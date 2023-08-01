Руденя вручил орден участнику ВОВ Спартаку Сычеву
© Фото : Пресс-служба правительства Тверской областиРуденя вручил орден участнику ВОВ Спартаку Сычеву
© Фото : Пресс-служба правительства Тверской области
Руденя вручил орден участнику ВОВ Спартаку Сычеву
ТВЕРЬ, 1 авг – РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя во вторник вручил орден "За заслуги перед Отечеством" IV степени участнику Великой Отечественной войны, почетному гражданину Тверской области Спартаку Сычеву, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Соответствующий указ был подписан главой государства в конце апреля этого года.
Руденя также поздравил фронтовика со столетним юбилеем, который Сычев отметил 28 июля.
"Ваш юбилей – это событие без преувеличения для всей России, для нашей тверской земли. Вы являетесь бессменным участником Парадов Победы на Красной площади 9 мая, представляя Тверскую область. Вы по праву пользуетесь высочайшим авторитетом и глубоким уважением у всех поколений нашего региона. Благодарим вас за ратный подвиг и мирный труд, за то, что для вас интересы нашего государства и общества всегда на первом месте", - сказал Руденя.
В настоящее время Спартак Сычев ведет патриотическую работу с молодым поколением.
Свой военный путь юбиляр начал в 1942 году на Ржевско-Вяземском направлении Калининского фронта. Освобождал в составе 129-й отдельной стрелковой бригады от немецко-фашистских захватчиков город Ржев, участвовал в боях на Курской дуге, в освобождении Украины, Польши, Праги. Оставил свою подпись на рейхстаге в ходе штурма Берлина.
В мирные годы Спартак Сычев многое сделал для развития крупнейшего предприятия Верхневолжья – Тверского вагоностроительного завода. В 2009-2010 годах активно участвовал в сборе и подготовке материалов по присвоению Твери почетного звания Российской Федерации "Город воинской славы", был членом делегации Твери на церемонии вручения этой награды в Кремле.
В июле 2020 года указом президента РФ Сычев был удостоен Ордена Почета. Также он награжден медалями "За боевые заслуги", "За взятие Берлина", "За освобождение Праги", "За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.", Орденами "Отечественной войны" I и II степени, Красной Звезды и другими наградами.