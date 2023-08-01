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Спецслужбы обработают место разлива едкой жидкости на северо-востоке Москвы
Спецслужбы обработают место разлива едкой жидкости на северо-востоке Москвы - РИА Новости, 01.08.2023
Спецслужбы обработают место разлива едкой жидкости на северо-востоке Москвы
Место разлива неизвестной едкой жидкости на сортировочном пункте на северо-востоке Москвы будет обработано специальными реагентами, а сами канистры... РИА Новости, 01.08.2023
2023-08-01T19:42
2023-08-01T19:42
2023-08-01T19:42
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Место разлива неизвестной едкой жидкости на сортировочном пункте на северо-востоке Москвы будет обработано специальными реагентами, а сами канистры утилизированы специализированной организацией, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. Ранее представитель экстренных служб столицы рассказал РИА Новости, что мобильную лабораторию направили на сортировочный пункт на северо-востоке Москвы, где из прибывшего мусоровоза с шестью 20-литровыми канистрами вытекает едкая жидкость. Позже представитель экстренных служб столицы отметил, что превышение содержания в воздухе паров сероводорода и хлористого водорода в 20 раз обнаружено на месте разлива неизвестной жидкости на сортировочном пункте на северо-востоке Москвы. "Принято решение утилизировать канистры с едкой жидкостью и обработать место разлива специальными химическими веществами", - сказал собеседник агентства. По его словам, утилизацией канистр, по предварительной информации, будет заниматься фирма "Хартия".
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происшествия, москва
Спецслужбы обработают место разлива едкой жидкости на северо-востоке Москвы
Место разлива едкой жидкости на северо-востоке Москвы обработают спецвеществами
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Место разлива неизвестной едкой жидкости на сортировочном пункте на северо-востоке Москвы будет обработано специальными реагентами, а сами канистры утилизированы специализированной организацией, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Ранее представитель экстренных служб столицы рассказал РИА Новости, что мобильную лабораторию направили на сортировочный пункт на северо-востоке Москвы, где из прибывшего мусоровоза с шестью 20-литровыми канистрами вытекает едкая жидкость. Позже представитель экстренных служб столицы отметил, что превышение содержания в воздухе паров сероводорода и хлористого водорода в 20 раз обнаружено на месте разлива неизвестной жидкости на сортировочном пункте на северо-востоке Москвы.
"Принято решение утилизировать канистры с едкой жидкостью и обработать место разлива специальными химическими веществами", - сказал собеседник агентства.
По его словам, утилизацией канистр, по предварительной информации, будет заниматься фирма "Хартия".
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