https://ria.ru/20230801/nasilie-1887659135.html

Сотрудника детсада в Австралии обвинили в сексуальном насилии над детьми

Сотрудника детсада в Австралии обвинили в сексуальном насилии над детьми - РИА Новости, 01.08.2023

Сотрудника детсада в Австралии обвинили в сексуальном насилии над детьми

Бывшему работнику детского сада в Австралии было предъявлено обвинение в 1623 случаях сексуального насилия и жестокого обращения в отношении 91 ребенка, сообщил РИА Новости, 01.08.2023

2023-08-01T17:57

2023-08-01T17:57

2023-08-01T17:57

австралия

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Бывшему работнику детского сада в Австралии было предъявлено обвинение в 1623 случаях сексуального насилия и жестокого обращения в отношении 91 ребенка, сообщил австралийский портал 9news со ссылкой на федеральную полицию страны. По данным издания, сейчас 45-летний мужчина находится под стражей в австралийском штате Квинсленд. Впервые он был арестован полицией год назад, тогда же ему было предъявлено обвинение в создании видеоматериалов, на которых присутствовали самодельные кадры жестокого обращения и насилия над детьми, в том числе и сексуального характера. Материалы были отсняты в период с 2007 по 2022 год. "Это один из самых ужасных случаев жестокого обращения с детьми, который я видел за почти 40 лет работы в полиции. То, что этот человек делал с этими детьми, выходит за рамки человеческого воображения", - заявил на пресс-конференции помощник комиссара полиции штата Новый Южный Уэльс Майкл Фицджеральд. По данным властей, мужчина записывал правонарушения на телефоны и камеры, работая в 10 детских садах в Брисбене в период с 2007 по 2013 и с 2018 по 2022 годы, в заграничном детском саде в 2013 и 2014 годах, а также в детском учреждении в Сиднее в период с 2014 по 2017 год. Ему были предъявлены обвинения в изнасиловании 136 пунктам, а также обвинения в половых отношениях с ребенком младше 10 лет по 110 пунктам. Все дети, предположительно подвергшиеся насилию, были девочками, некоторым из которых сейчас больше 18 лет. Рассмотрение дела в суде назначено на 21 августа.

https://ria.ru/20230726/vozgoranie-1886341985.html

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