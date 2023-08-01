https://ria.ru/20230801/kompleks-1887642302.html
В якутском Жатае введут образовательный комплекс "Точка будущего"
В якутском Жатае введут образовательный комплекс "Точка будущего" - РИА Новости, 01.08.2023
В якутском Жатае введут образовательный комплекс "Точка будущего"
Строительство образовательного комплекса "Точка будущего" в якутском Жатае, финансируемого за счет фонда помощи детям "Новый дом" Альберта Авдоляна, завершится... РИА Новости, 01.08.2023
2023-08-01T16:33
2023-08-01T16:33
2023-08-01T16:33
республика саха (якутия)
айсен николаев
иркутск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150654/21/1506542157_0:246:4928:3018_1920x0_80_0_0_86cf122cd37747ac2d7fba145a82f7c0.jpg
ЯКУТСК, 1 авг - РИА Новости. Строительство образовательного комплекса "Точка будущего" в якутском Жатае, финансируемого за счет фонда помощи детям "Новый дом" Альберта Авдоляна, завершится в сентябре 2026 года, сообщает пресс-служба главы и правительства республики. Ранее сообщалось о том, что в октябре 2022 года благотворительный фонд бизнесмена Альберта Авдоляна запустил в якутском поселке Жатай строительство образовательного комплекса "Точка будущего", по своим масштабам проект застройки в два раза больше аналогичного в Иркутске. Ход строительства проверил глава Якутии Айсен Николаев. По его словам, поддержка в части технического присоединения объекта и в целом по разрешительным вопросам со стороны республики должна быть полная. "На данный момент практически полностью завершена установка свайного поля под основным зданием. В пик работ здесь задействуют более тысячи рабочих", - рассказали в пресс-службе. Вице-президент благотворительного фонда "Новый дом" Дмитрий Завгородний отметил, что ввод объекта в эксплуатацию запланирован в сентябре 2026 года. Строительство образовательного комплекса идёт по графику. "Образовательный комплекс полностью введём в работу к сентябрю 2026 года. Готовы принять чуть больше тысячи детей. Комплекс будет содержаться на средства фонда, обучение для детей будет бесплатным", – приводятся слова Завгороднего. Проект образовательного кластера включает в себя детский сад на 200 мест, образовательный комплекс с семью корпусами, в том числе для начальных классов (1-6 классы) на 360 мест, средней школы (7-11 классы) на 480 мест, спортивный блок с бассейном, спортивным и гимнастическим залами, жилые дома для семей с приёмными детьми, два двухэтажных дома для проживания учителей, отапливаемый паркинг с транспортным терминалом. "В комплексе будут созданы все условия для реализации исследовательского и творческого потенциала детей", - добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20230731/podderzhka-1887535788.html
https://ria.ru/20230730/gazoprovod-1887196928.html
иркутск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150654/21/1506542157_288:0:4640:3264_1920x0_80_0_0_a462bc4ad58ced6e478b93eb26b3c53b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
айсен николаев, иркутск
Республика Саха (Якутия), Айсен Николаев, Иркутск
В якутском Жатае введут образовательный комплекс "Точка будущего"
В якутском Жатае в 2026 году введут образовательный комплекс "Точка будущего"
ЯКУТСК, 1 авг - РИА Новости.
Строительство образовательного комплекса "Точка будущего" в якутском Жатае, финансируемого за счет фонда помощи детям "Новый дом" Альберта Авдоляна, завершится в сентябре 2026 года, сообщает пресс-служба
главы и правительства республики.
Ранее сообщалось о том, что в октябре 2022 года благотворительный фонд бизнесмена Альберта Авдоляна запустил в якутском поселке Жатай строительство образовательного комплекса "Точка будущего", по своим масштабам проект застройки в два раза больше аналогичного в Иркутске
.
Фонд "Победа" в Якутске собрал более 50 млн руб в поддержку участников СВО
Ход строительства проверил глава Якутии Айсен Николаев
. По его словам, поддержка в части технического присоединения объекта и в целом по разрешительным вопросам со стороны республики должна быть полная.
"На данный момент практически полностью завершена установка свайного поля под основным зданием. В пик работ здесь задействуют более тысячи рабочих", - рассказали в пресс-службе.
Вице-президент благотворительного фонда "Новый дом" Дмитрий Завгородний отметил, что ввод объекта в эксплуатацию запланирован в сентябре 2026 года. Строительство образовательного комплекса идёт по графику.
"Образовательный комплекс полностью введём в работу к сентябрю 2026 года. Готовы принять чуть больше тысячи детей. Комплекс будет содержаться на средства фонда, обучение для детей будет бесплатным", – приводятся слова Завгороднего.
Проект образовательного кластера включает в себя детский сад на 200 мест, образовательный комплекс с семью корпусами, в том числе для начальных классов (1-6 классы) на 360 мест, средней школы (7-11 классы) на 480 мест, спортивный блок с бассейном, спортивным и гимнастическим залами, жилые дома для семей с приёмными детьми, два двухэтажных дома для проживания учителей, отапливаемый паркинг с транспортным терминалом.
"В комплексе будут созданы все условия для реализации исследовательского и творческого потенциала детей", - добавили в пресс-службе.
Свыше 700 километров газопровода проложат в южной Якутии до 2025 года