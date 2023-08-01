https://ria.ru/20230801/niger-1887661993.html
Белый дом не планирует эвакуацию американцев из Нигера
Белый дом не планирует эвакуацию американцев из Нигера - РИА Новости, 01.08.2023
Белый дом не планирует эвакуацию американцев из Нигера
США пока не планируют эвакуацию своих граждан из Нигера, не видят им угроз из-за ситуации в стране, заявил во вторник координатор по стратегическим... РИА Новости, 01.08.2023
2023-08-01T18:14
2023-08-01T18:14
2023-08-01T18:38
в мире
нигер
сша
джон кирби
переворот в нигере — 2023
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1b/1886719568_0:196:3000:1884_1920x0_80_0_0_96994c50b81f392201686ea15a64ee6b.jpg
ВАШИНГТОН, 1 авг - РИА Новости. США пока не планируют эвакуацию своих граждан из Нигера, не видят им угроз из-за ситуации в стране, заявил во вторник координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби."Мы не видим никаких признаков прямых угроз гражданам США или нашим объектам. И поэтому мы не меняли своей позиции относительно присутствия в Нигере в настоящее время", - заявил он журналистам на вопрос о возможных планах Вашингтона эвакуировать своих граждан. Кирби добавил, что американские власти продолжают "ежечасно" следить за ситуаций в африканской стране.Кирби отметил, что США не готовы "спекулировать" о потенциальном силовом варианте урегулирования конфликта в Нигере. "Мы все еще считаем, что есть окно возможности для дипломатии, и именно на этом мы сейчас сфокусированы", - сказал Кирби, добавив, что дипломатическое окно постепенно сужается. Он повторил, что в США не видят никаких признаков российского вмешательства в события в Нигере.Кроме того, Кирби сообщил, что США располагают 1 тысячей военных в Нигере. "Нет никаких решений использовать их в эвакуационных мероприятиях других стран, и нет никаких решений о размещении дополнительных сил... для этих целей", - сказал он на брифинге. Кирби также добавил, что пока нет планов вывода контингента из страны.
https://ria.ru/20230801/niger-1887534372.html
нигер
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1b/1886719568_216:0:2728:1884_1920x0_80_0_0_89cacf9f38923ad27de917389387bbf0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, нигер, сша, джон кирби, переворот в нигере — 2023
В мире, Нигер, США, Джон Кирби, Переворот в Нигере — 2023
Белый дом не планирует эвакуацию американцев из Нигера
Белый дом заявил, что не видит угроз для граждан США из-за ситуации в Нигере
ВАШИНГТОН, 1 авг - РИА Новости. США пока не планируют эвакуацию своих граждан из Нигера, не видят им угроз из-за ситуации в стране, заявил во вторник координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби.
"Мы не видим никаких признаков прямых угроз гражданам США или нашим объектам. И поэтому мы не меняли своей позиции относительно присутствия в Нигере в настоящее время", - заявил он журналистам на вопрос о возможных планах Вашингтона
эвакуировать своих граждан. Кирби добавил, что американские власти продолжают "ежечасно" следить за ситуаций в африканской стране.
Кирби отметил, что США не готовы "спекулировать" о потенциальном силовом варианте урегулирования конфликта в Нигере. "Мы все еще считаем, что есть окно возможности для дипломатии, и именно на этом мы сейчас сфокусированы", - сказал Кирби, добавив, что дипломатическое окно постепенно сужается. Он повторил, что в США не видят никаких признаков российского вмешательства в события в Нигере.
Кроме того, Кирби сообщил, что США располагают 1 тысячей военных в Нигере. "Нет никаких решений использовать их в эвакуационных мероприятиях других стран, и нет никаких решений о размещении дополнительных сил... для этих целей", - сказал он на брифинге. Кирби также добавил, что пока нет планов вывода контингента из страны.
Франция начала эвакуировать сограждан из Нигера