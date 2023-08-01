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На Кубани кот частично ослеп после выстрела в глаз местным жителем - РИА Новости, 01.08.2023
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20:31 01.08.2023
https://ria.ru/20230801/kot-1887683448.html
На Кубани кот частично ослеп после выстрела в глаз местным жителем
На Кубани кот частично ослеп после выстрела в глаз местным жителем - РИА Новости, 01.08.2023
На Кубани кот частично ослеп после выстрела в глаз местным жителем
Полиция Кубани возбудила уголовное дело после того, как в Кореновском районе края коту прострелили глаз, и животное частично ослепло, сообщили в надзорном... РИА Новости, 01.08.2023
2023-08-01T20:31
2023-08-01T20:31
происшествия
кореновский район
россия
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КРАСНОДАР, 1 авг - РИА Новости. Полиция Кубани возбудила уголовное дело после того, как в Кореновском районе края коту прострелили глаз, и животное частично ослепло, сообщили в надзорном ведомстве региона. Ранее в телеграм-канале "Кореновск-Today" появилась информация о том, что местный житель выстрелил в соседского кота из пневматической винтовки. Установлено, что ОМВД по Кореновскому району ранее отказал в возбуждении уголовного дела. Однако, согласно ветеринарному исследованию, животному выстрелили в левый глаз с близкого расстояния, из-за чего кот частично ослеп. "В этой связи вышеуказанное решение отменено и, по указанию прокуратуры района, 1 августа органом полиции возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 245 УК РФ (жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и страданий, повлекшее его увечье)", - говорится в сообщении.
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происшествия, кореновский район, россия
Происшествия, Кореновский район, Россия
На Кубани кот частично ослеп после выстрела в глаз местным жителем

На Кубани кот частично ослеп после выстрела в глаз, полиция возбудила уголовное дело

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкФорма сотрудника полиции
Форма сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 01.08.2023
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Форма сотрудника полиции. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 1 авг - РИА Новости. Полиция Кубани возбудила уголовное дело после того, как в Кореновском районе края коту прострелили глаз, и животное частично ослепло, сообщили в надзорном ведомстве региона.
Ранее в телеграм-канале "Кореновск-Today" появилась информация о том, что местный житель выстрелил в соседского кота из пневматической винтовки.
Установлено, что ОМВД по Кореновскому району ранее отказал в возбуждении уголовного дела. Однако, согласно ветеринарному исследованию, животному выстрелили в левый глаз с близкого расстояния, из-за чего кот частично ослеп.
"В этой связи вышеуказанное решение отменено и, по указанию прокуратуры района, 1 августа органом полиции возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 245 УК РФ (жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и страданий, повлекшее его увечье)", - говорится в сообщении.
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