https://ria.ru/20230801/nakazanie-1887668453.html

Власти Нигера предупредили о наказании за незаконное использование Starlink

Власти Нигера предупредили о наказании за незаконное использование Starlink - РИА Новости, 01.08.2023

Власти Нигера предупредили о наказании за незаконное использование Starlink

Власти Нигера предупредили о наказании за использование терминалов спутниковой сети Starlink на территории страны без соответствующего разрешения, следует из... РИА Новости, 01.08.2023

2023-08-01T18:45

2023-08-01T18:45

2023-08-01T18:45

в мире

технологии

нигер

ниамей

мохамед базум

илон маск

африканский союз

spacex

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1a/1886463143_0:72:2048:1224_1920x0_80_0_0_e6fcc6ac0c45a6af2582b2a271e63d72.jpg

МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Власти Нигера предупредили о наказании за использование терминалов спутниковой сети Starlink на территории страны без соответствующего разрешения, следует из опубликованного изданием Lesahel коммюнике Агентства по электронным коммуникациям и почте Нигера. "Агентство призывает провайдеров, продающих услуги Starlink, немедленно прекратить любого рода деятельность, осуществляемую без предварительного согласования с компетентными органами", - приводит издание текст коммюнике. Агентство напоминает, что в соответствии с законодательством страны использование коммуникационной сети без лицензии будет караться сроком заключения от трех месяцев до одного года и/или штрафом в размере от 30 до 60 миллионов франков КФА (4,5-9 миллионов рублей). Starlink - спутниковая сеть, предназначенная для предоставления широкополосного доступа в интернет в любой точке планеты. Проект с 2018 года реализует компания SpaceX, принадлежащая Илону Маску. К настоящему времени на орбите действует порядка 4,2 тысячи аппаратов Starlink. Ранее военные Нигера во время выступления по национальному телевидению заявили, что президент Мохамед Базум смещен, границы закрыты, объявлен комендантский час. Перед этим военные президентской гвардии заблокировали президентский дворец в столице страны Ниамее. Офис Базума утверждал, что армия не поддержала мятежников, но позднее командование ВС заявило о солидарности с ними. Президент по-прежнему удерживается в резиденции. Базум в порядке, чувствует себя хорошо, сообщил РИА Новости председатель комиссии Африканского союза Муса Факи Махамат. В пятницу командующий президентской гвардией генерал Тчиани появился в эфире государственного ТВ Нигера как глава сформированного участниками переворота "Национального совета по защите отечества".

https://ria.ru/20230729/mask-1887126240.html

https://ria.ru/20230719/starlink-1885054713.html

нигер

ниамей

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, технологии, нигер, ниамей, мохамед базум, илон маск, африканский союз, spacex