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Украинского военного будут судить за расстрел восьми человек в Мариуполе

Украинского военного будут судить за расстрел восьми человек в Мариуполе - РИА Новости, 01.08.2023

Украинского военного будут судить за расстрел восьми человек в Мариуполе

Прокуратура ДНР направила в суд уголовное дело в отношении солдата ВСУ, расстрелявшего в 2022 году восемь мирных жителей Мариуполя, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 01.08.2023

2023-08-01T14:33

2023-08-01T14:33

2023-08-01T14:33

россия

донецкая народная республика

мариуполь

вооруженные силы украины

происшествия

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Прокуратура ДНР направила в суд уголовное дело в отношении солдата ВСУ, расстрелявшего в 2022 году восемь мирных жителей Мариуполя, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ. "Прокуратура Донецкой Народной Республики утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 27-летнего водителя зенитно-ракетного взвода 56 отдельной мотопехотной бригады 37 отдельного мотопехотного батальона "Запорожье" вооруженных сил Украины Владислава Кулыка", - говорится в сообщении. По версии следствия, Кулык с 24 февраля по 12 апреля 2022 года находился на боевой позиции на территории Мариупольского металлургического комбината им. Ильича. Вблизи предприятия он обнаружил передвигающихся по улице Левченко восемь невооруженных граждан, о чем сообщил командиру. Тот отдал приказ, и Кулык множественными прицельными выстрелами из автомата Калашникова расстрелял восемь мирных жителей. Злоумышленнику предъявлено обвинение в убийстве двух и более лиц, совершенном организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти, а также в жестоком обращении с гражданским населением на оккупированной территории. Уголовное дело направлено в Верховный суд Донецкой Народной Республики для рассмотрения по существу.

https://ria.ru/20230731/statistika-1887439994.html

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, донецкая народная республика, мариуполь, вооруженные силы украины, происшествия