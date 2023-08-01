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Украинского военного будут судить за расстрел восьми человек в Мариуполе - РИА Новости, 01.08.2023
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14:33 01.08.2023
https://ria.ru/20230801/mariupol-1887607607.html
Украинского военного будут судить за расстрел восьми человек в Мариуполе
Украинского военного будут судить за расстрел восьми человек в Мариуполе - РИА Новости, 01.08.2023
Украинского военного будут судить за расстрел восьми человек в Мариуполе
Прокуратура ДНР направила в суд уголовное дело в отношении солдата ВСУ, расстрелявшего в 2022 году восемь мирных жителей Мариуполя, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 01.08.2023
2023-08-01T14:33
2023-08-01T14:33
россия
донецкая народная республика
мариуполь
вооруженные силы украины
происшествия
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Прокуратура ДНР направила в суд уголовное дело в отношении солдата ВСУ, расстрелявшего в 2022 году восемь мирных жителей Мариуполя, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ. "Прокуратура Донецкой Народной Республики утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 27-летнего водителя зенитно-ракетного взвода 56 отдельной мотопехотной бригады 37 отдельного мотопехотного батальона "Запорожье" вооруженных сил Украины Владислава Кулыка", - говорится в сообщении. По версии следствия, Кулык с 24 февраля по 12 апреля 2022 года находился на боевой позиции на территории Мариупольского металлургического комбината им. Ильича. Вблизи предприятия он обнаружил передвигающихся по улице Левченко восемь невооруженных граждан, о чем сообщил командиру. Тот отдал приказ, и Кулык множественными прицельными выстрелами из автомата Калашникова расстрелял восемь мирных жителей. Злоумышленнику предъявлено обвинение в убийстве двух и более лиц, совершенном организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти, а также в жестоком обращении с гражданским населением на оккупированной территории. Уголовное дело направлено в Верховный суд Донецкой Народной Республики для рассмотрения по существу.
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россия, донецкая народная республика, мариуполь, вооруженные силы украины, происшествия
Россия, Донецкая Народная Республика, Мариуполь, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Украинского военного будут судить за расстрел восьми человек в Мариуполе

Украинский военный пойдет под суд в ДНР за расстрел восьми мирных жителей Мариуполя

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 01.08.2023
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Прокуратура ДНР направила в суд уголовное дело в отношении солдата ВСУ, расстрелявшего в 2022 году восемь мирных жителей Мариуполя, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ.
"Прокуратура Донецкой Народной Республики утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 27-летнего водителя зенитно-ракетного взвода 56 отдельной мотопехотной бригады 37 отдельного мотопехотного батальона "Запорожье" вооруженных сил Украины Владислава Кулыка", - говорится в сообщении.
По версии следствия, Кулык с 24 февраля по 12 апреля 2022 года находился на боевой позиции на территории Мариупольского металлургического комбината им. Ильича. Вблизи предприятия он обнаружил передвигающихся по улице Левченко восемь невооруженных граждан, о чем сообщил командиру. Тот отдал приказ, и Кулык множественными прицельными выстрелами из автомата Калашникова расстрелял восемь мирных жителей.
Злоумышленнику предъявлено обвинение в убийстве двух и более лиц, совершенном организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти, а также в жестоком обращении с гражданским населением на оккупированной территории.
Уголовное дело направлено в Верховный суд Донецкой Народной Республики для рассмотрения по существу.
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