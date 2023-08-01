https://ria.ru/20230801/nagrady-1887615209.html
Путин 2 августа проведет церемонию вручения государственных наград
Путин 2 августа проведет церемонию вручения государственных наград - РИА Новости, 01.08.2023
Путин 2 августа проведет церемонию вручения государственных наград
Президент России Владимир Путин 2 августа примет участие в церемонии вручения государственных наград, в том числе участникам СВО, деятелям культуры,... РИА Новости, 01.08.2023
2023-08-01T15:04
2023-08-01T15:04
2023-08-01T15:06
владимир путин
общество
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0c/1794885300_0:159:3072:1887_1920x0_80_0_0_fa3aa6e38fd50723b73e9b97999ea145.jpg
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 2 августа примет участие в церемонии вручения государственных наград, в том числе участникам СВО, деятелям культуры, медработникам, сообщает пресс-служба Кремля."Второго августа в Екатерининском зале Кремля Путин примет участие в церемонии вручения государственных наград", - говорится в сообщении.Отмечается, что высшими госнаградами отмечена деятельность военнослужащих, проявивших мужество и героизм при выполнении боевых задач в ходе СВО, а также выдающихся россиян в области образования и науки, медицины и здравоохранения, культуры, сельского хозяйства, промышленности.
https://ria.ru/20230731/orden-1887459436.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0c/1794885300_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_67b3a7f50f6c71ad2d4f357f536db4b6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, общество, россия
Владимир Путин, Общество, Россия
Путин 2 августа проведет церемонию вручения государственных наград
Путин 2 августа вручит госнаграды участникам СВО, деятелям культуры и медработникам
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 2 августа примет участие в церемонии вручения государственных наград, в том числе участникам СВО, деятелям культуры, медработникам, сообщает пресс-служба Кремля.
"Второго августа в Екатерининском зале Кремля Путин примет участие в церемонии вручения государственных наград", - говорится в сообщении.
Отмечается, что высшими госнаградами отмечена деятельность военнослужащих, проявивших мужество и героизм при выполнении боевых задач в ходе СВО, а также выдающихся россиян в области образования и науки, медицины и здравоохранения, культуры, сельского хозяйства, промышленности.
Космонавта Антона Шкаплерова наградили орденом Гагарина