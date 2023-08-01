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Новый фронт. Запад испугался одного шага России - РИА Новости, 01.08.2023
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09:55 01.08.2023 (обновлено: 10:22 01.08.2023)
https://ria.ru/20230801/igry-1887526248.html
Новый фронт. Запад испугался одного шага России
Новый фронт. Запад испугался одного шага России - РИА Новости, 01.08.2023
Новый фронт. Запад испугался одного шага России
Россия начала активно распространять свою позицию через видеоигры, пишет The New York Times. РИА Новости, 01.08.2023
2023-08-01T09:55
2023-08-01T10:22
в мире
технологии
россия
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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Россия начала активно распространять свою позицию через видеоигры, пишет The New York Times."Игровой мир — это действительно платформа, которая может влиять на общественное мнение, особенно молодежи", — рассказал изданию эксперт по кибербезопасности.В пример автор приводит воссозданную российскими игроками Minecraft битву за Соледар и ролик в официальном YouTube-аккаунте World of Tanks с реконструкцией Парада Победы 1945 года.Игры стали полезным инструментом влияния на молодых людей, подчеркнул Джейкоб Дэйви, сотрудник Института стратегического диалога в Лондоне.Стоит отметить, что использование компьютерных игр в качестве "мягкой силы" не представляет собой нечто новое. Так, антироссийской направленностью известны западные игры Freedom Fighters, Call of Duty: Modern Warfare и другие.
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в мире, технологии, россия
В мире, Технологии, Россия
Новый фронт. Запад испугался одного шага России

NYT: Россия использует видеоигры для распространения своего влияния

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкКиберспорт
Киберспорт - РИА Новости, 1920, 01.08.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Россия начала активно распространять свою позицию через видеоигры, пишет The New York Times.
"Игровой мир — это действительно платформа, которая может влиять на общественное мнение, особенно молодежи", — рассказал изданию эксперт по кибербезопасности.
В пример автор приводит воссозданную российскими игроками Minecraft битву за Соледар и ролик в официальном YouTube-аккаунте World of Tanks с реконструкцией Парада Победы 1945 года.
Игры стали полезным инструментом влияния на молодых людей, подчеркнул Джейкоб Дэйви, сотрудник Института стратегического диалога в Лондоне.
Стоит отметить, что использование компьютерных игр в качестве "мягкой силы" не представляет собой нечто новое. Так, антироссийской направленностью известны западные игры Freedom Fighters, Call of Duty: Modern Warfare и другие.
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