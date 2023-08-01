https://ria.ru/20230801/kupyansk-1887590370.html

Харьковская ВГА сообщила, что Россия контролирует окрестности Купянска

Харьковская ВГА сообщила, что Россия контролирует окрестности Купянска - РИА Новости, 01.08.2023

Харьковская ВГА сообщила, что Россия контролирует окрестности Купянска

Ближайшие к Купянску населенные пункты находятся под контролем Вооруженных сил РФ, российские военные движутся в сторону самого города Купянск, сообщил глава... РИА Новости, 01.08.2023

2023-08-01T13:31

2023-08-01T13:31

2023-08-01T13:31

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

харьковская область

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вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Ближайшие к Купянску населенные пункты находятся под контролем Вооруженных сил РФ, российские военные движутся в сторону самого города Купянск, сообщил глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев в эфире Первого канала."За последние недели мы наблюдаем движение наших войск в сторону Купянска, ближайшие населенные пункты все уже находятся под контролем наших вооруженных сил", - сказал Ганчев. ВСУ при этом продолжают совершать попытки контратаковать, но безуспешно, добавил он.

https://ria.ru/20230801/ataki-1887516186.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, харьковская область, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр