https://ria.ru/20230801/moskva-1887509067.html

Появилось видео с места падения беспилотника в "Москва-сити"

Появилось видео с места падения беспилотника в "Москва-сити" - РИА Новости, 01.08.2023

Появилось видео с места падения беспилотника в "Москва-сити"

Корреспондент РИА Новости снял видео с места падения украинского беспилотника на территории "Москва-Сити". РИА Новости, 01.08.2023

2023-08-01T07:24

2023-08-01T07:24

2023-08-01T08:55

происшествия

москва

сергей собянин

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 1 авг – РИА Новости. Корреспондент РИА Новости снял видео с места падения украинского беспилотника на территории "Москва-Сити".На кадрах можно видеть здания комплекса. Отмечается, что на месте работают оперативные службы.Как сообщили накануне в Минобороны, Киев ночью во вторник атаковал Москву тремя БПЛА, два сбиты, еще один подавлен РЭБ и упал на территории "Москва-Сити". По словам мэра столицы Сергея Собянина, БПЛА врезался в одну из башен комплекса, в результате повреждено остекление на площади 150 квадратных метров, информации о пострадавших нет.Это не первая попытка киевского режима устроить теракт в Москве: аналогичная попытка была предпринята в минувшее воскресенье.

https://ria.ru/20230801/vnukovo-1887503333.html

москва

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Обстановка у "Москва-Сити" после падения беспилотника Обстановка у "Москва-Сити" после падения беспилотника 2023-08-01T07:24 true PT0M31S

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происшествия, москва, сергей собянин, министерство обороны рф (минобороны рф)