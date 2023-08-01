https://ria.ru/20230801/gumkonvoy-1887531193.html
Жители удмуртского Глазова отправили в зону СВО гумконвой с продуктами
Жители удмуртского Глазова отправили в зону СВО гумконвой с продуктами - РИА Новости, 01.08.2023
Жители удмуртского Глазова отправили в зону СВО гумконвой с продуктами
Жители удмуртского города Глазов отправили бойцам в зону спецоперации гуманитарный конвой со строительными материалами, продуктами, "сухим душем" и банными... РИА Новости, 01.08.2023
2023-08-01T10:34
2023-08-01T10:34
2023-08-01T10:34
надежные люди
глазов
глазовский район
сергей коновалов
удмуртская республика (удмуртия)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/01/1887530475_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_bd3580dab9f4f49483e4f8c7217bc139.jpg
УФА, 1 авг – РИА Новости. Жители удмуртского города Глазов отправили бойцам в зону спецоперации гуманитарный конвой со строительными материалами, продуктами, "сухим душем" и банными вениками, сообщил мэр города Сергей Коновалов в своем Telegram-канале. "Отправили нашим мужчинам в зону СВО от Глазова и Глазовского района инструменты, генераторы, стройматериалы, медикаменты, сухой паек, консервы, воду и емкости, спецодежду, печи-буржуйки, "сухой душ" и банные веники", - написал Коновалов. Он поблагодарил жителей города и района, предприятия, совет ветеранов за сбор гуманитарной помощи. "Планирую очередную встречу с отпускниками и волонтерами, патриотическими организациями, активными родителями – нужно обсудить и скорректировать всем вместе, что сейчас в первую очередь нужно нашим воинам и чем глазовчане могут в этом помочь. Нужно синхронизировать информацию", - добавил глазовский мэр.
https://ria.ru/20230726/spetsoperatsiya-1886482501.html
глазов
глазовский район
удмуртская республика (удмуртия)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/01/1887530475_0:0:1138:853_1920x0_80_0_0_32076d0776a296d5be49fab1e90c95ed.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
глазов, глазовский район, сергей коновалов, удмуртская республика (удмуртия)
Надежные люди, Глазов, Глазовский район, Сергей Коновалов, Удмуртская Республика (Удмуртия)
Жители удмуртского Глазова отправили в зону СВО гумконвой с продуктами
Жители удмуртского Глазова отправили в зону СВО гумконвой со стройматериалами и продуктами