https://ria.ru/20230801/kompleks-1887642302.html

В якутском Жатае введут образовательный комплекс "Точка будущего"

В якутском Жатае введут образовательный комплекс "Точка будущего" - РИА Новости, 01.08.2023

В якутском Жатае введут образовательный комплекс "Точка будущего"

Строительство образовательного комплекса "Точка будущего" в якутском Жатае, финансируемого за счет фонда помощи детям "Новый дом" Альберта Авдоляна, завершится... РИА Новости, 01.08.2023

2023-08-01T16:33

2023-08-01T16:33

2023-08-01T16:33

республика саха (якутия)

айсен николаев

иркутск

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ЯКУТСК, 1 авг - РИА Новости. Строительство образовательного комплекса "Точка будущего" в якутском Жатае, финансируемого за счет фонда помощи детям "Новый дом" Альберта Авдоляна, завершится в сентябре 2026 года, сообщает пресс-служба главы и правительства республики. Ранее сообщалось о том, что в октябре 2022 года благотворительный фонд бизнесмена Альберта Авдоляна запустил в якутском поселке Жатай строительство образовательного комплекса "Точка будущего", по своим масштабам проект застройки в два раза больше аналогичного в Иркутске. Ход строительства проверил глава Якутии Айсен Николаев. По его словам, поддержка в части технического присоединения объекта и в целом по разрешительным вопросам со стороны республики должна быть полная. "На данный момент практически полностью завершена установка свайного поля под основным зданием. В пик работ здесь задействуют более тысячи рабочих", - рассказали в пресс-службе. Вице-президент благотворительного фонда "Новый дом" Дмитрий Завгородний отметил, что ввод объекта в эксплуатацию запланирован в сентябре 2026 года. Строительство образовательного комплекса идёт по графику. "Образовательный комплекс полностью введём в работу к сентябрю 2026 года. Готовы принять чуть больше тысячи детей. Комплекс будет содержаться на средства фонда, обучение для детей будет бесплатным", – приводятся слова Завгороднего. Проект образовательного кластера включает в себя детский сад на 200 мест, образовательный комплекс с семью корпусами, в том числе для начальных классов (1-6 классы) на 360 мест, средней школы (7-11 классы) на 480 мест, спортивный блок с бассейном, спортивным и гимнастическим залами, жилые дома для семей с приёмными детьми, два двухэтажных дома для проживания учителей, отапливаемый паркинг с транспортным терминалом. "В комплексе будут созданы все условия для реализации исследовательского и творческого потенциала детей", - добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20230731/podderzhka-1887535788.html

https://ria.ru/20230730/gazoprovod-1887196928.html

иркутск

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айсен николаев, иркутск