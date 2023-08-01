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Прием заявок на конкурс господдержки на перевозку товаров начнут 7 августа - РИА Новости, 01.08.2023
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16:00 01.08.2023
https://ria.ru/20230801/konkurs-1887630115.html
Прием заявок на конкурс господдержки на перевозку товаров начнут 7 августа
Прием заявок на конкурс господдержки на перевозку товаров начнут 7 августа - РИА Новости, 01.08.2023
Прием заявок на конкурс господдержки на перевозку товаров начнут 7 августа
Прием заявок на участие в конкурсе на право получения господдержки в 2023 году на транспортировку продукции в 2023 и 2024 годах экспортерами продукции... РИА Новости, 01.08.2023
2023-08-01T16:00
2023-08-01T16:00
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
российский экспортный центр (рэц)
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Прием заявок на участие в конкурсе на право получения господдержки в 2023 году на транспортировку продукции в 2023 и 2024 годах экспортерами продукции лесопромышленного комплекса через пункты пропуска в морских портах на территории Северо-Западного федерального округа начнется 7 августа, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ).Соответствующий приказ размещен на официальном сайте министерства промышленности и торговли РФ. Подробности о том, как подать заявку, размещены на сайте РЭЦ.Прием заявок продлится до 18.00 (мск) 31 августа 2023 года."Новая мера поддержки, которую Российский экспортный центр разработал совместно с Минпромторгом России при активном участии бизнеса, обеспечит дополнительную поддержку отрасли ЛПК, а также перенаправит грузопотоки в порты СЗФО с частичной разгрузкой Восточного направления", - отметил вице-президент РЭЦ Алексей Солодов.В рамках механизма предоставления поддержки компенсации подлежат фактические понесенные затраты на транспортировку продукции ЛПК в размере до 80% понесенных затрат и 50% от объема экспортных поставок.В рамках данной меры устанавливаются следующие периоды поставок для получения господдержки: в 2023 году - по поставкам, осуществленным с 1 июля 2023 года по 30 сентября 2023 года (за исключением группы кодов ТН ВЭД ЕАЭС 94). В 2024 году - по поставкам, осуществленным в период с 1 октября 2023 года по 30 сентября 2024 года (за исключением группы кодов ТН ВЭД ЕАЭС 94).Претендовать на данную меру поддержки могут организации, осуществляющие поставки продукции ЛПК по кодам ТН ВЭД ЕАЭС, которые включены в перечень продукции для целей реализации государственной поддержки организаций, реализующих корпоративные программы повышения конкурентоспособности, утвержденный приказом Минпромторга России от 15 декабря 2022 года № 5253 (за исключением группы кодов ТН ВЭД ЕАЭС 94).Подробное описание программы поддержки, инструкции и шаблоны документов можно найти на сайте РЭЦ.
https://ria.ru/20230728/prodvizhenie-1886887969.html
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россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), российский экспортный центр (рэц)
Россия, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Российский экспортный центр (РЭЦ)

Прием заявок на конкурс господдержки на перевозку товаров начнут 7 августа

© РИА Новости / Владимир АстапковичЛоготип АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ)
Логотип АО Российский экспортный центр (РЭЦ) - РИА Новости, 1920, 01.08.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Логотип АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ)
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Прием заявок на участие в конкурсе на право получения господдержки в 2023 году на транспортировку продукции в 2023 и 2024 годах экспортерами продукции лесопромышленного комплекса через пункты пропуска в морских портах на территории Северо-Западного федерального округа начнется 7 августа, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ).
Соответствующий приказ размещен на официальном сайте министерства промышленности и торговли РФ. Подробности о том, как подать заявку, размещены на сайте РЭЦ.
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Прием заявок продлится до 18.00 (мск) 31 августа 2023 года.
"Новая мера поддержки, которую Российский экспортный центр разработал совместно с Минпромторгом России при активном участии бизнеса, обеспечит дополнительную поддержку отрасли ЛПК, а также перенаправит грузопотоки в порты СЗФО с частичной разгрузкой Восточного направления", - отметил вице-президент РЭЦ Алексей Солодов.
В рамках механизма предоставления поддержки компенсации подлежат фактические понесенные затраты на транспортировку продукции ЛПК в размере до 80% понесенных затрат и 50% от объема экспортных поставок.
В рамках данной меры устанавливаются следующие периоды поставок для получения господдержки: в 2023 году - по поставкам, осуществленным с 1 июля 2023 года по 30 сентября 2023 года (за исключением группы кодов ТН ВЭД ЕАЭС 94). В 2024 году - по поставкам, осуществленным в период с 1 октября 2023 года по 30 сентября 2024 года (за исключением группы кодов ТН ВЭД ЕАЭС 94).
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Претендовать на данную меру поддержки могут организации, осуществляющие поставки продукции ЛПК по кодам ТН ВЭД ЕАЭС, которые включены в перечень продукции для целей реализации государственной поддержки организаций, реализующих корпоративные программы повышения конкурентоспособности, утвержденный приказом Минпромторга России от 15 декабря 2022 года № 5253 (за исключением группы кодов ТН ВЭД ЕАЭС 94).
Подробное описание программы поддержки, инструкции и шаблоны документов можно найти на сайте РЭЦ.
 
РоссияМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Российский экспортный центр (РЭЦ)
 
 
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