Рейтинг@Mail.ru
Бурого медведя исключат из Красной книги Татарстана - РИА Новости, 01.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Республика Татарстан
Республика Татарстан
 
20:40 01.08.2023
https://ria.ru/20230801/medved-1887684609.html
Бурого медведя исключат из Красной книги Татарстана
Бурого медведя исключат из Красной книги Татарстана - РИА Новости, 01.08.2023
Бурого медведя исключат из Красной книги Татарстана
Бурого медведя планируется исключить из Красной книги Татарстана в связи с ростом его популяции, сообщил председатель госкомитета республики по биоресурсам... РИА Новости, 01.08.2023
2023-08-01T20:40
2023-08-01T20:40
республика татарстан
республика татарстан (татарстан)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/03/1875932672_0:117:3072:1845_1920x0_80_0_0_aa3208613c5264ec630a9ac83ce653d6.jpg
КАЗАНЬ, 1 авг - РИА Новости. Бурого медведя планируется исключить из Красной книги Татарстана в связи с ростом его популяции, сообщил председатель госкомитета республики по биоресурсам Федор Батков. В настоящее время в Красную книгу Татарстана включен 631 редкий и находящийся под угрозой исчезновения вид животных, растений и грибов, обитающих на территории республики. Сейчас ведется работа над новым изданием Красной книги Татарстана, оно должно выйти в 2025 году. "Медведь сейчас в Красной книге Татарстана. Но уже есть предложение, которое поддержали члены комиссии по редким видам, исключить его", - сказал Батков на брифинге в правительстве республики. По его словам, такая необходимость возникла в связи с наблюдаемым ростом миграции медведей в Татарстан из соседних регионов. "Мы начали проводить учеты по бурому медведя. В среднем, если брать по годам, 50-60 медведей постоянно обитают на территории республики, с учетом миграции доходило и до 140… Считаем, что назрела уже необходимость вывода (из Красной книги Татарстана)", - пояснил Батков. При этом глава госкомитета Татарстана по биоресурсам подчеркнул: это не говорит о том, что на бурого медведя в республике будет открыта охота. По его словам, численность и плотность этого вида не позволяют открывать на него охоту. Батков рассказал, что в настоящее время медведи встречаются в Сабинском, Тюлячинском, Мамадышском, Рыбнослободском, Арском, Высокогорском, Тетюшском и других районах Татарстана.
https://ria.ru/20230727/tatarstan-1886624031.html
республика татарстан (татарстан)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/03/1875932672_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_55cd28fba85576e86fae283d3e77cc88.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
республика татарстан (татарстан)
Республика Татарстан, Республика Татарстан (Татарстан)
Бурого медведя исключат из Красной книги Татарстана

Власти: бурого медведя исключат из Красной книги Татарстана

© РИА Новости / Илья Тимин | Перейти в медиабанкБурый медведь
Бурый медведь - РИА Новости, 1920, 01.08.2023
© РИА Новости / Илья Тимин
Перейти в медиабанк
Бурый медведь. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАЗАНЬ, 1 авг - РИА Новости. Бурого медведя планируется исключить из Красной книги Татарстана в связи с ростом его популяции, сообщил председатель госкомитета республики по биоресурсам Федор Батков.
В настоящее время в Красную книгу Татарстана включен 631 редкий и находящийся под угрозой исчезновения вид животных, растений и грибов, обитающих на территории республики. Сейчас ведется работа над новым изданием Красной книги Татарстана, оно должно выйти в 2025 году.
"Медведь сейчас в Красной книге Татарстана. Но уже есть предложение, которое поддержали члены комиссии по редким видам, исключить его", - сказал Батков на брифинге в правительстве республики.
По его словам, такая необходимость возникла в связи с наблюдаемым ростом миграции медведей в Татарстан из соседних регионов.
"Мы начали проводить учеты по бурому медведя. В среднем, если брать по годам, 50-60 медведей постоянно обитают на территории республики, с учетом миграции доходило и до 140… Считаем, что назрела уже необходимость вывода (из Красной книги Татарстана)", - пояснил Батков.
При этом глава госкомитета Татарстана по биоресурсам подчеркнул: это не говорит о том, что на бурого медведя в республике будет открыта охота. По его словам, численность и плотность этого вида не позволяют открывать на него охоту.
Батков рассказал, что в настоящее время медведи встречаются в Сабинском, Тюлячинском, Мамадышском, Рыбнослободском, Арском, Высокогорском, Тетюшском и других районах Татарстана.
Мавритания - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
Опыт Татарстана в переработке сырья может быть востребован Мавританией
27 июля, 14:46
 
Республика ТатарстанРеспублика Татарстан (Татарстан)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала