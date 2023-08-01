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Во Франции перестали действовать меры по сдерживанию цен на электроэнергию - РИА Новости, 01.08.2023
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01:05 01.08.2023
https://ria.ru/20230801/frantsiya-1887491454.html
Во Франции перестали действовать меры по сдерживанию цен на электроэнергию
Во Франции перестали действовать меры по сдерживанию цен на электроэнергию - РИА Новости, 01.08.2023
Во Франции перестали действовать меры по сдерживанию цен на электроэнергию
Во Франции с 1 августа перестают действовать меры правительства по снижению цен на электричество, которые теперь вырастут на 10%. РИА Новости, 01.08.2023
2023-08-01T01:05
2023-08-01T01:05
эммануэль макрон
евросоюз
северный поток
элизабет борн
владимир путин
украина
франция
россия
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ПАРИЖ, 1 авг – РИА Новости. Во Франции с 1 августа перестают действовать меры правительства по снижению цен на электричество, которые теперь вырастут на 10%. Меры по сдерживанию цен на электроэнергию для домохозяйств и небольших предприятий действовали во Франции с 2021 года и постоянно продлевались, однако с 1 августа "тарифный щит", подразумевающий введение потолка на рост тарифов на электроэнергию для населения, перестает действовать. Повышение коснется более 22 миллионов граждан Франции, то есть около трети всего населения страны. Средний счет за электроэнергию, по подсчетам радиостанции Franceinfo, вырастет примерно на 150 евро в год для владельцев квартир (с 1700 евро до 1850 евро) и на 278 евро для владельцев домов. В июле 2022 года президент Франции Эммануэль Макрон поручил правительству подготовить так называемый план "энергетической трезвости" - план ответственного потребления энергии для предприятий и граждан на фоне сокращения поставок газа из России и остановки половины реакторов атомных электростанций в стране на ремонт и профилактику. До конца 2022-го правительство взяло на себя обязательство ограничить рост цен на газ и электричество на уровне 4%. Однако позже премьер-министр Франции Элизабет Борн сообщила, что уже с начала 2023 года цены на электроэнергию вырастут на 15%. По подсчетам правительства, сдерживание роста цен на таком уровне стоило французскому бюджету 16 миллиардов евро. Как отметила премьер, без сдерживающих мер правительства рост ежемесячной платы за электроэнергию составил бы 200 евро, а не 25 евро. Таким образом, цены на электричество, поднятые уже дважды за этот год, для французов выросли уже на 25%. В связи с неподъемным чеком на электроэнергию многие предприятия во Франции - малый бизнес, энергоемкие производства и даже муниципальные бассейны - вынуждены были закрыться. Энергетический кризис в Евросоюзе усугубился в начале июля 2022 года, когда возникли первые перебои с поставками газа из России в ряд стран ЕС, связанные в том числе с проблемами с техническим обслуживанием турбин для "Северного потока" из-за введенных против РФ санкций. Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
https://ria.ru/20230527/elektroenergiya-1874490378.html
https://ria.ru/20230410/gaz-1864273473.html
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эммануэль макрон, евросоюз, северный поток, элизабет борн, владимир путин, украина, франция, россия
Эммануэль Макрон, Евросоюз, Северный поток, Элизабет Борн, Владимир Путин, Украина, Франция, Россия
Во Франции перестали действовать меры по сдерживанию цен на электроэнергию

Французы начнут платить за электричество на десять процентов больше после отмены спецмер

© РИА Новости / Доминик Бутен | Перейти в медиабанкЭйфелева башня в Париже
Эйфелева башня в Париже - РИА Новости, 1920, 01.08.2023
© РИА Новости / Доминик Бутен
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Эйфелева башня в Париже . Архивное фото
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ПАРИЖ, 1 авг – РИА Новости. Во Франции с 1 августа перестают действовать меры правительства по снижению цен на электричество, которые теперь вырастут на 10%.
Меры по сдерживанию цен на электроэнергию для домохозяйств и небольших предприятий действовали во Франции с 2021 года и постоянно продлевались, однако с 1 августа "тарифный щит", подразумевающий введение потолка на рост тарифов на электроэнергию для населения, перестает действовать.
Денежные купюры Украины и квитанция на оплату коммунальных услуг - РИА Новости, 1920, 27.05.2023
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27 мая, 07:07
Повышение коснется более 22 миллионов граждан Франции, то есть около трети всего населения страны. Средний счет за электроэнергию, по подсчетам радиостанции Franceinfo, вырастет примерно на 150 евро в год для владельцев квартир (с 1700 евро до 1850 евро) и на 278 евро для владельцев домов.
В июле 2022 года президент Франции Эммануэль Макрон поручил правительству подготовить так называемый план "энергетической трезвости" - план ответственного потребления энергии для предприятий и граждан на фоне сокращения поставок газа из России и остановки половины реакторов атомных электростанций в стране на ремонт и профилактику. До конца 2022-го правительство взяло на себя обязательство ограничить рост цен на газ и электричество на уровне 4%.
Однако позже премьер-министр Франции Элизабет Борн сообщила, что уже с начала 2023 года цены на электроэнергию вырастут на 15%. По подсчетам правительства, сдерживание роста цен на таком уровне стоило французскому бюджету 16 миллиардов евро. Как отметила премьер, без сдерживающих мер правительства рост ежемесячной платы за электроэнергию составил бы 200 евро, а не 25 евро.
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Жители Чехии сократили потребление газа и электричества из-за роста цен
10 апреля, 15:22
Таким образом, цены на электричество, поднятые уже дважды за этот год, для французов выросли уже на 25%. В связи с неподъемным чеком на электроэнергию многие предприятия во Франции - малый бизнес, энергоемкие производства и даже муниципальные бассейны - вынуждены были закрыться.
Энергетический кризис в Евросоюзе усугубился в начале июля 2022 года, когда возникли первые перебои с поставками газа из России в ряд стран ЕС, связанные в том числе с проблемами с техническим обслуживанием турбин для "Северного потока" из-за введенных против РФ санкций.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
Высоковольтная ЛЭП - РИА Новости, 1920, 05.06.2023
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Эммануэль МакронЕвросоюзСеверный потокЭлизабет БорнВладимир ПутинУкраинаФранцияРоссия
 
 
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