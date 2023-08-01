https://ria.ru/20230801/likvidatsiya-1887657023.html
Верховный суд Белоруссии ликвидировал социал-демократическую партию Грамада
Верховный суд Белоруссии ликвидировал социал-демократическую партию Грамада - РИА Новости, 01.08.2023
Верховный суд Белоруссии ликвидировал социал-демократическую партию Грамада
Верховный суд Белоруссии принял решение о ликвидации партии "Белорусская социал-демократическая Грамада", сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. РИА Новости, 01.08.2023
2023-08-01T17:46
2023-08-01T17:46
2023-08-01T17:46
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МИНСК, 1 авг – РИА Новости. Верховный суд Белоруссии принял решение о ликвидации партии "Белорусская социал-демократическая Грамада", сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Решением Верховного суда Республики Беларусь ликвидирована партия "Белорусская социал-демократическая Грамада". Решение вступило в законную силу немедленно после его провозглашения, обжалованию и опротестованию в апелляционном порядке не подлежит", - проинформировали в пресс-службе. Партия была зарегистрирована минюстом страны в 1998 году, перерегистрирована годом позже. Рассмотрение иска минюста о ликвидации этой партии состоялось 31 июля в Верховном суде. В Белоруссии был принят закон о партиях, который ужесточает условия их создания и функционирования. В конце февраля глава минюста не исключал, что из-за нового закона количество партий в стране может сократиться до трех-четырех против 15 зарегистрированных до вступления документа в силу. Действовавшие до принятия закона партии должны пройти перерегистрацию или самоликвидироваться. В начале августа должны быть приняты решения в отношении всех партий о регистрации в соответствии с новыми требованиями или о подаче иска в Верховный суд о ликвидации. По последним данным, перерегистрацию прошли Либерально-демократическая партия, Коммунистическая партия, Республиканская партия труда и справедливости. Партия "Белая Русь" была создана в этом году уже в соответствии с ранее уточненными требованиями законодательства. На данный момент в списке зарегистрированных партий, опубликованном на сайте минюста, указаны сведения о 12 партиях, включая созданную и перерегистрированные в этом году. При этом в первой половине августа состоятся судебные заседания по искам минюста о ликвидации еще нескольких партий. В частности, новым законом определены универсальные основные цели и задачи политических партий, которые должны быть закреплены в их уставах наряду с иными, специфичными для каждой партии. Изменены условия создания и деятельности политических партий: увеличивается минимальный порог численности членов с тысячи до 5 тысяч человек, устанавливается обязательное наличие организационных структур во всех областях и Минске, а также не менее чем в одной трети районов каждой из областей и не менее чем в одной трети районов Минска.
https://ria.ru/20230620/tikhanovskaya-1879384861.html
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в мире, белоруссия, минск
В мире, Белоруссия, Минск
Верховный суд Белоруссии ликвидировал социал-демократическую партию Грамада
Верховный суд Белоруссии ликвидировал партию "Белорусская социал-демократическая Грамада"
МИНСК, 1 авг – РИА Новости.
Верховный суд Белоруссии принял решение о ликвидации партии "Белорусская социал-демократическая Грамада", сообщили РИА Новости в пресс-службе
суда.
"Решением Верховного суда Республики Беларусь ликвидирована партия "Белорусская социал-демократическая Грамада". Решение вступило в законную силу немедленно после его провозглашения, обжалованию и опротестованию в апелляционном порядке не подлежит", - проинформировали в пресс-службе.
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Партия была зарегистрирована минюстом страны в 1998 году, перерегистрирована годом позже. Рассмотрение иска минюста о ликвидации этой партии состоялось 31 июля в Верховном суде.
В Белоруссии был принят закон о партиях, который ужесточает условия их создания и функционирования. В конце февраля глава минюста не исключал, что из-за нового закона количество партий в стране может сократиться до трех-четырех против 15 зарегистрированных до вступления документа в силу. Действовавшие до принятия закона партии должны пройти перерегистрацию или самоликвидироваться.
В начале августа должны быть приняты решения в отношении всех партий о регистрации в соответствии с новыми требованиями или о подаче иска в Верховный суд о ликвидации. По последним данным, перерегистрацию прошли Либерально-демократическая партия, Коммунистическая партия, Республиканская партия труда и справедливости. Партия "Белая Русь" была создана в этом году уже в соответствии с ранее уточненными требованиями законодательства. На данный момент в списке зарегистрированных партий, опубликованном на сайте минюста, указаны сведения о 12 партиях, включая созданную и перерегистрированные в этом году. При этом в первой половине августа состоятся судебные заседания по искам минюста о ликвидации еще нескольких партий.
В частности, новым законом определены универсальные основные цели и задачи политических партий, которые должны быть закреплены в их уставах наряду с иными, специфичными для каждой партии. Изменены условия создания и деятельности политических партий: увеличивается минимальный порог численности членов с тысячи до 5 тысяч человек, устанавливается обязательное наличие организационных структур во всех областях и Минске
, а также не менее чем в одной трети районов каждой из областей и не менее чем в одной трети районов Минска.
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