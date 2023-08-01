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Победителей и лауреатов конкурса "Учитель года России" освободили от НДФЛ - РИА Новости, 01.08.2023
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Год педагога и наставника
 
13:42 01.08.2023
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Победителей и лауреатов конкурса "Учитель года России" освободили от НДФЛ
Победителей и лауреатов конкурса "Учитель года России" освободили от НДФЛ - РИА Новости, 01.08.2023
Победителей и лауреатов конкурса "Учитель года России" освободили от НДФЛ
Победители и лауреаты конкурса "Учитель года России" освобождаются от налога на доходы физических лиц с денежных премий, присуждаемых по его итогам, сообщается... РИА Новости, 01.08.2023
2023-08-01T13:42
2023-08-01T13:42
год педагога и наставника
общество
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Победители и лауреаты конкурса "Учитель года России" освобождаются от налога на доходы физических лиц с денежных премий, присуждаемых по его итогам, сообщается в телеграм-канале правительства России. "Победители и лауреаты конкурса "Учитель года России" освобождаются от НДФЛ с денежных премий, присуждаемых по его итогам. Постановление об этом подписал Михаил Мишустин", - говорится в сообщении. Обновленный перечень также определяет, что налогом на доходы физических лиц по ставке 13% не будут облагаться премии победителей всероссийских конкурсов: "Воспитатель года России", "Директор года России", "Педагог-психолог России", "Учитель-дефектолог России", "Мастер года", "Сердце отдаю детям", "Первый учитель", уточняется в сообщении. В апреле 2023 года Мишустин утвердил постановление, согласно которому победитель профессионального конкурса "Учитель года России" будет получать денежное поощрение в размере 1 миллиона рублей, а призеры – по 500 тысяч рублей.
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общество
Год педагога и наставника, Общество

Победителей и лауреатов конкурса "Учитель года России" освободили от НДФЛ

© iStock.com / skynesherУчитель читает студентам лекцию
Учитель читает студентам лекцию - РИА Новости, 1920, 01.08.2023
© iStock.com / skynesher
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Победители и лауреаты конкурса "Учитель года России" освобождаются от налога на доходы физических лиц с денежных премий, присуждаемых по его итогам, сообщается в телеграм-канале правительства России.
"Победители и лауреаты конкурса "Учитель года России" освобождаются от НДФЛ с денежных премий, присуждаемых по его итогам. Постановление об этом подписал Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.
Обновленный перечень также определяет, что налогом на доходы физических лиц по ставке 13% не будут облагаться премии победителей всероссийских конкурсов: "Воспитатель года России", "Директор года России", "Педагог-психолог России", "Учитель-дефектолог России", "Мастер года", "Сердце отдаю детям", "Первый учитель", уточняется в сообщении.
В апреле 2023 года Мишустин утвердил постановление, согласно которому победитель профессионального конкурса "Учитель года России" будет получать денежное поощрение в размере 1 миллиона рублей, а призеры – по 500 тысяч рублей.
 
Год педагога и наставникаОбщество
 
 
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