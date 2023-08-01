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В якутском Жатае введут образовательный комплекс "Точка будущего" - РИА Новости, 01.08.2023
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Республика Саха (Якутия)
 
16:33 01.08.2023
https://ria.ru/20230801/kompleks-1887642302.html
В якутском Жатае введут образовательный комплекс "Точка будущего"
В якутском Жатае введут образовательный комплекс "Точка будущего" - РИА Новости, 01.08.2023
В якутском Жатае введут образовательный комплекс "Точка будущего"
Строительство образовательного комплекса "Точка будущего" в якутском Жатае, финансируемого за счет фонда помощи детям "Новый дом" Альберта Авдоляна, завершится... РИА Новости, 01.08.2023
2023-08-01T16:33
2023-08-01T16:33
республика саха (якутия)
айсен николаев
иркутск
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ЯКУТСК, 1 авг - РИА Новости. Строительство образовательного комплекса "Точка будущего" в якутском Жатае, финансируемого за счет фонда помощи детям "Новый дом" Альберта Авдоляна, завершится в сентябре 2026 года, сообщает пресс-служба главы и правительства республики. Ранее сообщалось о том, что в октябре 2022 года благотворительный фонд бизнесмена Альберта Авдоляна запустил в якутском поселке Жатай строительство образовательного комплекса "Точка будущего", по своим масштабам проект застройки в два раза больше аналогичного в Иркутске. Ход строительства проверил глава Якутии Айсен Николаев. По его словам, поддержка в части технического присоединения объекта и в целом по разрешительным вопросам со стороны республики должна быть полная. "На данный момент практически полностью завершена установка свайного поля под основным зданием. В пик работ здесь задействуют более тысячи рабочих", - рассказали в пресс-службе. Вице-президент благотворительного фонда "Новый дом" Дмитрий Завгородний отметил, что ввод объекта в эксплуатацию запланирован в сентябре 2026 года. Строительство образовательного комплекса идёт по графику. "Образовательный комплекс полностью введём в работу к сентябрю 2026 года. Готовы принять чуть больше тысячи детей. Комплекс будет содержаться на средства фонда, обучение для детей будет бесплатным", – приводятся слова Завгороднего. Проект образовательного кластера включает в себя детский сад на 200 мест, образовательный комплекс с семью корпусами, в том числе для начальных классов (1-6 классы) на 360 мест, средней школы (7-11 классы) на 480 мест, спортивный блок с бассейном, спортивным и гимнастическим залами, жилые дома для семей с приёмными детьми, два двухэтажных дома для проживания учителей, отапливаемый паркинг с транспортным терминалом. "В комплексе будут созданы все условия для реализации исследовательского и творческого потенциала детей", - добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20230731/podderzhka-1887535788.html
https://ria.ru/20230730/gazoprovod-1887196928.html
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айсен николаев, иркутск
Республика Саха (Якутия), Айсен Николаев, Иркутск
В якутском Жатае введут образовательный комплекс "Точка будущего"

В якутском Жатае в 2026 году введут образовательный комплекс "Точка будущего"

CC BY-SA 4.0 / LxAndrew / Якутск. Вид на центральную часть городаВид на центральную часть города Якутска
Вид на центральную часть города Якутска - РИА Новости, 1920, 01.08.2023
CC BY-SA 4.0 / LxAndrew / Якутск. Вид на центральную часть города
Вид на центральную часть города Якутска. Архивное фото
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ЯКУТСК, 1 авг - РИА Новости. Строительство образовательного комплекса "Точка будущего" в якутском Жатае, финансируемого за счет фонда помощи детям "Новый дом" Альберта Авдоляна, завершится в сентябре 2026 года, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.
Ранее сообщалось о том, что в октябре 2022 года благотворительный фонд бизнесмена Альберта Авдоляна запустил в якутском поселке Жатай строительство образовательного комплекса "Точка будущего", по своим масштабам проект застройки в два раза больше аналогичного в Иркутске.
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Ход строительства проверил глава Якутии Айсен Николаев. По его словам, поддержка в части технического присоединения объекта и в целом по разрешительным вопросам со стороны республики должна быть полная.
"На данный момент практически полностью завершена установка свайного поля под основным зданием. В пик работ здесь задействуют более тысячи рабочих", - рассказали в пресс-службе.
Вице-президент благотворительного фонда "Новый дом" Дмитрий Завгородний отметил, что ввод объекта в эксплуатацию запланирован в сентябре 2026 года. Строительство образовательного комплекса идёт по графику.
"Образовательный комплекс полностью введём в работу к сентябрю 2026 года. Готовы принять чуть больше тысячи детей. Комплекс будет содержаться на средства фонда, обучение для детей будет бесплатным", – приводятся слова Завгороднего.
Проект образовательного кластера включает в себя детский сад на 200 мест, образовательный комплекс с семью корпусами, в том числе для начальных классов (1-6 классы) на 360 мест, средней школы (7-11 классы) на 480 мест, спортивный блок с бассейном, спортивным и гимнастическим залами, жилые дома для семей с приёмными детьми, два двухэтажных дома для проживания учителей, отапливаемый паркинг с транспортным терминалом.
"В комплексе будут созданы все условия для реализации исследовательского и творческого потенциала детей", - добавили в пресс-службе.
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Республика Саха (Якутия)Айсен НиколаевИркутск
 
 
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