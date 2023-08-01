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ЕС эвакуирует своих граждан из Нигера из-за переворота - РИА Новости, 01.08.2023
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21:38 01.08.2023 (обновлено: 21:53 01.08.2023)
https://ria.ru/20230801/evakuatsiya-1887690797.html
ЕС эвакуирует своих граждан из Нигера из-за переворота
ЕС эвакуирует своих граждан из Нигера из-за переворота - РИА Новости, 01.08.2023
ЕС эвакуирует своих граждан из Нигера из-за переворота
Евросоюз принял решение эвакуировать своих граждан с территории Нигера из-за произошедшего в стране военного переворота, заявил во вторник глава дипломатии ЕС... РИА Новости, 01.08.2023
2023-08-01T21:38
2023-08-01T21:53
в мире
нигер
европа
сахель
мохамед базум
жозеп боррель
евросоюз
африканский союз
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БРЮССЕЛЬ, 1 авг - РИА Новости. Евросоюз принял решение эвакуировать своих граждан с территории Нигера из-за произошедшего в стране военного переворота, заявил во вторник глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. "Мы также приняли решение репатриировать европейских выходцев, и мы находимся в процессе проведения этой операции", - написал он в своем блоге на сайте внешнеполитической службы ЕС. Боррель добавил, что группы Еврокомиссии, отвечающие предоставление гуманитарной помощи, продолжат свою работу в Нигере для ослабления последствий переворота для наиболее уязвимых слоев населения. Глава дипломатии ЕС также заявил, что Евросоюз поддерживает ЭКОВАС и Африканского союза по восстановлению конституционного порядка в Нигере и никогда не признает власть, сформировавшуюся в результате переворота. При этом Боррель в ответ на обвинения во вмешательстве Европы в дела региона отметил, что ЕС присутствует в Сахеле "только по просьбе законных правительств стран этого региона и всегда уважает их суверенные решения". Ранее военные Нигера во время выступления по национальному телевидению заявили, что президент Мохамед Базум смещен, границы закрыты, объявлен комендантский час. Перед этим военные президентской гвардии заблокировали президентский дворец в столице страны Ниамее. Офис Базума утверждал, что армия не поддержала мятежников, но позднее командование ВС заявило о солидарности с ними. Президент по-прежнему удерживается в резиденции. Базум в порядке, чувствует себя хорошо, сообщил РИА Новости председатель комиссии Африканского союза Муса Факи Махамат. В пятницу командующий президентской гвардией генерал Тчиани появился в эфире государственного ТВ Нигера как глава сформированного участниками переворота "Национального совета по защите отечества".
https://ria.ru/20230801/evakuatsiya-1887617651.html
https://ria.ru/20230801/niger-1887534372.html
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в мире, нигер, европа, сахель , мохамед базум, жозеп боррель, евросоюз, африканский союз, еврокомиссия, переворот в нигере — 2023
В мире, Нигер, Европа, Сахель , Мохамед Базум, Жозеп Боррель, Евросоюз, Африканский союз, Еврокомиссия, Переворот в Нигере — 2023
ЕС эвакуирует своих граждан из Нигера из-за переворота

Жозеп Боррель заявил, что ЕС эвакуируют своих граждан из Нигера вследствие переворота

© AP Photo / Frederic SierakowskiЖозеп Боррель
Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 01.08.2023
© AP Photo / Frederic Sierakowski
Жозеп Боррель. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 1 авг - РИА Новости. Евросоюз принял решение эвакуировать своих граждан с территории Нигера из-за произошедшего в стране военного переворота, заявил во вторник глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
"Мы также приняли решение репатриировать европейских выходцев, и мы находимся в процессе проведения этой операции", - написал он в своем блоге на сайте внешнеполитической службы ЕС.
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Боррель добавил, что группы Еврокомиссии, отвечающие предоставление гуманитарной помощи, продолжат свою работу в Нигере для ослабления последствий переворота для наиболее уязвимых слоев населения.
Глава дипломатии ЕС также заявил, что Евросоюз поддерживает ЭКОВАС и Африканского союза по восстановлению конституционного порядка в Нигере и никогда не признает власть, сформировавшуюся в результате переворота.
При этом Боррель в ответ на обвинения во вмешательстве Европы в дела региона отметил, что ЕС присутствует в Сахеле "только по просьбе законных правительств стран этого региона и всегда уважает их суверенные решения".
Ранее военные Нигера во время выступления по национальному телевидению заявили, что президент Мохамед Базум смещен, границы закрыты, объявлен комендантский час. Перед этим военные президентской гвардии заблокировали президентский дворец в столице страны Ниамее. Офис Базума утверждал, что армия не поддержала мятежников, но позднее командование ВС заявило о солидарности с ними. Президент по-прежнему удерживается в резиденции. Базум в порядке, чувствует себя хорошо, сообщил РИА Новости председатель комиссии Африканского союза Муса Факи Махамат. В пятницу командующий президентской гвардией генерал Тчиани появился в эфире государственного ТВ Нигера как глава сформированного участниками переворота "Национального совета по защите отечества".
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В миреНигерЕвропаСахельМохамед БазумЖозеп БоррельЕвросоюзАфриканский союзЕврокомиссияПереворот в Нигере — 2023
 
 
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