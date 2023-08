https://ria.ru/20230801/igry-1887526248.html

Новый фронт. Запад испугался одного шага России

Россия начала активно распространять свою позицию через видеоигры, пишет The New York Times. РИА Новости, 01.08.2023

2023-08-01T09:55

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Россия начала активно распространять свою позицию через видеоигры, пишет The New York Times."Игровой мир — это действительно платформа, которая может влиять на общественное мнение, особенно молодежи", — рассказал изданию эксперт по кибербезопасности.В пример автор приводит воссозданную российскими игроками Minecraft битву за Соледар и ролик в официальном YouTube-аккаунте World of Tanks с реконструкцией Парада Победы 1945 года.Игры стали полезным инструментом влияния на молодых людей, подчеркнул Джейкоб Дэйви, сотрудник Института стратегического диалога в Лондоне.Стоит отметить, что использование компьютерных игр в качестве "мягкой силы" не представляет собой нечто новое. Так, антироссийской направленностью известны западные игры Freedom Fighters, Call of Duty: Modern Warfare и другие.

