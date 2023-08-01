https://ria.ru/20230801/minudobreniya-1887688078.html
Комплекс "ФосАгро" в Череповце выпустил 100-миллионную тонну минудобрений
Комплекс "ФосАгро" в Череповце выпустил 100-миллионную тонну минудобрений - РИА Новости, 01.08.2023
Комплекс "ФосАгро" в Череповце выпустил 100-миллионную тонну минудобрений
На Череповецком комплексе АО "Апатит" (Группа "ФосАгро") в ночь на 28 июля была выпущена 100-миллионная тонна фосфорсодержащих минеральных удобрений, сообщает... РИА Новости, 01.08.2023
2023-08-01T21:19
2023-08-01T21:19
2023-08-01T21:19
фосагро
апатит
череповец
технологии
минеральные удобрения
минудобрения
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МОСКВА, 1 авг – РИА Новости. На Череповецком комплексе АО "Апатит" (Группа "ФосАгро") в ночь на 28 июля была выпущена 100-миллионная тонна фосфорсодержащих минеральных удобрений, сообщает пресс-служба "ФосАгро".Как отмечается в сообщении, отсчет производство ведет с 26 февраля 1976 года, когда на новом производстве получили первые тонны продукта – аммофоса – минерального удобрения, содержащего два питательных компонента для растений (азот и фосфор).В первый год с начала работы предприятие выпустило 43,9 тысячи тонн продукции. На объем производства в 1 миллион тонн в год предприятие вышло в 1983 году. На производство первых 50 миллионов тонн потребовалось 35 лет. Следующие 50 миллионов тонн выпустили за 12 лет. Совершить такой рывок удалось после вхождения предприятия в состав Группы "ФосАгро". Увеличить производительность труда почти вдвое удалось благодаря инвестициям, модернизации производственной базы и отладке всех технологических процессов."Сегодня Череповецкий комплекс "ФосАгро" - одно из крупнейших производств минеральных удобрений в России и Европе. Его продукция поставляется российским потребителям и более чем в 100 стран мира. На восьми технологических системах мы производим 56 марок сложных фосфорсодержащих минеральных удобрений, в том числе и с микроэлементами. При этом переход с выпуска одной марки на другую занимает всего от 4 до 12 часов", - цитирует пресс-служба директора предприятия Алексея Грибкова.За последние 10 лет "ФосАгро" инвестировала 400 миллиардов рублей в развитие и модернизацию своих производственных мощностей, что позволяет ежегодно наращивать объемы переработки минерального сырья и отгрузки готовой продукции."Выпуск 100-миллионной тонны фосфорсодержащих удобрений на нашем Череповецком комплексе – один из итогов масштабной инвестиционной программы "ФосАгро". В 2023-м на ее реализацию мы направим 67 миллиардов рублей. А в ближайшую пятилетку намерены инвестировать в производственные мощности компании более 250 миллиардов рублей", – сказал генеральный директор ПАО "ФосАгро" Михаил Рыбников.
https://ria.ru/20230729/afrika-1887056238.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
фосагро, апатит, череповец, технологии, минеральные удобрения, минудобрения
ФосАгро, Апатит, Череповец, Технологии, Минеральные удобрения, Минудобрения
МОСКВА, 1 авг – РИА Новости. На Череповецком комплексе АО "Апатит" (Группа "ФосАгро") в ночь на 28 июля была выпущена 100-миллионная тонна фосфорсодержащих минеральных удобрений, сообщает пресс-служба "ФосАгро".
Как отмечается в сообщении, отсчет производство ведет с 26 февраля 1976 года, когда на новом производстве получили первые тонны продукта – аммофоса – минерального удобрения, содержащего два питательных компонента для растений (азот и фосфор).
В первый год с начала работы предприятие выпустило 43,9 тысячи тонн продукции. На объем производства в 1 миллион тонн в год предприятие вышло в 1983 году. На производство первых 50 миллионов тонн потребовалось 35 лет. Следующие 50 миллионов тонн выпустили за 12 лет. Совершить такой рывок удалось после вхождения предприятия в состав Группы "ФосАгро". Увеличить производительность труда почти вдвое удалось благодаря инвестициям, модернизации производственной базы и отладке всех технологических процессов.
"Сегодня Череповецкий комплекс "ФосАгро" - одно из крупнейших производств минеральных удобрений в России
и Европе
. Его продукция поставляется российским потребителям и более чем в 100 стран мира. На восьми технологических системах мы производим 56 марок сложных фосфорсодержащих минеральных удобрений, в том числе и с микроэлементами. При этом переход с выпуска одной марки на другую занимает всего от 4 до 12 часов", - цитирует пресс-служба директора предприятия Алексея Грибкова.
"ФосАгро" может увеличить поставки удобрений в Африку
За последние 10 лет "ФосАгро" инвестировала 400 миллиардов рублей в развитие и модернизацию своих производственных мощностей, что позволяет ежегодно наращивать объемы переработки минерального сырья и отгрузки готовой продукции.
"Выпуск 100-миллионной тонны фосфорсодержащих удобрений на нашем Череповецком комплексе – один из итогов масштабной инвестиционной программы "ФосАгро". В 2023-м на ее реализацию мы направим 67 миллиардов рублей. А в ближайшую пятилетку намерены инвестировать в производственные мощности компании более 250 миллиардов рублей", – сказал генеральный директор ПАО "ФосАгро" Михаил Рыбников.