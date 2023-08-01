https://ria.ru/20230801/nagrady-1887615209.html

Путин 2 августа проведет церемонию вручения государственных наград

Путин 2 августа проведет церемонию вручения государственных наград - РИА Новости, 01.08.2023

Путин 2 августа проведет церемонию вручения государственных наград

Президент России Владимир Путин 2 августа примет участие в церемонии вручения государственных наград, в том числе участникам СВО, деятелям культуры,... РИА Новости, 01.08.2023

2023-08-01T15:04

2023-08-01T15:04

2023-08-01T15:06

владимир путин

общество

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0c/1794885300_0:159:3072:1887_1920x0_80_0_0_fa3aa6e38fd50723b73e9b97999ea145.jpg

МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 2 августа примет участие в церемонии вручения государственных наград, в том числе участникам СВО, деятелям культуры, медработникам, сообщает пресс-служба Кремля."Второго августа в Екатерининском зале Кремля Путин примет участие в церемонии вручения государственных наград", - говорится в сообщении.Отмечается, что высшими госнаградами отмечена деятельность военнослужащих, проявивших мужество и героизм при выполнении боевых задач в ходе СВО, а также выдающихся россиян в области образования и науки, медицины и здравоохранения, культуры, сельского хозяйства, промышленности.

https://ria.ru/20230731/orden-1887459436.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

владимир путин, общество, россия