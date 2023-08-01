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Жители удмуртского Глазова отправили в зону СВО гумконвой с продуктами - РИА Новости, 01.08.2023
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Надежные люди
 
10:34 01.08.2023
https://ria.ru/20230801/gumkonvoy-1887531193.html
Жители удмуртского Глазова отправили в зону СВО гумконвой с продуктами
Жители удмуртского Глазова отправили в зону СВО гумконвой с продуктами - РИА Новости, 01.08.2023
Жители удмуртского Глазова отправили в зону СВО гумконвой с продуктами
Жители удмуртского города Глазов отправили бойцам в зону спецоперации гуманитарный конвой со строительными материалами, продуктами, "сухим душем" и банными... РИА Новости, 01.08.2023
2023-08-01T10:34
2023-08-01T10:34
надежные люди
глазов
глазовский район
сергей коновалов
удмуртская республика (удмуртия)
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УФА, 1 авг – РИА Новости. Жители удмуртского города Глазов отправили бойцам в зону спецоперации гуманитарный конвой со строительными материалами, продуктами, "сухим душем" и банными вениками, сообщил мэр города Сергей Коновалов в своем Telegram-канале. "Отправили нашим мужчинам в зону СВО от Глазова и Глазовского района инструменты, генераторы, стройматериалы, медикаменты, сухой паек, консервы, воду и емкости, спецодежду, печи-буржуйки, "сухой душ" и банные веники", - написал Коновалов. Он поблагодарил жителей города и района, предприятия, совет ветеранов за сбор гуманитарной помощи. "Планирую очередную встречу с отпускниками и волонтерами, патриотическими организациями, активными родителями – нужно обсудить и скорректировать всем вместе, что сейчас в первую очередь нужно нашим воинам и чем глазовчане могут в этом помочь. Нужно синхронизировать информацию", - добавил глазовский мэр.
https://ria.ru/20230726/spetsoperatsiya-1886482501.html
глазов
глазовский район
удмуртская республика (удмуртия)
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глазов, глазовский район, сергей коновалов, удмуртская республика (удмуртия)
Надежные люди, Глазов, Глазовский район, Сергей Коновалов, Удмуртская Республика (Удмуртия)
Жители удмуртского Глазова отправили в зону СВО гумконвой с продуктами

Жители удмуртского Глазова отправили в зону СВО гумконвой со стройматериалами и продуктами

© Фото : Сергей Коновалов/TelegramЖители удмуртского Глазова отправили в зону СВО гумконвой со стройматериалами и продуктами
Жители удмуртского Глазова отправили в зону СВО гумконвой со стройматериалами и продуктами - РИА Новости, 1920, 01.08.2023
© Фото : Сергей Коновалов/Telegram
Жители удмуртского Глазова отправили в зону СВО гумконвой со стройматериалами и продуктами
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УФА, 1 авг – РИА Новости. Жители удмуртского города Глазов отправили бойцам в зону спецоперации гуманитарный конвой со строительными материалами, продуктами, "сухим душем" и банными вениками, сообщил мэр города Сергей Коновалов в своем Telegram-канале.
«
"Отправили нашим мужчинам в зону СВО от Глазова и Глазовского района инструменты, генераторы, стройматериалы, медикаменты, сухой паек, консервы, воду и емкости, спецодежду, печи-буржуйки, "сухой душ" и банные веники", - написал Коновалов.
Он поблагодарил жителей города и района, предприятия, совет ветеранов за сбор гуманитарной помощи.
«
"Планирую очередную встречу с отпускниками и волонтерами, патриотическими организациями, активными родителями – нужно обсудить и скорректировать всем вместе, что сейчас в первую очередь нужно нашим воинам и чем глазовчане могут в этом помочь. Нужно синхронизировать информацию", - добавил глазовский мэр.
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Надежные людиГлазовГлазовский районСергей КоноваловУдмуртская Республика (Удмуртия)
 
 
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