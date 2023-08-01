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Миллиарды. В Грузии резко отреагировали на ситуацию с российскими туристами
Миллиарды. В Грузии резко отреагировали на ситуацию с российскими туристами - РИА Новости, 01.08.2023
Миллиарды. В Грузии резко отреагировали на ситуацию с российскими туристами
Грузинская экономика будет терять до миллиарда долларов ежегодно в случае полного запрета на въезд туристам из России, цитирует агентство Sputnik главу правящей РИА Новости, 01.08.2023
2023-08-01T13:59
2023-08-01T13:59
2023-08-01T14:28
грузия
ираклий кобахидзе
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новости - туризм
россия
батуми
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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Грузинская экономика будет терять до миллиарда долларов ежегодно в случае полного запрета на въезд туристам из России, цитирует агентство Sputnik главу правящей партии "Грузинская мечта" Ираклия Кобахидзе. "Вы видели заявления, что российским туристам вообще не следует сюда приезжать. Я не знаю, кто-нибудь с этим согласен? Уверен, что никто с этим не согласен. Например, если бы российские туристы не въезжали в Грузию, то в течение года страна потеряла бы около миллиарда долларов, когда наша экономика составляет 30 миллиардов долларов. Это означает, что будет потеряно 20-30 тысяч рабочих мест", — сказал политик.На прошлой неделе грузинские оппозиционеры, недовольные заходом в Батуми лайнера Astoria Grande с россиянами на борту, устроили акцию протеста рядом с портом. Они посчитали это обходом международных санкций. При этом местные власти отметили, что указанное судно ходит под флагом Палау и под международные санкции не попадает.Как рассказал РИА Новости один из российских туристов, пассажиры корабля ответили протестующим дружным исполнением песни "Катюша".
https://ria.ru/20230731/batumi-1887303193.html
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грузия, ираклий кобахидзе, в мире, новости - туризм, россия, батуми
Грузия, Ираклий Кобахидзе, В мире, Новости - Туризм, Россия, Батуми
Миллиарды. В Грузии резко отреагировали на ситуацию с российскими туристами
Депутат Кобахидзе: Грузия будет терять $1 млрд в год при запрете на въезд россиян