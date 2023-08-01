https://ria.ru/20230801/medtsentr-1887571075.html

Первый областной урологический центр открылся в Подмосковье

Первый областной урологический центр открылся в Подмосковье - РИА Новости, 01.08.2023

Первый областной урологический центр открылся в Подмосковье

Первый в Подмосковье областной урологический центр открылся при Жуковской городской клинической больнице и начал работу по оказанию помощи пациентам с... РИА Новости, 01.08.2023

2023-08-01T12:41

2023-08-01T12:41

2023-08-01T12:41

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

светлана стригункова

жуковский

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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Первый в Подмосковье областной урологический центр открылся при Жуковской городской клинической больнице и начал работу по оказанию помощи пациентам с заболеваниями мочеполовой системы, сообщили в министерстве здравоохранения Московской области. "В Московской области начал работать первый в регионе областной урологический Центр эндоскопических и лазерных технологий. Он создан в Жуковской городской клинической больнице и предназначен для проведения плановых и экстренных операций пациентам с заболеваниями мочеполовой системы. Врачи оказывают медицинскую помощь пациентам с заболеваниями почек, мочевого пузыря, простаты, репродуктивных органов", - отметили в ведомстве. Новый центр оснащен рентген-операционной, где выполняются оперативные вмешательства под ультразвуковым и рентген-телевизионным контролем, что особенно важно для качественного удаления новообразований, сложных камней из мочеполовой системы. Лечение проводится бесплатно по полису ОМС, добавили в ведомстве. "Новый урологический Центр в Жуковской больнице сосредоточит на себе все сложные урологические патологии. Здесь будут проходить лечение пациенты со всей Московской области – в год порядка 4,5 тыс. человек. Центр оснащен современной медицинской техникой – видеоэндоскопической, лазерной и ультразвуковой, сформирована команда специалистов экстра-класса, многие из которых прошли зарубежные стажировки, в том числе по роботической хирургии, что позволяет проводить почти 100% операций малоинвазивным методом", - рассказала первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова, слова которой приводятся в сообщении министерства.

https://ria.ru/20230724/podmoskove-1885963788.html

московская область (подмосковье)

жуковский

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

московская область (подмосковье), светлана стригункова , жуковский