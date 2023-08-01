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В районе "Москва-сити" после атаки БПЛА работают оперативные службы
В районе "Москва-сити" после атаки БПЛА работают оперативные службы - РИА Новости, 01.08.2023
В районе "Москва-сити" после атаки БПЛА работают оперативные службы
Оперативные службы работают в районе "Москва-сити" в центре Москвы, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 01.08.2023
2023-08-01T07:26
2023-08-01T07:26
2023-08-01T07:27
москва
сергей собянин
россия
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 1 авг – РИА Новости. Оперативные службы работают в районе "Москва-сити" в центре Москвы, передает корреспондент РИА Новости. Минобороны России в ночь на вторник сообщило, что киевский режим пытался тремя беспилотниками атаковать объекты в Москве и Подмосковье, два уничтожила ПВО над Одинцовским и Нарофоминским районами, один был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и потерпел крушение в "Москва-сити". Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что этот дрон "долетел до той же башни в Сити, что и в прошлый раз". По его словам, поврежден фасад на уровне 21-го этажа, нарушено остекление 150 квадратных метров, информации о пострадавших нет. Движение на Тестовской улице районе "Москва-сити", где ночью упал украинский беспилотник, не перекрыто. В воскресенье после похожего инцидента его ограничивали на несколько часов. В воскресенье Собянин сообщал, что ночью была совершена атака украинских беспилотников, были незначительно повреждены фасады на двух офисных башнях в "Москва-сити", жертв и пострадавших нет. Минобороны России сообщило, что киевский режим попытался выполнить по объектам в Москве террористическую атаку тремя беспилотниками, один сбила ПВО, два были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы и, потеряв управление, потерпели крушение на территории "Москва-сити".
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москва, сергей собянин, россия, московская область (подмосковье)
Москва, Сергей Собянин, Россия, Московская область (Подмосковье)
В районе "Москва-сити" после атаки БПЛА работают оперативные службы
У "Москва-сити" после атаки БПЛА работают оперативные службы, но движение не перекрыто
МОСКВА, 1 авг – РИА Новости. Оперативные службы работают в районе "Москва-сити" в центре Москвы, передает корреспондент РИА Новости.
Минобороны России
в ночь на вторник сообщило, что киевский режим пытался тремя беспилотниками атаковать объекты в Москве
и Подмосковье
, два уничтожила ПВО над Одинцовским и Нарофоминским районами, один был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и потерпел крушение в "Москва-сити". Мэр Москвы Сергей Собянин
сообщил, что этот дрон "долетел до той же башни в Сити, что и в прошлый раз". По его словам, поврежден фасад на уровне 21-го этажа, нарушено остекление 150 квадратных метров, информации о пострадавших нет.
Движение на Тестовской улице районе "Москва-сити", где ночью упал украинский беспилотник, не перекрыто. В воскресенье после похожего инцидента его ограничивали на несколько часов.
В воскресенье Собянин сообщал, что ночью была совершена атака украинских беспилотников, были незначительно повреждены фасады на двух офисных башнях в "Москва-сити", жертв и пострадавших нет. Минобороны России сообщило, что киевский режим попытался выполнить по объектам в Москве террористическую атаку тремя беспилотниками, один сбила ПВО, два были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы и, потеряв управление, потерпели крушение на территории "Москва-сити".
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