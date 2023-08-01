https://ria.ru/20230801/medved-1887684609.html

Бурого медведя исключат из Красной книги Татарстана

Бурого медведя исключат из Красной книги Татарстана - РИА Новости, 01.08.2023

Бурого медведя исключат из Красной книги Татарстана

Бурого медведя планируется исключить из Красной книги Татарстана в связи с ростом его популяции, сообщил председатель госкомитета республики по биоресурсам... РИА Новости, 01.08.2023

2023-08-01T20:40

2023-08-01T20:40

2023-08-01T20:40

республика татарстан

республика татарстан (татарстан)

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КАЗАНЬ, 1 авг - РИА Новости. Бурого медведя планируется исключить из Красной книги Татарстана в связи с ростом его популяции, сообщил председатель госкомитета республики по биоресурсам Федор Батков. В настоящее время в Красную книгу Татарстана включен 631 редкий и находящийся под угрозой исчезновения вид животных, растений и грибов, обитающих на территории республики. Сейчас ведется работа над новым изданием Красной книги Татарстана, оно должно выйти в 2025 году. "Медведь сейчас в Красной книге Татарстана. Но уже есть предложение, которое поддержали члены комиссии по редким видам, исключить его", - сказал Батков на брифинге в правительстве республики. По его словам, такая необходимость возникла в связи с наблюдаемым ростом миграции медведей в Татарстан из соседних регионов. "Мы начали проводить учеты по бурому медведя. В среднем, если брать по годам, 50-60 медведей постоянно обитают на территории республики, с учетом миграции доходило и до 140… Считаем, что назрела уже необходимость вывода (из Красной книги Татарстана)", - пояснил Батков. При этом глава госкомитета Татарстана по биоресурсам подчеркнул: это не говорит о том, что на бурого медведя в республике будет открыта охота. По его словам, численность и плотность этого вида не позволяют открывать на него охоту. Батков рассказал, что в настоящее время медведи встречаются в Сабинском, Тюлячинском, Мамадышском, Рыбнослободском, Арском, Высокогорском, Тетюшском и других районах Татарстана.

https://ria.ru/20230727/tatarstan-1886624031.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

республика татарстан (татарстан)