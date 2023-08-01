https://ria.ru/20230801/moskva-1887509067.html
Появилось видео с места падения беспилотника в "Москва-сити"
Появилось видео с места падения беспилотника в "Москва-сити" - РИА Новости, 01.08.2023
Появилось видео с места падения беспилотника в "Москва-сити"
Корреспондент РИА Новости снял видео с места падения украинского беспилотника на территории "Москва-Сити". РИА Новости, 01.08.2023
2023-08-01T07:24
2023-08-01T07:24
2023-08-01T08:55
происшествия
москва
сергей собянин
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 1 авг – РИА Новости. Корреспондент РИА Новости снял видео с места падения украинского беспилотника на территории "Москва-Сити".На кадрах можно видеть здания комплекса. Отмечается, что на месте работают оперативные службы.Как сообщили накануне в Минобороны, Киев ночью во вторник атаковал Москву тремя БПЛА, два сбиты, еще один подавлен РЭБ и упал на территории "Москва-Сити". По словам мэра столицы Сергея Собянина, БПЛА врезался в одну из башен комплекса, в результате повреждено остекление на площади 150 квадратных метров, информации о пострадавших нет.Это не первая попытка киевского режима устроить теракт в Москве: аналогичная попытка была предпринята в минувшее воскресенье.
https://ria.ru/20230801/vnukovo-1887503333.html
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Обстановка у "Москва-Сити" после падения беспилотника
Обстановка у "Москва-Сити" после падения беспилотника
2023-08-01T07:24
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РИА Новости
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происшествия, москва, сергей собянин, министерство обороны рф (минобороны рф)
Происшествия, Москва, Сергей Собянин, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Появилось видео с места падения беспилотника в "Москва-сити"
Корреспондент РИА Новости показал кадры с места падения беспилотника в Москва-Сити