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Первый областной урологический центр открылся в Подмосковье - РИА Новости, 01.08.2023
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Новости Подмосковья
 
12:41 01.08.2023
https://ria.ru/20230801/medtsentr-1887571075.html
Первый областной урологический центр открылся в Подмосковье
Первый областной урологический центр открылся в Подмосковье - РИА Новости, 01.08.2023
Первый областной урологический центр открылся в Подмосковье
Первый в Подмосковье областной урологический центр открылся при Жуковской городской клинической больнице и начал работу по оказанию помощи пациентам с... РИА Новости, 01.08.2023
2023-08-01T12:41
2023-08-01T12:41
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
светлана стригункова
жуковский
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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Первый в Подмосковье областной урологический центр открылся при Жуковской городской клинической больнице и начал работу по оказанию помощи пациентам с заболеваниями мочеполовой системы, сообщили в министерстве здравоохранения Московской области. "В Московской области начал работать первый в регионе областной урологический Центр эндоскопических и лазерных технологий. Он создан в Жуковской городской клинической больнице и предназначен для проведения плановых и экстренных операций пациентам с заболеваниями мочеполовой системы. Врачи оказывают медицинскую помощь пациентам с заболеваниями почек, мочевого пузыря, простаты, репродуктивных органов", - отметили в ведомстве. Новый центр оснащен рентген-операционной, где выполняются оперативные вмешательства под ультразвуковым и рентген-телевизионным контролем, что особенно важно для качественного удаления новообразований, сложных камней из мочеполовой системы. Лечение проводится бесплатно по полису ОМС, добавили в ведомстве. "Новый урологический Центр в Жуковской больнице сосредоточит на себе все сложные урологические патологии. Здесь будут проходить лечение пациенты со всей Московской области – в год порядка 4,5 тыс. человек. Центр оснащен современной медицинской техникой – видеоэндоскопической, лазерной и ультразвуковой, сформирована команда специалистов экстра-класса, многие из которых прошли зарубежные стажировки, в том числе по роботической хирургии, что позволяет проводить почти 100% операций малоинвазивным методом", - рассказала первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова, слова которой приводятся в сообщении министерства.
https://ria.ru/20230724/podmoskove-1885963788.html
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московская область (подмосковье), светлана стригункова , жуковский
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Светлана Стригункова , Жуковский

Первый областной урологический центр открылся в Подмосковье

CC BY 4.0 / Министерство здравоохранения Московской области / Cropped image / Областной урологический Центр эндоскопических и лазерных технологий в Жуковской городской клинической больнице
Областной урологический Центр эндоскопических и лазерных технологий в Жуковской городской клинической больнице - РИА Новости, 1920, 01.08.2023
CC BY 4.0 / Министерство здравоохранения Московской области / Cropped image /
Областной урологический Центр эндоскопических и лазерных технологий в Жуковской городской клинической больнице
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Первый в Подмосковье областной урологический центр открылся при Жуковской городской клинической больнице и начал работу по оказанию помощи пациентам с заболеваниями мочеполовой системы, сообщили в министерстве здравоохранения Московской области.
"В Московской области начал работать первый в регионе областной урологический Центр эндоскопических и лазерных технологий. Он создан в Жуковской городской клинической больнице и предназначен для проведения плановых и экстренных операций пациентам с заболеваниями мочеполовой системы. Врачи оказывают медицинскую помощь пациентам с заболеваниями почек, мочевого пузыря, простаты, репродуктивных органов", - отметили в ведомстве.
Новый центр оснащен рентген-операционной, где выполняются оперативные вмешательства под ультразвуковым и рентген-телевизионным контролем, что особенно важно для качественного удаления новообразований, сложных камней из мочеполовой системы. Лечение проводится бесплатно по полису ОМС, добавили в ведомстве.
"Новый урологический Центр в Жуковской больнице сосредоточит на себе все сложные урологические патологии. Здесь будут проходить лечение пациенты со всей Московской области – в год порядка 4,5 тыс. человек. Центр оснащен современной медицинской техникой – видеоэндоскопической, лазерной и ультразвуковой, сформирована команда специалистов экстра-класса, многие из которых прошли зарубежные стажировки, в том числе по роботической хирургии, что позволяет проводить почти 100% операций малоинвазивным методом", - рассказала первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова, слова которой приводятся в сообщении министерства.
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