водорода в 20 раз обнаружено на месте разлива неизвестной жидкости на сортировочном пункте на северо-востоке Москвы. "Принято решение утилизировать канистры с едкой жидкостью и обработать место разлива специальными химическими веществами", - сказал собеседник агентства. По его словам, утилизацией канистр, по предварительной информации, будет заниматься фирма "Хартия".
https://ria.ru/20230724/delo-1886058739.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0b/1754092656_95:0:2826:2048_1920x0_80_0_0_dd7eb8f2d1985eeb59796f2751dd0d2c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва
Происшествия, Москва
Спецслужбы обработают место разлива едкой жидкости на северо-востоке Москвы

Место разлива едкой жидкости на северо-востоке Москвы обработают спецвеществами

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкСотрудница мобильной лаборатории
Сотрудница мобильной лаборатории - РИА Новости, 1920, 01.08.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Сотрудница мобильной лаборатории. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Место разлива неизвестной едкой жидкости на сортировочном пункте на северо-востоке Москвы будет обработано специальными реагентами, а сами канистры утилизированы специализированной организацией, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Ранее представитель экстренных служб столицы рассказал РИА Новости, что мобильную лабораторию направили на сортировочный пункт на северо-востоке Москвы, где из прибывшего мусоровоза с шестью 20-литровыми канистрами вытекает едкая жидкость. Позже представитель экстренных служб столицы отметил, что превышение содержания в воздухе паров сероводорода и хлористого водорода в 20 раз обнаружено на месте разлива неизвестной жидкости на сортировочном пункте на северо-востоке Москвы.
"Принято решение утилизировать канистры с едкой жидкостью и обработать место разлива специальными химическими веществами", - сказал собеседник агентства.
По его словам, утилизацией канистр, по предварительной информации, будет заниматься фирма "Хартия".
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 24.07.2023
В Нижегородской области завели дело после избиения журналиста на съемках
24 июля, 22:05
 
ПроисшествияМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала