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Сотрудники ГИБДД в Москве спасли котенка, застрявшего под автомобилем - РИА Новости, 01.08.2023
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12:57 01.08.2023 (обновлено: 14:04 01.08.2023)
https://ria.ru/20230801/kotenok-1887578952.html
Сотрудники ГИБДД в Москве спасли котенка, застрявшего под автомобилем
Сотрудники ГИБДД в Москве спасли котенка, застрявшего под автомобилем - РИА Новости, 01.08.2023
Сотрудники ГИБДД в Москве спасли котенка, застрявшего под автомобилем
В Москве гаишники спасли котенка, застрявшего под балкой автомобиля, сообщила столичная Госавтоинспекция. РИА Новости, 01.08.2023
2023-08-01T12:57
2023-08-01T14:04
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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. В Москве гаишники спасли котенка, застрявшего под балкой автомобиля, сообщила столичная Госавтоинспекция. По информации ведомства, сотрудники оформляли аварию в районе Киевского путепровода. Один из участников происшествия рассказал, что увидел котенка, который выбежал с тротуара на дорогу. Водитель остановился, а котенок тем временем забежал под заднюю балку машины. "После оформления ДТП остановили проезжающий мимо эвакуатор, при помощи которого автомобиль подняли и достали бедолагу. Мяукавшего малыша удалось спасти и передать его одному из участников ДТП, где он обрел хозяев", — сказал сотрудник ГАИ. Когда именно произошел инцидент, в автоинспекции не уточнили.
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происшествия, авто, москва, гибдд мвд рф
Хорошие новости, Происшествия, Авто, Москва, ГИБДД МВД РФ
Сотрудники ГИБДД в Москве спасли котенка, застрявшего под автомобилем

Сотрудники ГИБДД в Москве спасли котенка, застрявшего под задней балкой автомобиля

© Фото : Госавтоинспекция МосквыСотрудники столичной Госавтоинспекции спасли жизнь котенку
Сотрудники столичной Госавтоинспекции спасли жизнь котенку - РИА Новости, 1920, 01.08.2023
© Фото : Госавтоинспекция Москвы
Сотрудники столичной Госавтоинспекции спасли жизнь котенку
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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. В Москве гаишники спасли котенка, застрявшего под балкой автомобиля, сообщила столичная Госавтоинспекция.
По информации ведомства, сотрудники оформляли аварию в районе Киевского путепровода. Один из участников происшествия рассказал, что увидел котенка, который выбежал с тротуара на дорогу. Водитель остановился, а котенок тем временем забежал под заднюю балку машины.
"После оформления ДТП остановили проезжающий мимо эвакуатор, при помощи которого автомобиль подняли и достали бедолагу. Мяукавшего малыша удалось спасти и передать его одному из участников ДТП, где он обрел хозяев", — сказал сотрудник ГАИ.
Когда именно произошел инцидент, в автоинспекции не уточнили.
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