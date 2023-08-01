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В Кузбассе семилетняя девочка на квадроцикле сбила четырехлетнюю - РИА Новости, 01.08.2023
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12:49 01.08.2023
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В Кузбассе семилетняя девочка на квадроцикле сбила четырехлетнюю
В Кузбассе семилетняя девочка на квадроцикле сбила четырехлетнюю - РИА Новости, 01.08.2023
В Кузбассе семилетняя девочка на квадроцикле сбила четырехлетнюю
Семилетняя девочка в Кемеровской области на квадроцикле сбила четырехлетнюю, пострадавшая госпитализирована, сообщила пресс-служба ГУМВД РФ по региону. РИА Новости, 01.08.2023
2023-08-01T12:49
2023-08-01T12:49
ленинск-кузнецкий
кемеровская область
происшествия
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КЕМЕРОВО, 1 авг – РИА Новости. Семилетняя девочка в Кемеровской области на квадроцикле сбила четырехлетнюю, пострадавшая госпитализирована, сообщила пресс-служба ГУМВД РФ по региону. "На территории Ленинск-Кузнецкого муниципального округа произошло дорожно-транспортное происшествие. Сотрудники госавтоинспекции ОМВД России по Ленинск-Кузнецкому муниципальному округу выяснили, что 7-летний ребенок, управляя квадроциклом с объемом двигателя 110 см³, совершил наезд на 4-летнюю девочку, которая находилась на проезжей части. В результате пострадавшая с ушибами и ссадинами была доставлена в медицинское учреждение", – сообщает ведомство. Полицейские выяснили, что квадроцикл дочери приобрели в подарок родители несколько дней назад. Отмечается, что прав на управление транспортным средством на такую технику не требуется, однако навыков вождения ребенок не имел в силу возраста. Уточняется, что девочка с сестрой, находясь без присмотра взрослых, взяла квадроцикл и выехала на дорогу общего пользования, несмотря на то, что данная техника не предназначена для движения по таким дорогам. Инспекторы по делам несовершеннолетних составили в отношении матери 7-летней девочки протокол по ст. 5.35 КоАП РФ "Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по воспитанию и содержанию несовершеннолетних". К ответственности по этой же статье привлечена и мама пострадавшего ребенка за то, что отставила дочь без присмотра. Материалы направлены в комиссию по делам несовершеннолетних.
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ленинск-кузнецкий
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ленинск-кузнецкий, кемеровская область, происшествия
Ленинск-Кузнецкий, Кемеровская область, Происшествия
В Кузбассе семилетняя девочка на квадроцикле сбила четырехлетнюю

В Кузбассе семилетняя девочка на квадроцикле, подаренном родителями, сбила четырехлетнюю

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 01.08.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль полиции. Архивное фото
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КЕМЕРОВО, 1 авг – РИА Новости. Семилетняя девочка в Кемеровской области на квадроцикле сбила четырехлетнюю, пострадавшая госпитализирована, сообщила пресс-служба ГУМВД РФ по региону.
«
"На территории Ленинск-Кузнецкого муниципального округа произошло дорожно-транспортное происшествие. Сотрудники госавтоинспекции ОМВД России по Ленинск-Кузнецкому муниципальному округу выяснили, что 7-летний ребенок, управляя квадроциклом с объемом двигателя 110 см³, совершил наезд на 4-летнюю девочку, которая находилась на проезжей части. В результате пострадавшая с ушибами и ссадинами была доставлена в медицинское учреждение", – сообщает ведомство.
Полицейские выяснили, что квадроцикл дочери приобрели в подарок родители несколько дней назад. Отмечается, что прав на управление транспортным средством на такую технику не требуется, однако навыков вождения ребенок не имел в силу возраста.
Уточняется, что девочка с сестрой, находясь без присмотра взрослых, взяла квадроцикл и выехала на дорогу общего пользования, несмотря на то, что данная техника не предназначена для движения по таким дорогам.
Инспекторы по делам несовершеннолетних составили в отношении матери 7-летней девочки протокол по ст. 5.35 КоАП РФ "Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по воспитанию и содержанию несовершеннолетних". К ответственности по этой же статье привлечена и мама пострадавшего ребенка за то, что отставила дочь без присмотра. Материалы направлены в комиссию по делам несовершеннолетних.
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