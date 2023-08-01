https://ria.ru/20230801/kupyansk-1887590370.html
Харьковская ВГА сообщила, что Россия контролирует окрестности Купянска
Харьковская ВГА сообщила, что Россия контролирует окрестности Купянска - РИА Новости, 01.08.2023
Харьковская ВГА сообщила, что Россия контролирует окрестности Купянска
Ближайшие к Купянску населенные пункты находятся под контролем Вооруженных сил РФ, российские военные движутся в сторону самого города Купянск, сообщил глава... РИА Новости, 01.08.2023
2023-08-01T13:31
2023-08-01T13:31
2023-08-01T13:31
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
харьковская область
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ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Ближайшие к Купянску населенные пункты находятся под контролем Вооруженных сил РФ, российские военные движутся в сторону самого города Купянск, сообщил глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев в эфире Первого канала."За последние недели мы наблюдаем движение наших войск в сторону Купянска, ближайшие населенные пункты все уже находятся под контролем наших вооруженных сил", - сказал Ганчев. ВСУ при этом продолжают совершать попытки контратаковать, но безуспешно, добавил он.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Харьковская ВГА сообщила, что Россия контролирует окрестности Купянска
Ганчев сообщил, что ВС России контролируют ближайшие к Купянску населенные пункты