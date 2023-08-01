https://ria.ru/20230801/oborona-1887531894.html

Российские войска отбили попытку ВСУ прорвать оборону в Запорожской области

Российские войска отбили попытку ВСУ прорвать оборону в Запорожской области - РИА Новости, 01.08.2023

Российские войска отбили попытку ВСУ прорвать оборону в Запорожской области

Утром российские войска предотвратили попытку ВСУ прорвать оборону на Ореховском направлении, сообщил в Telegram-канале временно исполняющий обязанности... РИА Новости, 01.08.2023

2023-08-01T10:41

2023-08-01T10:41

2023-08-01T11:20

специальная военная операция на украине

запорожская область

евгений балицкий

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг — РИА Новости. Утром российские войска предотвратили попытку ВСУ прорвать оборону на Ореховском направлении, сообщил в Telegram-канале временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий. По его информации, около четырех утра две украинские штурмовые группы по 20 человек пошли в атаку. "В ходе боя противнику нанесено огневое поражение из артиллерийских систем. Противник получил значительные потери и отброшен назад", — написал Балицкий.Он добавил, что за минувшие сутки ВСУ 114 раз обстреливали населенные пункты Запорожской области на Пологовском, Токмакском и Васильевском направлениях. Кроме того, отметил Балицкий, на Ореховском направлении украинские подразделения проводят перегруппировку и пытаются формировать штурмовые группы, но они состоят из мобилизованных, у которых нет должной подготовки."Действия противника неслаженные, моральный дух низкий, много случаев сдачи в плен, что остается единственной возможностью у противника сохранить свои жизни", — добавил глава региона.Накануне министр обороны Сергей Шойгу рассказал, что 26 и 27 июля российские войска сорвали масштабную атаку ВСУ на Ореховском направлении. По словам Шойгу, украинские подразделения потеряли там более 400 военнослужащих и свыше 60 единиц техники, в том числе три немецких танка Leopard и два французских.

https://ria.ru/20230801/tank-1887506098.html

запорожская область

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запорожская область, евгений балицкий, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, безопасность