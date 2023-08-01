https://ria.ru/20230801/obrabotka-1887678235.html

Спецслужбы обработают место разлива едкой жидкости на северо-востоке Москвы

Спецслужбы обработают место разлива едкой жидкости на северо-востоке Москвы - РИА Новости, 01.08.2023

Спецслужбы обработают место разлива едкой жидкости на северо-востоке Москвы

Место разлива неизвестной едкой жидкости на сортировочном пункте на северо-востоке Москвы будет обработано специальными реагентами, а сами канистры... РИА Новости, 01.08.2023

2023-08-01T19:42

2023-08-01T19:42

2023-08-01T19:42

происшествия

москва

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Место разлива неизвестной едкой жидкости на сортировочном пункте на северо-востоке Москвы будет обработано специальными реагентами, а сами канистры утилизированы специализированной организацией, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. Ранее представитель экстренных служб столицы рассказал РИА Новости, что мобильную лабораторию направили на сортировочный пункт на северо-востоке Москвы, где из прибывшего мусоровоза с шестью 20-литровыми канистрами вытекает едкая жидкость. Позже представитель экстренных служб столицы отметил, что превышение содержания в воздухе паров сероводорода и хлористого водорода в 20 раз обнаружено на месте разлива неизвестной жидкости на сортировочном пункте на северо-востоке Москвы. "Принято решение утилизировать канистры с едкой жидкостью и обработать место разлива специальными химическими веществами", - сказал собеседник агентства. По его словам, утилизацией канистр, по предварительной информации, будет заниматься фирма "Хартия".

https://ria.ru/20230724/delo-1886058739.html

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва