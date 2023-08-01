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Белгородские спасатели вызволили котенка, упавшего в глубокий колодец
Белгородские спасатели вызволили котенка, упавшего в глубокий колодец - РИА Новости, 01.08.2023
Белгородские спасатели вызволили котенка, упавшего в глубокий колодец
В Белгородской области спасатели помогли маленькому котенку, упавшему в колодец, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС. РИА Новости, 01.08.2023
2023-08-01T17:39
2023-08-01T17:39
2023-08-01T18:12
хорошие новости
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. В Белгородской области спасатели помогли маленькому котенку, упавшему в колодец, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС. Инцидент произошел в поселке Вейделевка. Котенок свалился в колодец и, как рассказали в МЧС, "начал что есть силы звать на помощь". "На звуки вовремя откликнулся владелец участка и, не имея возможности самостоятельно вызволить попавшее в беду животное, позвонил по телефону службы спасения", — сказал собеседник агентства. Прибывшие по вызову сотрудники пожарно-спасательной части № 20 с помощью штурмовой лестницы вытащили котенка и передали его хозяину целым и невредимым.
https://ria.ru/20230801/kotenok-1887578952.html
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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Хорошие новости, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Белгородские спасатели вызволили котенка, упавшего в глубокий колодец
Белгородские спасатели вызволили котенка, упавшего в глубокий колодец с водой