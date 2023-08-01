https://ria.ru/20230801/granty-1887618139.html
В Кузбассе десять организаций получили гранты "Движения первых"
В Кузбассе десять организаций получили гранты "Движения первых" - РИА Новости, 01.08.2023
В Кузбассе десять организаций получили гранты "Движения первых"
Десять организаций в Кузбассе получили гранты российского движения детей и молодежи "Движение первых" на сумму более 30 миллионов рублей, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 01.08.2023
2023-08-01T15:13
2023-08-01T15:13
2023-08-01T15:13
кемеровская область
новокузнецк
сергей цивилев
кемеровский государственный университет
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КЕМЕРОВО, 1 авг – РИА Новости. Десять организаций в Кузбассе получили гранты российского движения детей и молодежи "Движение первых" на сумму более 30 миллионов рублей, сообщает пресс-служба правительства региона. "В число победителей первого грантового конкурса Российского движения детей и молодежи "Движение первых" вошли организации Кузбасса, реализующие проекты по воспитанию, развитию, организации досуга детей и молодежи. Общая сумма финансирования в 2023 году составила 31,566 миллиона рублей", – говорится в сообщении. "Молодежь — это наше будущее, ее всестороннему развитию мы уделяем особое внимание. Победы в федеральных конкурсах подтверждают высокий уровень организации этой работы в нашем регионе, способствуют продвижению проектов, которые работают на развитие и патриотическое воспитание кузбасских детей", — цитирует пресс-служба губернатора Сергея Цивилева. Уточняется, что межрегиональный проект "Связаны одной судьбой" Кемеровского государственного университета стал победителем в направлении "Умей дружить!". Его авторы подготовят и проведут тематические уроки для старшеклассников и студентов, посвященные гуманистическим ценностям. В направлении "Дерзай и открывай" грант получил Молодежный научно-технологический фестиваль "МЕСТОрождение ПЕРВЫХ" Кузбасского государственного технического университета имени Т.Ф. Горбачева. Фестиваль позволит молодежи региона в новом формате познакомиться с научными достижениями. Грант в направлении "Найди призвание" получил новокузнецкий Дом детского творчества №4 на проведение второго городского профориентационного фестиваля мастер-классов "Кузбасс профессиональный". В рамках проекта школьников Новокузнецка будут знакомить с рабочими специальностями на тематических мероприятиях в техникумах и колледжах города. Гранты также получили Филармония Кузбасса имени Б.Т. Штоколова, кемеровский Научно-методический центр, Центр детского творчества, Музей-заповедник "Мариинск исторический", Кузбасский региональный институт развития профессионального образования, новокузнецкая школа №112 и полысаевский Городской молодежный центр. Всего на конкурс были представлены 2360 проектов. По итогам заседания конкурсной комиссии утверждены 759 победителей из 81 региона России. Общая сумма финансирования инициатив составила 2 миллиарда рублей.
https://ria.ru/20230728/kuzbass-1886839933.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кемеровская область, новокузнецк, сергей цивилев, кемеровский государственный университет
Кемеровская область, Новокузнецк, Сергей Цивилев, Кемеровский государственный университет
В Кузбассе десять организаций получили гранты "Движения первых"
В Кузбассе десять организаций получили гранты "Движения первых" на 30 миллионов рублей
КЕМЕРОВО, 1 авг – РИА Новости. Десять организаций в Кузбассе получили гранты российского движения детей и молодежи "Движение первых" на сумму более 30 миллионов рублей, сообщает пресс-служба правительства региона.
"В число победителей первого грантового конкурса Российского движения детей и молодежи "Движение первых" вошли организации Кузбасса, реализующие проекты по воспитанию, развитию, организации досуга детей и молодежи. Общая сумма финансирования в 2023 году составила 31,566 миллиона рублей", – говорится в сообщении.
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"Молодежь — это наше будущее, ее всестороннему развитию мы уделяем особое внимание. Победы в федеральных конкурсах подтверждают высокий уровень организации этой работы в нашем регионе, способствуют продвижению проектов, которые работают на развитие и патриотическое воспитание кузбасских детей", — цитирует пресс-служба губернатора Сергея Цивилева
.
Уточняется, что межрегиональный проект "Связаны одной судьбой" Кемеровского государственного университета
стал победителем в направлении "Умей дружить!". Его авторы подготовят и проведут тематические уроки для старшеклассников и студентов, посвященные гуманистическим ценностям.
В направлении "Дерзай и открывай" грант получил Молодежный научно-технологический фестиваль "МЕСТОрождение ПЕРВЫХ" Кузбасского государственного технического университета имени Т.Ф. Горбачева. Фестиваль позволит молодежи региона в новом формате познакомиться с научными достижениями.
Грант в направлении "Найди призвание" получил новокузнецкий Дом детского творчества №4 на проведение второго городского профориентационного фестиваля мастер-классов "Кузбасс профессиональный". В рамках проекта школьников Новокузнецка
будут знакомить с рабочими специальностями на тематических мероприятиях в техникумах и колледжах города.
Гранты также получили Филармония Кузбасса имени Б.Т. Штоколова, кемеровский Научно-методический центр, Центр детского творчества, Музей-заповедник "Мариинск исторический", Кузбасский региональный институт развития профессионального образования, новокузнецкая школа №112 и полысаевский Городской молодежный центр.
Всего на конкурс были представлены 2360 проектов. По итогам заседания конкурсной комиссии утверждены 759 победителей из 81 региона России
. Общая сумма финансирования инициатив составила 2 миллиарда рублей.
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