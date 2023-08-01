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Белгородские спасатели вызволили котенка, упавшего в глубокий колодец - РИА Новости, 01.08.2023
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Хорошие новости
 
17:39 01.08.2023 (обновлено: 18:12 01.08.2023)
https://ria.ru/20230801/kotenok-1887654369.html
Белгородские спасатели вызволили котенка, упавшего в глубокий колодец
Белгородские спасатели вызволили котенка, упавшего в глубокий колодец - РИА Новости, 01.08.2023
Белгородские спасатели вызволили котенка, упавшего в глубокий колодец
В Белгородской области спасатели помогли маленькому котенку, упавшему в колодец, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС. РИА Новости, 01.08.2023
2023-08-01T17:39
2023-08-01T18:12
хорошие новости
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. В Белгородской области спасатели помогли маленькому котенку, упавшему в колодец, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС. Инцидент произошел в поселке Вейделевка. Котенок свалился в колодец и, как рассказали в МЧС, "начал что есть силы звать на помощь". "На звуки вовремя откликнулся владелец участка и, не имея возможности самостоятельно вызволить попавшее в беду животное, позвонил по телефону службы спасения", — сказал собеседник агентства. Прибывшие по вызову сотрудники пожарно-спасательной части № 20 с помощью штурмовой лестницы вытащили котенка и передали его хозяину целым и невредимым.
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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Хорошие новости, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Белгородские спасатели вызволили котенка, упавшего в глубокий колодец

Белгородские спасатели вызволили котенка, упавшего в глубокий колодец с водой

© Фото : МЧС Белгородской области/ВКонтактеСотрудники МЧС Белгородской области спасли котенка, упавшего в глубокий колодец
Сотрудники МЧС Белгородской области спасли котенка, упавшего в глубокий колодец - РИА Новости, 1920, 01.08.2023
© Фото : МЧС Белгородской области/ВКонтакте
Сотрудники МЧС Белгородской области спасли котенка, упавшего в глубокий колодец
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. В Белгородской области спасатели помогли маленькому котенку, упавшему в колодец, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС.
Инцидент произошел в поселке Вейделевка. Котенок свалился в колодец и, как рассказали в МЧС, "начал что есть силы звать на помощь".
"На звуки вовремя откликнулся владелец участка и, не имея возможности самостоятельно вызволить попавшее в беду животное, позвонил по телефону службы спасения", — сказал собеседник агентства.
Прибывшие по вызову сотрудники пожарно-спасательной части № 20 с помощью штурмовой лестницы вытащили котенка и передали его хозяину целым и невредимым.
Сотрудники столичной Госавтоинспекции спасли жизнь котенку - РИА Новости, 1920, 01.08.2023
Сотрудники ГИБДД в Москве спасли котенка, застрявшего под автомобилем
Вчера, 12:57
 
Хорошие новостиРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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