https://ria.ru/20230801/nagrazhdenie-1887617071.html

Руденя вручил орден участнику ВОВ Спартаку Сычеву

Руденя вручил орден участнику ВОВ Спартаку Сычеву - РИА Новости, 01.08.2023

Руденя вручил орден участнику ВОВ Спартаку Сычеву

Губернатор Тверской области Игорь Руденя во вторник вручил орден "За заслуги перед Отечеством" IV степени участнику Великой Отечественной войны, почетному... РИА Новости, 01.08.2023

2023-08-01T15:14

2023-08-01T15:14

2023-08-01T15:14

тверская область

тверь

игорь руденя

тверской вагоностроительный завод

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ТВЕРЬ, 1 авг – РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя во вторник вручил орден "За заслуги перед Отечеством" IV степени участнику Великой Отечественной войны, почетному гражданину Тверской области Спартаку Сычеву, сообщает пресс-служба регионального правительства. Соответствующий указ был подписан главой государства в конце апреля этого года. Руденя также поздравил фронтовика со столетним юбилеем, который Сычев отметил 28 июля. "Ваш юбилей – это событие без преувеличения для всей России, для нашей тверской земли. Вы являетесь бессменным участником Парадов Победы на Красной площади 9 мая, представляя Тверскую область. Вы по праву пользуетесь высочайшим авторитетом и глубоким уважением у всех поколений нашего региона. Благодарим вас за ратный подвиг и мирный труд, за то, что для вас интересы нашего государства и общества всегда на первом месте", - сказал Руденя. В настоящее время Спартак Сычев ведет патриотическую работу с молодым поколением. Свой военный путь юбиляр начал в 1942 году на Ржевско-Вяземском направлении Калининского фронта. Освобождал в составе 129-й отдельной стрелковой бригады от немецко-фашистских захватчиков город Ржев, участвовал в боях на Курской дуге, в освобождении Украины, Польши, Праги. Оставил свою подпись на рейхстаге в ходе штурма Берлина. В мирные годы Спартак Сычев многое сделал для развития крупнейшего предприятия Верхневолжья – Тверского вагоностроительного завода. В 2009-2010 годах активно участвовал в сборе и подготовке материалов по присвоению Твери почетного звания Российской Федерации "Город воинской славы", был членом делегации Твери на церемонии вручения этой награды в Кремле. В июле 2020 года указом президента РФ Сычев был удостоен Ордена Почета. Также он награжден медалями "За боевые заслуги", "За взятие Берлина", "За освобождение Праги", "За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.", Орденами "Отечественной войны" I и II степени, Красной Звезды и другими наградами.

https://ria.ru/20230711/remont-1883572672.html

https://ria.ru/20230731/kapremont-1887473186.html

тверь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

тверь, игорь руденя, тверской вагоностроительный завод