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Российские войска отбили попытку ВСУ прорвать оборону в Запорожской области
Российские войска отбили попытку ВСУ прорвать оборону в Запорожской области - РИА Новости, 01.08.2023
Российские войска отбили попытку ВСУ прорвать оборону в Запорожской области
Утром российские войска предотвратили попытку ВСУ прорвать оборону на Ореховском направлении, сообщил в Telegram-канале временно исполняющий обязанности... РИА Новости, 01.08.2023
2023-08-01T10:41
2023-08-01T10:41
2023-08-01T11:20
специальная военная операция на украине
запорожская область
евгений балицкий
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг — РИА Новости. Утром российские войска предотвратили попытку ВСУ прорвать оборону на Ореховском направлении, сообщил в Telegram-канале временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий. По его информации, около четырех утра две украинские штурмовые группы по 20 человек пошли в атаку. "В ходе боя противнику нанесено огневое поражение из артиллерийских систем. Противник получил значительные потери и отброшен назад", — написал Балицкий.Он добавил, что за минувшие сутки ВСУ 114 раз обстреливали населенные пункты Запорожской области на Пологовском, Токмакском и Васильевском направлениях. Кроме того, отметил Балицкий, на Ореховском направлении украинские подразделения проводят перегруппировку и пытаются формировать штурмовые группы, но они состоят из мобилизованных, у которых нет должной подготовки."Действия противника неслаженные, моральный дух низкий, много случаев сдачи в плен, что остается единственной возможностью у противника сохранить свои жизни", — добавил глава региона.Накануне министр обороны Сергей Шойгу рассказал, что 26 и 27 июля российские войска сорвали масштабную атаку ВСУ на Ореховском направлении. По словам Шойгу, украинские подразделения потеряли там более 400 военнослужащих и свыше 60 единиц техники, в том числе три немецких танка Leopard и два французских.
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запорожская область, евгений балицкий, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Евгений Балицкий, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Российские войска отбили попытку ВСУ прорвать оборону в Запорожской области
Врио главы Запорожской области Балицкий сообщил о провале попытки ВСУ прорвать оборону
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг — РИА Новости.
Утром российские войска предотвратили попытку ВСУ прорвать оборону на Ореховском направлении, сообщил в Telegram-канале
временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.
По его информации, около четырех утра две украинские штурмовые группы по 20 человек пошли в атаку.
«
"В ходе боя противнику нанесено огневое поражение из артиллерийских систем. Противник получил значительные потери и отброшен назад", — написал Балицкий.
Он добавил, что за минувшие сутки ВСУ 114 раз обстреливали населенные пункты Запорожской области на Пологовском, Токмакском и Васильевском направлениях.
Кроме того, отметил Балицкий, на Ореховском направлении украинские подразделения проводят перегруппировку и пытаются формировать штурмовые группы, но они состоят из мобилизованных, у которых нет должной подготовки.
«
"Действия противника неслаженные, моральный дух низкий, много случаев сдачи в плен, что остается единственной возможностью у противника сохранить свои жизни", — добавил глава региона.
Накануне министр обороны Сергей Шойгу рассказал, что 26 и 27 июля российские войска сорвали масштабную атаку ВСУ на Ореховском направлении. По словам Шойгу, украинские подразделения потеряли там более 400 военнослужащих и свыше 60 единиц техники, в том числе три немецких танка Leopard и два французских.
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