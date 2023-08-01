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Путин 2 августа проведет церемонию вручения государственных наград - РИА Новости, 01.08.2023
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15:04 01.08.2023 (обновлено: 15:06 01.08.2023)
https://ria.ru/20230801/nagrady-1887615209.html
Путин 2 августа проведет церемонию вручения государственных наград
Путин 2 августа проведет церемонию вручения государственных наград - РИА Новости, 01.08.2023
Путин 2 августа проведет церемонию вручения государственных наград
Президент России Владимир Путин 2 августа примет участие в церемонии вручения государственных наград, в том числе участникам СВО, деятелям культуры,... РИА Новости, 01.08.2023
2023-08-01T15:04
2023-08-01T15:06
владимир путин
общество
россия
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 2 августа примет участие в церемонии вручения государственных наград, в том числе участникам СВО, деятелям культуры, медработникам, сообщает пресс-служба Кремля."Второго августа в Екатерининском зале Кремля Путин примет участие в церемонии вручения государственных наград", - говорится в сообщении.Отмечается, что высшими госнаградами отмечена деятельность военнослужащих, проявивших мужество и героизм при выполнении боевых задач в ходе СВО, а также выдающихся россиян в области образования и науки, медицины и здравоохранения, культуры, сельского хозяйства, промышленности.
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владимир путин, общество, россия
Владимир Путин, Общество, Россия
Путин 2 августа проведет церемонию вручения государственных наград

Путин 2 августа вручит госнаграды участникам СВО, деятелям культуры и медработникам

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.08.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 2 августа примет участие в церемонии вручения государственных наград, в том числе участникам СВО, деятелям культуры, медработникам, сообщает пресс-служба Кремля.
"Второго августа в Екатерининском зале Кремля Путин примет участие в церемонии вручения государственных наград", - говорится в сообщении.
Отмечается, что высшими госнаградами отмечена деятельность военнослужащих, проявивших мужество и героизм при выполнении боевых задач в ходе СВО, а также выдающихся россиян в области образования и науки, медицины и здравоохранения, культуры, сельского хозяйства, промышленности.
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