https://ria.ru/20230801/nalog-1887593042.html

Победителей и лауреатов конкурса "Учитель года России" освободили от НДФЛ

Победителей и лауреатов конкурса "Учитель года России" освободили от НДФЛ - РИА Новости, 01.08.2023

Победителей и лауреатов конкурса "Учитель года России" освободили от НДФЛ

Победители и лауреаты конкурса "Учитель года России" освобождаются от налога на доходы физических лиц с денежных премий, присуждаемых по его итогам, сообщается... РИА Новости, 01.08.2023

2023-08-01T13:42

2023-08-01T13:42

2023-08-01T13:42

год педагога и наставника

общество

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Победители и лауреаты конкурса "Учитель года России" освобождаются от налога на доходы физических лиц с денежных премий, присуждаемых по его итогам, сообщается в телеграм-канале правительства России. "Победители и лауреаты конкурса "Учитель года России" освобождаются от НДФЛ с денежных премий, присуждаемых по его итогам. Постановление об этом подписал Михаил Мишустин", - говорится в сообщении. Обновленный перечень также определяет, что налогом на доходы физических лиц по ставке 13% не будут облагаться премии победителей всероссийских конкурсов: "Воспитатель года России", "Директор года России", "Педагог-психолог России", "Учитель-дефектолог России", "Мастер года", "Сердце отдаю детям", "Первый учитель", уточняется в сообщении. В апреле 2023 года Мишустин утвердил постановление, согласно которому победитель профессионального конкурса "Учитель года России" будет получать денежное поощрение в размере 1 миллиона рублей, а призеры – по 500 тысяч рублей.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество