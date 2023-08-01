https://ria.ru/20230801/moskva-siti-1887509399.html

В районе "Москва-сити" после атаки БПЛА работают оперативные службы

В районе "Москва-сити" после атаки БПЛА работают оперативные службы - РИА Новости, 01.08.2023

В районе "Москва-сити" после атаки БПЛА работают оперативные службы

Оперативные службы работают в районе "Москва-сити" в центре Москвы, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 01.08.2023

2023-08-01T07:26

2023-08-01T07:26

2023-08-01T07:27

москва

сергей собянин

россия

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 1 авг – РИА Новости. Оперативные службы работают в районе "Москва-сити" в центре Москвы, передает корреспондент РИА Новости. Минобороны России в ночь на вторник сообщило, что киевский режим пытался тремя беспилотниками атаковать объекты в Москве и Подмосковье, два уничтожила ПВО над Одинцовским и Нарофоминским районами, один был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и потерпел крушение в "Москва-сити". Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что этот дрон "долетел до той же башни в Сити, что и в прошлый раз". По его словам, поврежден фасад на уровне 21-го этажа, нарушено остекление 150 квадратных метров, информации о пострадавших нет. Движение на Тестовской улице районе "Москва-сити", где ночью упал украинский беспилотник, не перекрыто. В воскресенье после похожего инцидента его ограничивали на несколько часов. В воскресенье Собянин сообщал, что ночью была совершена атака украинских беспилотников, были незначительно повреждены фасады на двух офисных башнях в "Москва-сити", жертв и пострадавших нет. Минобороны России сообщило, что киевский режим попытался выполнить по объектам в Москве террористическую атаку тремя беспилотниками, один сбила ПВО, два были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы и, потеряв управление, потерпели крушение на территории "Москва-сити".

https://ria.ru/20230801/vnukovo-1887503333.html

москва

россия

московская область (подмосковье)

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москва, сергей собянин, россия, московская область (подмосковье)