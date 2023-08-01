https://ria.ru/20230801/kvadrotsikl-1887574018.html

В Кузбассе семилетняя девочка на квадроцикле сбила четырехлетнюю

В Кузбассе семилетняя девочка на квадроцикле сбила четырехлетнюю - РИА Новости, 01.08.2023

В Кузбассе семилетняя девочка на квадроцикле сбила четырехлетнюю

Семилетняя девочка в Кемеровской области на квадроцикле сбила четырехлетнюю, пострадавшая госпитализирована, сообщила пресс-служба ГУМВД РФ по региону. РИА Новости, 01.08.2023

2023-08-01T12:49

2023-08-01T12:49

2023-08-01T12:49

ленинск-кузнецкий

кемеровская область

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/16/1811251889_0:0:3378:1900_1920x0_80_0_0_1500c1803e9651636a61d67910eeeb26.jpg

КЕМЕРОВО, 1 авг – РИА Новости. Семилетняя девочка в Кемеровской области на квадроцикле сбила четырехлетнюю, пострадавшая госпитализирована, сообщила пресс-служба ГУМВД РФ по региону. "На территории Ленинск-Кузнецкого муниципального округа произошло дорожно-транспортное происшествие. Сотрудники госавтоинспекции ОМВД России по Ленинск-Кузнецкому муниципальному округу выяснили, что 7-летний ребенок, управляя квадроциклом с объемом двигателя 110 см³, совершил наезд на 4-летнюю девочку, которая находилась на проезжей части. В результате пострадавшая с ушибами и ссадинами была доставлена в медицинское учреждение", – сообщает ведомство. Полицейские выяснили, что квадроцикл дочери приобрели в подарок родители несколько дней назад. Отмечается, что прав на управление транспортным средством на такую технику не требуется, однако навыков вождения ребенок не имел в силу возраста. Уточняется, что девочка с сестрой, находясь без присмотра взрослых, взяла квадроцикл и выехала на дорогу общего пользования, несмотря на то, что данная техника не предназначена для движения по таким дорогам. Инспекторы по делам несовершеннолетних составили в отношении матери 7-летней девочки протокол по ст. 5.35 КоАП РФ "Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по воспитанию и содержанию несовершеннолетних". К ответственности по этой же статье привлечена и мама пострадавшего ребенка за то, что отставила дочь без присмотра. Материалы направлены в комиссию по делам несовершеннолетних.

https://ria.ru/20230623/spasenie-1879899909.html

ленинск-кузнецкий

кемеровская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ленинск-кузнецкий, кемеровская область, происшествия