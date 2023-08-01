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Харьковская ВГА сообщила, что Россия контролирует окрестности Купянска - РИА Новости, 01.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:31 01.08.2023
https://ria.ru/20230801/kupyansk-1887590370.html
Харьковская ВГА сообщила, что Россия контролирует окрестности Купянска
Харьковская ВГА сообщила, что Россия контролирует окрестности Купянска - РИА Новости, 01.08.2023
Харьковская ВГА сообщила, что Россия контролирует окрестности Купянска
Ближайшие к Купянску населенные пункты находятся под контролем Вооруженных сил РФ, российские военные движутся в сторону самого города Купянск, сообщил глава... РИА Новости, 01.08.2023
2023-08-01T13:31
2023-08-01T13:31
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
харьковская область
украина
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Ближайшие к Купянску населенные пункты находятся под контролем Вооруженных сил РФ, российские военные движутся в сторону самого города Купянск, сообщил глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев в эфире Первого канала."За последние недели мы наблюдаем движение наших войск в сторону Купянска, ближайшие населенные пункты все уже находятся под контролем наших вооруженных сил", - сказал Ганчев. ВСУ при этом продолжают совершать попытки контратаковать, но безуспешно, добавил он.
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россия
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безопасность, россия, харьковская область, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Харьковская область, Украина, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Ситуация в ДНР и ЛНР
Харьковская ВГА сообщила, что Россия контролирует окрестности Купянска

Ганчев сообщил, что ВС России контролируют ближайшие к Купянску населенные пункты

© РИА Новости / Виктор Антонюк | Перейти в медиабанкКолонна военной техники ВС РФ
Колонна военной техники ВС РФ - РИА Новости, 1920, 01.08.2023
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Колонна военной техники ВС РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Ближайшие к Купянску населенные пункты находятся под контролем Вооруженных сил РФ, российские военные движутся в сторону самого города Купянск, сообщил глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев в эфире Первого канала.
"За последние недели мы наблюдаем движение наших войск в сторону Купянска, ближайшие населенные пункты все уже находятся под контролем наших вооруженных сил", - сказал Ганчев. ВСУ при этом продолжают совершать попытки контратаковать, но безуспешно, добавил он.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 01.08.2023
Эксперт заявил об увеличении "мясных штурмов" ВСУ на Купянском направлении
Вчера, 08:54
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияХарьковская областьУкраинаВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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