https://ria.ru/20230801/kot-1887683448.html
На Кубани кот частично ослеп после выстрела в глаз местным жителем
На Кубани кот частично ослеп после выстрела в глаз местным жителем - РИА Новости, 01.08.2023
На Кубани кот частично ослеп после выстрела в глаз местным жителем
Полиция Кубани возбудила уголовное дело после того, как в Кореновском районе края коту прострелили глаз, и животное частично ослепло, сообщили в надзорном... РИА Новости, 01.08.2023
2023-08-01T20:31
2023-08-01T20:31
2023-08-01T20:31
происшествия
кореновский район
россия
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КРАСНОДАР, 1 авг - РИА Новости. Полиция Кубани возбудила уголовное дело после того, как в Кореновском районе края коту прострелили глаз, и животное частично ослепло, сообщили в надзорном ведомстве региона. Ранее в телеграм-канале "Кореновск-Today" появилась информация о том, что местный житель выстрелил в соседского кота из пневматической винтовки. Установлено, что ОМВД по Кореновскому району ранее отказал в возбуждении уголовного дела. Однако, согласно ветеринарному исследованию, животному выстрелили в левый глаз с близкого расстояния, из-за чего кот частично ослеп. "В этой связи вышеуказанное решение отменено и, по указанию прокуратуры района, 1 августа органом полиции возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 245 УК РФ (жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и страданий, повлекшее его увечье)", - говорится в сообщении.
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происшествия, кореновский район, россия
Происшествия, Кореновский район, Россия
На Кубани кот частично ослеп после выстрела в глаз местным жителем
На Кубани кот частично ослеп после выстрела в глаз, полиция возбудила уголовное дело