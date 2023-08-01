https://ria.ru/20230801/kotenok-1887578952.html

Сотрудники ГИБДД в Москве спасли котенка, застрявшего под автомобилем

Сотрудники ГИБДД в Москве спасли котенка, застрявшего под автомобилем - РИА Новости, 01.08.2023

Сотрудники ГИБДД в Москве спасли котенка, застрявшего под автомобилем

В Москве гаишники спасли котенка, застрявшего под балкой автомобиля, сообщила столичная Госавтоинспекция. РИА Новости, 01.08.2023

2023-08-01T12:57

2023-08-01T12:57

2023-08-01T14:04

хорошие новости

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авто

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гибдд мвд рф

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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. В Москве гаишники спасли котенка, застрявшего под балкой автомобиля, сообщила столичная Госавтоинспекция. По информации ведомства, сотрудники оформляли аварию в районе Киевского путепровода. Один из участников происшествия рассказал, что увидел котенка, который выбежал с тротуара на дорогу. Водитель остановился, а котенок тем временем забежал под заднюю балку машины. "После оформления ДТП остановили проезжающий мимо эвакуатор, при помощи которого автомобиль подняли и достали бедолагу. Мяукавшего малыша удалось спасти и передать его одному из участников ДТП, где он обрел хозяев", — сказал сотрудник ГАИ. Когда именно произошел инцидент, в автоинспекции не уточнили.

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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