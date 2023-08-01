Рейтинг@Mail.ru
Руденя вручил орден участнику ВОВ Спартаку Сычеву - РИА Новости, 01.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Тверская область
Тверская область
 
15:14 01.08.2023
https://ria.ru/20230801/nagrazhdenie-1887617071.html
Руденя вручил орден участнику ВОВ Спартаку Сычеву
Руденя вручил орден участнику ВОВ Спартаку Сычеву - РИА Новости, 01.08.2023
Руденя вручил орден участнику ВОВ Спартаку Сычеву
Губернатор Тверской области Игорь Руденя во вторник вручил орден "За заслуги перед Отечеством" IV степени участнику Великой Отечественной войны, почетному... РИА Новости, 01.08.2023
2023-08-01T15:14
2023-08-01T15:14
тверская область
тверь
игорь руденя
тверской вагоностроительный завод
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/01/1887617198_0:79:1280:799_1920x0_80_0_0_7e5df86107b55e912bc6ad89dd5f6169.jpg
ТВЕРЬ, 1 авг – РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя во вторник вручил орден "За заслуги перед Отечеством" IV степени участнику Великой Отечественной войны, почетному гражданину Тверской области Спартаку Сычеву, сообщает пресс-служба регионального правительства. Соответствующий указ был подписан главой государства в конце апреля этого года. Руденя также поздравил фронтовика со столетним юбилеем, который Сычев отметил 28 июля. "Ваш юбилей – это событие без преувеличения для всей России, для нашей тверской земли. Вы являетесь бессменным участником Парадов Победы на Красной площади 9 мая, представляя Тверскую область. Вы по праву пользуетесь высочайшим авторитетом и глубоким уважением у всех поколений нашего региона. Благодарим вас за ратный подвиг и мирный труд, за то, что для вас интересы нашего государства и общества всегда на первом месте", - сказал Руденя. В настоящее время Спартак Сычев ведет патриотическую работу с молодым поколением. Свой военный путь юбиляр начал в 1942 году на Ржевско-Вяземском направлении Калининского фронта. Освобождал в составе 129-й отдельной стрелковой бригады от немецко-фашистских захватчиков город Ржев, участвовал в боях на Курской дуге, в освобождении Украины, Польши, Праги. Оставил свою подпись на рейхстаге в ходе штурма Берлина. В мирные годы Спартак Сычев многое сделал для развития крупнейшего предприятия Верхневолжья – Тверского вагоностроительного завода. В 2009-2010 годах активно участвовал в сборе и подготовке материалов по присвоению Твери почетного звания Российской Федерации "Город воинской славы", был членом делегации Твери на церемонии вручения этой награды в Кремле. В июле 2020 года указом президента РФ Сычев был удостоен Ордена Почета. Также он награжден медалями "За боевые заслуги", "За взятие Берлина", "За освобождение Праги", "За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.", Орденами "Отечественной войны" I и II степени, Красной Звезды и другими наградами.
https://ria.ru/20230711/remont-1883572672.html
https://ria.ru/20230731/kapremont-1887473186.html
тверь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/01/1887617198_0:0:1092:819_1920x0_80_0_0_34c85c7028f00884ae878c85d1135b57.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
тверь, игорь руденя, тверской вагоностроительный завод
Тверская область, Тверь, Игорь Руденя, Тверской вагоностроительный завод

Руденя вручил орден участнику ВОВ Спартаку Сычеву

© Фото : Пресс-служба правительства Тверской областиРуденя вручил орден участнику ВОВ Спартаку Сычеву
Руденя вручил орден участнику ВОВ Спартаку Сычеву - РИА Новости, 1920, 01.08.2023
© Фото : Пресс-служба правительства Тверской области
Руденя вручил орден участнику ВОВ Спартаку Сычеву
Читать ria.ru в
ТВЕРЬ, 1 авг – РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя во вторник вручил орден "За заслуги перед Отечеством" IV степени участнику Великой Отечественной войны, почетному гражданину Тверской области Спартаку Сычеву, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Соответствующий указ был подписан главой государства в конце апреля этого года.
Губернатор Тверской области Игорь Руденя на заседании регионального правительства - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
Руденя: объемы ремонта дорог Верхневолжья в этом году вырастут на треть
11 июля, 17:18
Руденя также поздравил фронтовика со столетним юбилеем, который Сычев отметил 28 июля.
"Ваш юбилей – это событие без преувеличения для всей России, для нашей тверской земли. Вы являетесь бессменным участником Парадов Победы на Красной площади 9 мая, представляя Тверскую область. Вы по праву пользуетесь высочайшим авторитетом и глубоким уважением у всех поколений нашего региона. Благодарим вас за ратный подвиг и мирный труд, за то, что для вас интересы нашего государства и общества всегда на первом месте", - сказал Руденя.
В настоящее время Спартак Сычев ведет патриотическую работу с молодым поколением.
Свой военный путь юбиляр начал в 1942 году на Ржевско-Вяземском направлении Калининского фронта. Освобождал в составе 129-й отдельной стрелковой бригады от немецко-фашистских захватчиков город Ржев, участвовал в боях на Курской дуге, в освобождении Украины, Польши, Праги. Оставил свою подпись на рейхстаге в ходе штурма Берлина.
Губернатор Тверской области Игорь Руденя на заседании бюджетной комиссии - РИА Новости, 1920, 31.07.2023
В Твери капитально отремонтируют клиническую больницу №6
31 июля, 20:53
В мирные годы Спартак Сычев многое сделал для развития крупнейшего предприятия Верхневолжья – Тверского вагоностроительного завода. В 2009-2010 годах активно участвовал в сборе и подготовке материалов по присвоению Твери почетного звания Российской Федерации "Город воинской славы", был членом делегации Твери на церемонии вручения этой награды в Кремле.
В июле 2020 года указом президента РФ Сычев был удостоен Ордена Почета. Также он награжден медалями "За боевые заслуги", "За взятие Берлина", "За освобождение Праги", "За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.", Орденами "Отечественной войны" I и II степени, Красной Звезды и другими наградами.
 
Тверская областьТверьИгорь РуденяТверской вагоностроительный завод
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала