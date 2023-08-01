https://ria.ru/20230801/kotenok-1887654369.html

Белгородские спасатели вызволили котенка, упавшего в глубокий колодец

Белгородские спасатели вызволили котенка, упавшего в глубокий колодец - РИА Новости, 01.08.2023

Белгородские спасатели вызволили котенка, упавшего в глубокий колодец

В Белгородской области спасатели помогли маленькому котенку, упавшему в колодец, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС. РИА Новости, 01.08.2023

2023-08-01T17:39

2023-08-01T17:39

2023-08-01T18:12

хорошие новости

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. В Белгородской области спасатели помогли маленькому котенку, упавшему в колодец, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС. Инцидент произошел в поселке Вейделевка. Котенок свалился в колодец и, как рассказали в МЧС, "начал что есть силы звать на помощь". "На звуки вовремя откликнулся владелец участка и, не имея возможности самостоятельно вызволить попавшее в беду животное, позвонил по телефону службы спасения", — сказал собеседник агентства. Прибывшие по вызову сотрудники пожарно-спасательной части № 20 с помощью штурмовой лестницы вытащили котенка и передали его хозяину целым и невредимым.

https://ria.ru/20230801/kotenok-1887578952.html

россия

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)