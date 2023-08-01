Власти Нигера предупредили о наказании за незаконное использование Starlink
Власти Нигера уведомили о наказании за незаконное использование терминалов сети Starlink
© AP Photo / Sam MednickУлица в Ниамее, Нигер
© AP Photo / Sam Mednick
Улица в Ниамее, Нигер. Архивное фото
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Власти Нигера предупредили о наказании за использование терминалов спутниковой сети Starlink на территории страны без соответствующего разрешения, следует из опубликованного изданием Lesahel коммюнике Агентства по электронным коммуникациям и почте Нигера.
"Агентство призывает провайдеров, продающих услуги Starlink, немедленно прекратить любого рода деятельность, осуществляемую без предварительного согласования с компетентными органами", - приводит издание текст коммюнике.
Агентство напоминает, что в соответствии с законодательством страны использование коммуникационной сети без лицензии будет караться сроком заключения от трех месяцев до одного года и/или штрафом в размере от 30 до 60 миллионов франков КФА (4,5-9 миллионов рублей).
Starlink - спутниковая сеть, предназначенная для предоставления широкополосного доступа в интернет в любой точке планеты. Проект с 2018 года реализует компания SpaceX, принадлежащая Илону Маску. К настоящему времени на орбите действует порядка 4,2 тысячи аппаратов Starlink.
Ранее военные Нигера во время выступления по национальному телевидению заявили, что президент Мохамед Базум смещен, границы закрыты, объявлен комендантский час. Перед этим военные президентской гвардии заблокировали президентский дворец в столице страны Ниамее. Офис Базума утверждал, что армия не поддержала мятежников, но позднее командование ВС заявило о солидарности с ними. Президент по-прежнему удерживается в резиденции. Базум в порядке, чувствует себя хорошо, сообщил РИА Новости председатель комиссии Африканского союза Муса Факи Махамат. В пятницу командующий президентской гвардией генерал Тчиани появился в эфире государственного ТВ Нигера как глава сформированного участниками переворота "Национального совета по защите отечества".