https://ria.ru/20230801/granty-1887618139.html

В Кузбассе десять организаций получили гранты "Движения первых"

В Кузбассе десять организаций получили гранты "Движения первых" - РИА Новости, 01.08.2023

В Кузбассе десять организаций получили гранты "Движения первых"

Десять организаций в Кузбассе получили гранты российского движения детей и молодежи "Движение первых" на сумму более 30 миллионов рублей, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 01.08.2023

2023-08-01T15:13

2023-08-01T15:13

2023-08-01T15:13

кемеровская область

новокузнецк

сергей цивилев

кемеровский государственный университет

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КЕМЕРОВО, 1 авг – РИА Новости. Десять организаций в Кузбассе получили гранты российского движения детей и молодежи "Движение первых" на сумму более 30 миллионов рублей, сообщает пресс-служба правительства региона. "В число победителей первого грантового конкурса Российского движения детей и молодежи "Движение первых" вошли организации Кузбасса, реализующие проекты по воспитанию, развитию, организации досуга детей и молодежи. Общая сумма финансирования в 2023 году составила 31,566 миллиона рублей", – говорится в сообщении. "Молодежь — это наше будущее, ее всестороннему развитию мы уделяем особое внимание. Победы в федеральных конкурсах подтверждают высокий уровень организации этой работы в нашем регионе, способствуют продвижению проектов, которые работают на развитие и патриотическое воспитание кузбасских детей", — цитирует пресс-служба губернатора Сергея Цивилева. Уточняется, что межрегиональный проект "Связаны одной судьбой" Кемеровского государственного университета стал победителем в направлении "Умей дружить!". Его авторы подготовят и проведут тематические уроки для старшеклассников и студентов, посвященные гуманистическим ценностям. В направлении "Дерзай и открывай" грант получил Молодежный научно-технологический фестиваль "МЕСТОрождение ПЕРВЫХ" Кузбасского государственного технического университета имени Т.Ф. Горбачева. Фестиваль позволит молодежи региона в новом формате познакомиться с научными достижениями. Грант в направлении "Найди призвание" получил новокузнецкий Дом детского творчества №4 на проведение второго городского профориентационного фестиваля мастер-классов "Кузбасс профессиональный". В рамках проекта школьников Новокузнецка будут знакомить с рабочими специальностями на тематических мероприятиях в техникумах и колледжах города. Гранты также получили Филармония Кузбасса имени Б.Т. Штоколова, кемеровский Научно-методический центр, Центр детского творчества, Музей-заповедник "Мариинск исторический", Кузбасский региональный институт развития профессионального образования, новокузнецкая школа №112 и полысаевский Городской молодежный центр. Всего на конкурс были представлены 2360 проектов. По итогам заседания конкурсной комиссии утверждены 759 победителей из 81 региона России. Общая сумма финансирования инициатив составила 2 миллиарда рублей.

https://ria.ru/20230728/kuzbass-1886839933.html

https://ria.ru/20230726/energetiki-1886347622.html

кемеровская область

новокузнецк

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кемеровская область, новокузнецк, сергей цивилев, кемеровский государственный университет