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Новый фронт. Запад испугался одного шага России
Новый фронт. Запад испугался одного шага России - РИА Новости, 01.08.2023
Новый фронт. Запад испугался одного шага России
Россия начала активно распространять свою позицию через видеоигры, пишет The New York Times. РИА Новости, 01.08.2023
2023-08-01T09:55
2023-08-01T09:55
2023-08-01T10:22
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технологии
россия
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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Россия начала активно распространять свою позицию через видеоигры, пишет The New York Times."Игровой мир — это действительно платформа, которая может влиять на общественное мнение, особенно молодежи", — рассказал изданию эксперт по кибербезопасности.В пример автор приводит воссозданную российскими игроками Minecraft битву за Соледар и ролик в официальном YouTube-аккаунте World of Tanks с реконструкцией Парада Победы 1945 года.Игры стали полезным инструментом влияния на молодых людей, подчеркнул Джейкоб Дэйви, сотрудник Института стратегического диалога в Лондоне.Стоит отметить, что использование компьютерных игр в качестве "мягкой силы" не представляет собой нечто новое. Так, антироссийской направленностью известны западные игры Freedom Fighters, Call of Duty: Modern Warfare и другие.
https://ria.ru/20230426/igry-1867883439.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, технологии, россия
В мире, Технологии, Россия
Новый фронт. Запад испугался одного шага России
NYT: Россия использует видеоигры для распространения своего влияния
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости.
Россия начала активно распространять свою позицию через видеоигры, пишет The New York Times
.
"Игровой мир — это действительно платформа, которая может влиять на общественное мнение, особенно молодежи", — рассказал изданию эксперт по кибербезопасности.
В пример автор приводит воссозданную российскими игроками Minecraft битву за Соледар и ролик в официальном YouTube-аккаунте World of Tanks с реконструкцией Парада Победы 1945 года.
Игры стали полезным инструментом влияния на молодых людей, подчеркнул Джейкоб Дэйви, сотрудник Института стратегического диалога в Лондоне.
Стоит отметить, что использование компьютерных игр в качестве "мягкой силы" не представляет собой нечто новое. Так, антироссийской направленностью известны западные игры Freedom Fighters, Call of Duty: Modern Warfare и другие.
Чернышенко раскритиковал образ русского в западных компьютерных играх