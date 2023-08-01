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Бречалов призвал российских бизнесменов инвестировать в Удмуртию - РИА Новости, 01.08.2023
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Удмуртская Республика
 
20:37 01.08.2023
https://ria.ru/20230801/investirovanie-1887684284.html
Бречалов призвал российских бизнесменов инвестировать в Удмуртию
Бречалов призвал российских бизнесменов инвестировать в Удмуртию - РИА Новости, 01.08.2023
Бречалов призвал российских бизнесменов инвестировать в Удмуртию
Неделю экономики запускают в Удмуртии, чтобы сформулировать понятные предложения для российских инвесторов, сообщил глава республики Александр Бречалов. РИА Новости, 01.08.2023
2023-08-01T20:37
2023-08-01T20:37
удмуртская республика
удмуртская республика (удмуртия)
александр бречалов
воткинский район
воткинск
калининград
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УФА, 1 авг — РИА Новости. Неделю экономики запускают в Удмуртии, чтобы сформулировать понятные предложения для российских инвесторов, сообщил глава республики Александр Бречалов. "Где начать бизнес? В Удмуртии! Чтобы инвестировать в Удмуртию было удобно - запускаем неделю экономики. Во всех районах проведем "инвентаризацию" площадок для бизнес-стартов - сформируем классные и понятные предложения для инвесторов", - написал Бречалов в своем телеграм-канале. По его словам, "инвентаризацию" площадок для бизнеса начнут с Шарканского, Воткинского районов и Воткинска. "Работы еще много, но у районов есть уже готовые предложения. Санаторий "Уральские зори" - укомплектован всем необходимым и находится на берегу Камы. Может стать таким же брендом Воткинского района, как санаторий в Уве. Новая гостиница в Шаркане сможет принимать гостей Усадьбы Тол Бабая, "Эктоники", "Быг-Быг" и спортсменов, приехавших в центр лыжных гонок имени Максима Вылегжанина. Турпоток растет на 20% в год - в этом году шарканцы ждут почти 70 тысяч гостей", - рассказал Бречалов. Глава региона отметил, что, например, гостиница на 60 мест рядом с Воткинским прудом, Березовским лесом и основными турмаршрутами города Воткинск станет отличным вариантом для туристов, приехавших на родину Чайковского. "Инвестпроекты" должны получиться на любой бизнес-вкус. Все предприниматели - от Калининграда до Сахалина - и, прежде всего, наши, должны знать, где в Удмуртии можно начать бизнес, запустить новое предприятие, расширить производство", - добавил руководитель республики. В пресс-службе главы региона сообщают, что во второй день недели экономики также совместно с Бречаловым будут разобраны проекты двух территориально-отраслевых кластеров Удмуртии - северной территориальной зоны, в которую входят город Глазов, Глазовский, Ярский, Юкаменский, Балезинский и Красногорский районы и "Сердца Удмуртии", которое составляют город Ижевск, Завьяловский, Малопургинский районы.
https://ria.ru/20230726/investvozmozhnosti-1886384819.html
удмуртская республика (удмуртия)
воткинский район
воткинск
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удмуртская республика (удмуртия), александр бречалов, воткинский район, воткинск, калининград
Удмуртская Республика, Удмуртская Республика (Удмуртия), Александр Бречалов, Воткинский район, Воткинск, Калининград

Бречалов призвал российских бизнесменов инвестировать в Удмуртию

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкГлава Удмуртской Республики Александр Бречалов
Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов - РИА Новости, 1920, 01.08.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов
Читать ria.ru в
УФА, 1 авг — РИА Новости. Неделю экономики запускают в Удмуртии, чтобы сформулировать понятные предложения для российских инвесторов, сообщил глава республики Александр Бречалов.
"Где начать бизнес? В Удмуртии! Чтобы инвестировать в Удмуртию было удобно - запускаем неделю экономики. Во всех районах проведем "инвентаризацию" площадок для бизнес-стартов - сформируем классные и понятные предложения для инвесторов", - написал Бречалов в своем телеграм-канале.
По его словам, "инвентаризацию" площадок для бизнеса начнут с Шарканского, Воткинского районов и Воткинска.
"Работы еще много, но у районов есть уже готовые предложения. Санаторий "Уральские зори" - укомплектован всем необходимым и находится на берегу Камы. Может стать таким же брендом Воткинского района, как санаторий в Уве. Новая гостиница в Шаркане сможет принимать гостей Усадьбы Тол Бабая, "Эктоники", "Быг-Быг" и спортсменов, приехавших в центр лыжных гонок имени Максима Вылегжанина. Турпоток растет на 20% в год - в этом году шарканцы ждут почти 70 тысяч гостей", - рассказал Бречалов.
Глава региона отметил, что, например, гостиница на 60 мест рядом с Воткинским прудом, Березовским лесом и основными турмаршрутами города Воткинск станет отличным вариантом для туристов, приехавших на родину Чайковского.
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"Инвестпроекты" должны получиться на любой бизнес-вкус. Все предприниматели - от Калининграда до Сахалина - и, прежде всего, наши, должны знать, где в Удмуртии можно начать бизнес, запустить новое предприятие, расширить производство", - добавил руководитель республики.
В пресс-службе главы региона сообщают, что во второй день недели экономики также совместно с Бречаловым будут разобраны проекты двух территориально-отраслевых кластеров Удмуртии - северной территориальной зоны, в которую входят город Глазов, Глазовский, Ярский, Юкаменский, Балезинский и Красногорский районы и "Сердца Удмуртии", которое составляют город Ижевск, Завьяловский, Малопургинский районы.
 
Удмуртская РеспубликаУдмуртская Республика (Удмуртия)Александр БречаловВоткинский районВоткинскКалининград
 
 
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