https://ria.ru/20230801/mobilizatsiya-1887499449.html

Обнаружены документы о подготовке Киевом масштабной мобилизации с 2018 года

Обнаружены документы о подготовке Киевом масштабной мобилизации с 2018 года - РИА Новости, 01.08.2023

Обнаружены документы о подготовке Киевом масштабной мобилизации с 2018 года

Киевский режим готовился к масштабной мобилизации еще с 2018 года, о чем свидетельствуют документы, найденные в Волновахском военкомате, заявил РИА Новости... РИА Новости, 01.08.2023

2023-08-01T04:05

2023-08-01T04:05

2023-08-01T05:40

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вооруженные силы украины

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ВОЛНОВАХСКИЙ РАЙОН (ДНР), 1 авг - РИА Новости. Киевский режим готовился к масштабной мобилизации еще с 2018 года, о чем свидетельствуют документы, найденные в Волновахском военкомате, заявил РИА Новости сотрудник российских силовых структур с позывным "Доцент".Он пояснил, что в ходе разбора завалов Волновахского районного военкомата, пострадавшего в результате артиллерийских обстрелов со стороны ВСУ, было обнаружено большое количество личных дел граждан Украины."В заваленном подвале обнаружены документальные материалы, подтверждающие факт, что с 2018 года вооруженные формирования Украины готовили массовую мобилизацию. Большое количество административных наказаний и штрафов за них датированы 2018–2021 годами. Данные факты свидетельствуют о том, что ВСУ готовились к активным боевым действиям", - сказал собеседник агентства, показав эти документы.

https://ria.ru/20230725/vsu-1886113541.html

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украина, киев, вооруженные силы украины, в мире