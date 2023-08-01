https://ria.ru/20230801/fotografiya-1887497662.html

Россиян предостерегли от фотосессий с животными на улице

Россиян предостерегли от фотосессий с животными на улице - РИА Новости, 01.08.2023

Россиян предостерегли от фотосессий с животными на улице

Фотография с животными на улице может стать причиной серьезных проблем со здоровьем, есть риски заражения в том числе сальмонеллезом, бешенством, столбняком,... РИА Новости, 01.08.2023

2023-08-01T03:17

2023-08-01T03:17

2023-08-01T08:22

челябинск

михаил лебедев

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Фотография с животными на улице может стать причиной серьезных проблем со здоровьем, есть риски заражения в том числе сальмонеллезом, бешенством, столбняком, тропической лихорадкой и вирусным гепатитом, заявил РИА Новости ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.Ранее в СМИ появилась информация, что в Челябинске питон, с которым предлагали сфотографироваться на улице, оказался болен сальмонеллезом. "Самое опасное в таких фотосессиях – это болезни, которые животное может передать человеку. Ведь нет никакой гарантии, что "животное-фотомодель" содержится в надлежащих условиях, получило все необходимые прививки и его регулярно осматривает ветеринарный врач", - сказал Лебедев.Он уточнил, что заражение возбудителями инфекции, общими для человека и животных, является вполне вероятным. К таким инфекциям, среди прочего, относятся сальмонеллёз, туляремия, бешенство, бруцеллез, токсоплазмоз и другие, пояснил специалист. По его словам, не стоит забывать и о столбняке, риск которого может возникнуть при случайном укусе.Змеи или ящерицы могут передать человеку различные кожные заболевания, сальмонеллёз, обезьяны – практически весь спектр человеческих болезней: вирусный гепатит, бешенство, кишечные инфекции, тропические лихорадки и другие, отметил Лебедев.Он добавил, что птицы могут передавать орнитоз – острое инфекционное заболевание, характеризующееся поражением дыхательной и пищеварительной систем. Нередко тропический попугай инфицируется на родине, а затем "привозит" эту болезнь с собой.Кроме того, при фотосессии велик риск заражения глистами – достаточно после близкого контакта просто взять пальцы в рот, что и делают многие дети, подчеркнул Лебедев.

https://ria.ru/20230714/salmonellez-1884254472.html

https://ria.ru/20230708/ameba-1882949306.html

челябинск

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челябинск, михаил лебедев, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество