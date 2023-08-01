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Сотрудники ГИБДД в Москве спасли котенка, застрявшего под автомобилем
Сотрудники ГИБДД в Москве спасли котенка, застрявшего под автомобилем - РИА Новости, 01.08.2023
Сотрудники ГИБДД в Москве спасли котенка, застрявшего под автомобилем
В Москве гаишники спасли котенка, застрявшего под балкой автомобиля, сообщила столичная Госавтоинспекция. РИА Новости, 01.08.2023
2023-08-01T12:57
2023-08-01T12:57
2023-08-01T14:04
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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. В Москве гаишники спасли котенка, застрявшего под балкой автомобиля, сообщила столичная Госавтоинспекция. По информации ведомства, сотрудники оформляли аварию в районе Киевского путепровода. Один из участников происшествия рассказал, что увидел котенка, который выбежал с тротуара на дорогу. Водитель остановился, а котенок тем временем забежал под заднюю балку машины. "После оформления ДТП остановили проезжающий мимо эвакуатор, при помощи которого автомобиль подняли и достали бедолагу. Мяукавшего малыша удалось спасти и передать его одному из участников ДТП, где он обрел хозяев", — сказал сотрудник ГАИ. Когда именно произошел инцидент, в автоинспекции не уточнили.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Хорошие новости, Происшествия, Авто, Москва, ГИБДД МВД РФ
Сотрудники ГИБДД в Москве спасли котенка, застрявшего под автомобилем
Сотрудники ГИБДД в Москве спасли котенка, застрявшего под задней балкой автомобиля