https://ria.ru/20230801/naemniki-1887496542.html

И это благодарность. На Украине избили и унизили колумбийских наемников

И это благодарность. На Украине избили и унизили колумбийских наемников - РИА Новости, 01.08.2023

И это благодарность. На Украине избили и унизили колумбийских наемников

Колумбийские военные советники, обучающие украинских солдат, пожаловались, что сотрудники Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины их избивают и... РИА Новости, 01.08.2023

2023-08-01T02:57

2023-08-01T02:57

2023-08-01T06:11

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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Колумбийские военные советники, обучающие украинских солдат, пожаловались, что сотрудники Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины их избивают и относятся к ним как "к собакам". Соответствующее видео было опубликовано пользователем edwincarvajal355 в TikTok, после чего оно распространилось в Telegram-каналах.На кадрах, снятых в закрытом помещении, где находились люди в камуфляжной форме, видно, как группа испаноговорящих разговаривают на повышенных тонах с, как следует из комментариев присутствующих, сотрудниками ГУР."Здесь вы видите, как ГУР и власти Украины относятся к тем, кто им помогает. Они зашли в балаклавах и *** **** (навесили тумаков. — Прим. ред.) нашим ребятам <…>. Украинцы хуже русских", — говорит по-испански автор видеоролика, который к настоящему времени уже удалил его из своего TikTok.Другое видео, также распространившееся в Telegram-каналах, снято на улице. Из него становится понятно, что причиной конфликта стало нежелание одного из колумбийских военных советников обучать троих украинских военнослужащих."Я исполнял свои задачи, инструктировал людей, а он (показывает рукой на одного из украинцев. — Прим. ред.) к нам относится как к животным, потому что я не стал обучать троих из них", — кричит наемник.По его словам, из их группы на Украине погибло уже 25 колумбийцев, а вместо благодарности они сталкиваются лишь с унижениями."Я получил осколки вот сюда (показывает на свое лицо. — Прим. ред.) за твою *** (нехорошую. — Прим. ред.) страну", — гневно выкрикивал колумбиец, используя нецензурную брань.В конце видеоролика видно, как наемник плюнул на украинцев и заявил, что люди от них бегут именно из-за постоянных унижений.Ранее Минобороны России заявляло, что за время проведения спецоперации российские войска уничтожили 4845 иностранных наемников.

https://ria.ru/20230728/naemnik-1886997485.html

https://ria.ru/20230723/ukraina-1885788481.html

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