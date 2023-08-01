Рейтинг@Mail.ru
И это благодарность. На Украине избили и унизили колумбийских наемников - РИА Новости, 01.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:57 01.08.2023 (обновлено: 06:11 01.08.2023)
https://ria.ru/20230801/naemniki-1887496542.html
И это благодарность. На Украине избили и унизили колумбийских наемников
И это благодарность. На Украине избили и унизили колумбийских наемников - РИА Новости, 01.08.2023
И это благодарность. На Украине избили и унизили колумбийских наемников
Колумбийские военные советники, обучающие украинских солдат, пожаловались, что сотрудники Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины их избивают и... РИА Новости, 01.08.2023
2023-08-01T02:57
2023-08-01T06:11
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/01/1806349477_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_eafb3e676c793b11180ab5636e45056b.jpg
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Колумбийские военные советники, обучающие украинских солдат, пожаловались, что сотрудники Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины их избивают и относятся к ним как "к собакам". Соответствующее видео было опубликовано пользователем edwincarvajal355 в TikTok, после чего оно распространилось в Telegram-каналах.На кадрах, снятых в закрытом помещении, где находились люди в камуфляжной форме, видно, как группа испаноговорящих разговаривают на повышенных тонах с, как следует из комментариев присутствующих, сотрудниками ГУР."Здесь вы видите, как ГУР и власти Украины относятся к тем, кто им помогает. Они зашли в балаклавах и *** **** (навесили тумаков. — Прим. ред.) нашим ребятам &lt;…&gt;. Украинцы хуже русских", — говорит по-испански автор видеоролика, который к настоящему времени уже удалил его из своего TikTok.Другое видео, также распространившееся в Telegram-каналах, снято на улице. Из него становится понятно, что причиной конфликта стало нежелание одного из колумбийских военных советников обучать троих украинских военнослужащих."Я исполнял свои задачи, инструктировал людей, а он (показывает рукой на одного из украинцев. — Прим. ред.) к нам относится как к животным, потому что я не стал обучать троих из них", — кричит наемник.По его словам, из их группы на Украине погибло уже 25 колумбийцев, а вместо благодарности они сталкиваются лишь с унижениями."Я получил осколки вот сюда (показывает на свое лицо. — Прим. ред.) за твою *** (нехорошую. — Прим. ред.) страну", — гневно выкрикивал колумбиец, используя нецензурную брань.В конце видеоролика видно, как наемник плюнул на украинцев и заявил, что люди от них бегут именно из-за постоянных унижений.Ранее Минобороны России заявляло, что за время проведения спецоперации российские войска уничтожили 4845 иностранных наемников.
https://ria.ru/20230728/naemnik-1886997485.html
https://ria.ru/20230723/ukraina-1885788481.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/01/1806349477_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_cec047d61d4eb9228c088223a935e2ce.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия
И это благодарность. На Украине избили и унизили колумбийских наемников

Сотрудники ГУР минобороны Украины избили и унизили наемников из Колумбии

© AP Photo / Michal DyjukИностранные наемники
Иностранные наемники - РИА Новости, 1920, 01.08.2023
© AP Photo / Michal Dyjuk
Иностранные наемники. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Колумбийские военные советники, обучающие украинских солдат, пожаловались, что сотрудники Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины их избивают и относятся к ним как "к собакам". Соответствующее видео было опубликовано пользователем edwincarvajal355 в TikTok, после чего оно распространилось в Telegram-каналах.
На кадрах, снятых в закрытом помещении, где находились люди в камуфляжной форме, видно, как группа испаноговорящих разговаривают на повышенных тонах с, как следует из комментариев присутствующих, сотрудниками ГУР.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
Российский военный рассказал, как украинские боевики заживо сожгли наемника
28 июля, 21:46
"Здесь вы видите, как ГУР и власти Украины относятся к тем, кто им помогает. Они зашли в балаклавах и *** **** (навесили тумаков. — Прим. ред.) нашим ребятам <…>. Украинцы хуже русских", — говорит по-испански автор видеоролика, который к настоящему времени уже удалил его из своего TikTok.
Другое видео, также распространившееся в Telegram-каналах, снято на улице. Из него становится понятно, что причиной конфликта стало нежелание одного из колумбийских военных советников обучать троих украинских военнослужащих.
«
"Я исполнял свои задачи, инструктировал людей, а он (показывает рукой на одного из украинцев. — Прим. ред.) к нам относится как к животным, потому что я не стал обучать троих из них", — кричит наемник.
По его словам, из их группы на Украине погибло уже 25 колумбийцев, а вместо благодарности они сталкиваются лишь с унижениями.
«
"Я получил осколки вот сюда (показывает на свое лицо. — Прим. ред.) за твою *** (нехорошую. — Прим. ред.) страну", — гневно выкрикивал колумбиец, используя нецензурную брань.
В конце видеоролика видно, как наемник плюнул на украинцев и заявил, что люди от них бегут именно из-за постоянных унижений.
Ранее Минобороны России заявляло, что за время проведения спецоперации российские войска уничтожили 4845 иностранных наемников.
Путин: иностранные наемники несут значительные потери из-за своей глупости - РИА Новости, 1920, 23.07.2023
Иностранные наемники несут значительные потери из-за глупости, заявил Путин
23 июля, 12:36
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала