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Обнаружены документы о подготовке Киевом масштабной мобилизации с 2018 года - РИА Новости, 01.08.2023
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04:05 01.08.2023 (обновлено: 05:40 01.08.2023)
https://ria.ru/20230801/mobilizatsiya-1887499449.html
Обнаружены документы о подготовке Киевом масштабной мобилизации с 2018 года
Обнаружены документы о подготовке Киевом масштабной мобилизации с 2018 года - РИА Новости, 01.08.2023
Обнаружены документы о подготовке Киевом масштабной мобилизации с 2018 года
Киевский режим готовился к масштабной мобилизации еще с 2018 года, о чем свидетельствуют документы, найденные в Волновахском военкомате, заявил РИА Новости... РИА Новости, 01.08.2023
2023-08-01T04:05
2023-08-01T05:40
украина
киев
вооруженные силы украины
в мире
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ВОЛНОВАХСКИЙ РАЙОН (ДНР), 1 авг - РИА Новости. Киевский режим готовился к масштабной мобилизации еще с 2018 года, о чем свидетельствуют документы, найденные в Волновахском военкомате, заявил РИА Новости сотрудник российских силовых структур с позывным "Доцент".Он пояснил, что в ходе разбора завалов Волновахского районного военкомата, пострадавшего в результате артиллерийских обстрелов со стороны ВСУ, было обнаружено большое количество личных дел граждан Украины."В заваленном подвале обнаружены документальные материалы, подтверждающие факт, что с 2018 года вооруженные формирования Украины готовили массовую мобилизацию. Большое количество административных наказаний и штрафов за них датированы 2018–2021 годами. Данные факты свидетельствуют о том, что ВСУ готовились к активным боевым действиям", - сказал собеседник агентства, показав эти документы.
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украина, киев, вооруженные силы украины, в мире
Украина, Киев, Вооруженные силы Украины, В мире
Обнаружены документы о подготовке Киевом масштабной мобилизации с 2018 года

В волновахском военкомате нашли документы о подготовке Киевом мобилизации с 2018 года

© AP Photo / Kirsty WigglesworthУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 01.08.2023
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВОЛНОВАХСКИЙ РАЙОН (ДНР), 1 авг - РИА Новости. Киевский режим готовился к масштабной мобилизации еще с 2018 года, о чем свидетельствуют документы, найденные в Волновахском военкомате, заявил РИА Новости сотрудник российских силовых структур с позывным "Доцент".
Он пояснил, что в ходе разбора завалов Волновахского районного военкомата, пострадавшего в результате артиллерийских обстрелов со стороны ВСУ, было обнаружено большое количество личных дел граждан Украины.
"В заваленном подвале обнаружены документальные материалы, подтверждающие факт, что с 2018 года вооруженные формирования Украины готовили массовую мобилизацию. Большое количество административных наказаний и штрафов за них датированы 2018–2021 годами. Данные факты свидетельствуют о том, что ВСУ готовились к активным боевым действиям", - сказал собеседник агентства, показав эти документы.
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