https://ria.ru/20230801/minudobreniya-1887688078.html

Комплекс "ФосАгро" в Череповце выпустил 100-миллионную тонну минудобрений

Комплекс "ФосАгро" в Череповце выпустил 100-миллионную тонну минудобрений - РИА Новости, 01.08.2023

Комплекс "ФосАгро" в Череповце выпустил 100-миллионную тонну минудобрений

На Череповецком комплексе АО "Апатит" (Группа "ФосАгро") в ночь на 28 июля была выпущена 100-миллионная тонна фосфорсодержащих минеральных удобрений, сообщает... РИА Новости, 01.08.2023

2023-08-01T21:19

2023-08-01T21:19

2023-08-01T21:19

фосагро

апатит

череповец

технологии

минеральные удобрения

минудобрения

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/19/1780121940_0:55:3446:1993_1920x0_80_0_0_8ded9ff18abbaf6d7f39bfd1d7ea3a91.jpg

МОСКВА, 1 авг – РИА Новости. На Череповецком комплексе АО "Апатит" (Группа "ФосАгро") в ночь на 28 июля была выпущена 100-миллионная тонна фосфорсодержащих минеральных удобрений, сообщает пресс-служба "ФосАгро".Как отмечается в сообщении, отсчет производство ведет с 26 февраля 1976 года, когда на новом производстве получили первые тонны продукта – аммофоса – минерального удобрения, содержащего два питательных компонента для растений (азот и фосфор).В первый год с начала работы предприятие выпустило 43,9 тысячи тонн продукции. На объем производства в 1 миллион тонн в год предприятие вышло в 1983 году. На производство первых 50 миллионов тонн потребовалось 35 лет. Следующие 50 миллионов тонн выпустили за 12 лет. Совершить такой рывок удалось после вхождения предприятия в состав Группы "ФосАгро". Увеличить производительность труда почти вдвое удалось благодаря инвестициям, модернизации производственной базы и отладке всех технологических процессов."Сегодня Череповецкий комплекс "ФосАгро" - одно из крупнейших производств минеральных удобрений в России и Европе. Его продукция поставляется российским потребителям и более чем в 100 стран мира. На восьми технологических системах мы производим 56 марок сложных фосфорсодержащих минеральных удобрений, в том числе и с микроэлементами. При этом переход с выпуска одной марки на другую занимает всего от 4 до 12 часов", - цитирует пресс-служба директора предприятия Алексея Грибкова.За последние 10 лет "ФосАгро" инвестировала 400 миллиардов рублей в развитие и модернизацию своих производственных мощностей, что позволяет ежегодно наращивать объемы переработки минерального сырья и отгрузки готовой продукции."Выпуск 100-миллионной тонны фосфорсодержащих удобрений на нашем Череповецком комплексе – один из итогов масштабной инвестиционной программы "ФосАгро". В 2023-м на ее реализацию мы направим 67 миллиардов рублей. А в ближайшую пятилетку намерены инвестировать в производственные мощности компании более 250 миллиардов рублей", – сказал генеральный директор ПАО "ФосАгро" Михаил Рыбников.

https://ria.ru/20230729/afrika-1887056238.html

череповец

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

фосагро, апатит, череповец, технологии, минеральные удобрения, минудобрения