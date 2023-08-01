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Франция пока не намерена эвакуировать военный контингент в Нигере - РИА Новости, 01.08.2023
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19:31 01.08.2023
https://ria.ru/20230801/evakuatsiya-1887676268.html
Франция пока не намерена эвакуировать военный контингент в Нигере
Франция пока не намерена эвакуировать военный контингент в Нигере - РИА Новости, 01.08.2023
Франция пока не намерена эвакуировать военный контингент в Нигере
Эвакуация французских военных, находящихся в Нигере, пока не стоит на повестке дня, сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой на заявление генштаба армии. РИА Новости, 01.08.2023
2023-08-01T19:31
2023-08-01T19:31
нигер
франция
россия
мохамед базум
переворот в нигере — 2023
катрин колонна
эммануэль макрон
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ПАРИЖ, 1 авг – РИА Новости. Эвакуация французских военных, находящихся в Нигере, пока не стоит на повестке дня, сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой на заявление генштаба армии. Ранее МИД Франции сообщил, что 1 августа начнет эвакуацию своих граждан из Нигера. Глава французского внешнеполитического ведомства Катрин Колонна сообщила, что Франция рассчитывает в ближайшие 24 часа эвакуировать из Нигера около сотни французов и около сотни граждан ЕС, изъявивших желание покинуть страну. Она отметила, что Франция "заручилась необходимыми договоренностями", чтобы провести эвакуацию в условиях закрытого воздушного пространства. По данным МИД Франции, на данный момент на территории Нигера проживают порядка 600 граждан Франции. "Эвакуация французских военных, находящихся в Нигере, пока не стоит на повестке дня. Эвакуация касается гражданских лиц, французских и европейских граждан, чтобы гарантировать их безопасность после государственного переворота на прошлой неделе", - пишет СМИ. В Нигере может находиться 1,5 тысячи французских военных, расквартированных для борьбы с террористическими группировками, которые орудуют на границе Мали, Буркина-Фасо и Нигера. Военный контингент Франции ранее располагался в Мали и Буркина-Фасо, однако французские силы были выдворены из двух стран после государственных переворотов, осуществленных в 2020 и 2022 годах соответственно. В воскресенье, 30 июля, СМИ сообщили, что тысячи человек в Нигере приняли участие в акции против Франции и Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС), а также в поддержку сформированного участниками переворота "Национального совета по защите отечества". Акция, в частности, прошла напротив посольства Франции в Ниамее. Отмечалось, что участники акции скандировали лозунги, направленные против Франции и ЭКОВАС. Глава МИД Франции Катрин Колонна выразила надежду, что французской армии не придется вмешиваться в ситуацию в Нигере для защиты своих граждан. При этом президент Эммануэль Макрон заявил, что Франция даст "немедленный ответ" в случае атак на своих граждан в Нигере и "не потерпит никаких атак против нее и ее интересов". Ранее военные Нигера во время выступления по национальному телевидению заявили, что президент Мохамед Базум смещен, границы закрыты, объявлен комендантский час. Перед этим военные президентской гвардии заблокировали президентский дворец в столице страны Ниамее. Офис Базума утверждал, что армия не поддержала мятежников, но позднее командование ВС заявило о солидарности с ними. Президент по-прежнему удерживается в резиденции. Базум в порядке, чувствует себя хорошо, сообщал РИА Новости председатель комиссии Африканского союза Муса Факи Махамат. Командующий президентской гвардией генерал Абдурахман Тчиани 28 июля появился в эфире государственного ТВ Нигера как глава сформированного участниками переворота "Национального совета по защите отечества". Нигер, бывшая французская колония, остается одной из последних союзниц западных стран в Сахеле. Париж поставлял в страну дроны, истребители и разместил там 1,5 тысячи военных. Кроме того, в стране находятся богатые запасы урана, от поставок которых зависит Франция. Как ранее сообщил РИА Новости главный редактор портала по атомной энергетике AtomInfo.ru Александр Уваров, в результате смены власти французским атомщикам придется пересмотреть экономические условия работы в стране, что способно привести к повышению цен на ядерное топливо для французских АЭС. Россия призывает стороны конфликта в Нигере воздержаться от применения силы и решать все спорные вопросы путем диалога, надеется на урегулирование кризиса на благо дружественного нигерского народа и рассчитывает на скорейшее освобождение президента Базума, заявила ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Директор департамента Африки в МИД России Всеволод Ткаченко позднее сообщил РИА Новости, что попытки обвинить РФ во вмешательстве в ситуацию в Нигере лишены оснований.
https://ria.ru/20230801/niger-1887529503.html
https://ria.ru/20230801/niger-1887634064.html
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нигер, франция, россия, мохамед базум, переворот в нигере — 2023, катрин колонна, эммануэль макрон
Нигер, Франция, Россия, Мохамед Базум, Переворот в Нигере — 2023, Катрин Колонна, Эммануэль Макрон
Франция пока не намерена эвакуировать военный контингент в Нигере

AFP: эвакуация французских военных, находящихся в Нигере, пока не стоит на повестке дня

© AP Photo / Fatahoulaye Hassane MidouПожар в штаб-квартире правящей партии Нигера в Ниамее
Пожар в штаб-квартире правящей партии Нигера в Ниамее - РИА Новости, 1920, 01.08.2023
© AP Photo / Fatahoulaye Hassane Midou
Пожар в штаб-квартире правящей партии Нигера в Ниамее
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ПАРИЖ, 1 авг – РИА Новости. Эвакуация французских военных, находящихся в Нигере, пока не стоит на повестке дня, сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой на заявление генштаба армии.
Ранее МИД Франции сообщил, что 1 августа начнет эвакуацию своих граждан из Нигера. Глава французского внешнеполитического ведомства Катрин Колонна сообщила, что Франция рассчитывает в ближайшие 24 часа эвакуировать из Нигера около сотни французов и около сотни граждан ЕС, изъявивших желание покинуть страну. Она отметила, что Франция "заручилась необходимыми договоренностями", чтобы провести эвакуацию в условиях закрытого воздушного пространства. По данным МИД Франции, на данный момент на территории Нигера проживают порядка 600 граждан Франции.
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"Эвакуация французских военных, находящихся в Нигере, пока не стоит на повестке дня. Эвакуация касается гражданских лиц, французских и европейских граждан, чтобы гарантировать их безопасность после государственного переворота на прошлой неделе", - пишет СМИ.
В Нигере может находиться 1,5 тысячи французских военных, расквартированных для борьбы с террористическими группировками, которые орудуют на границе Мали, Буркина-Фасо и Нигера. Военный контингент Франции ранее располагался в Мали и Буркина-Фасо, однако французские силы были выдворены из двух стран после государственных переворотов, осуществленных в 2020 и 2022 годах соответственно.
В воскресенье, 30 июля, СМИ сообщили, что тысячи человек в Нигере приняли участие в акции против Франции и Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС), а также в поддержку сформированного участниками переворота "Национального совета по защите отечества". Акция, в частности, прошла напротив посольства Франции в Ниамее. Отмечалось, что участники акции скандировали лозунги, направленные против Франции и ЭКОВАС. Глава МИД Франции Катрин Колонна выразила надежду, что французской армии не придется вмешиваться в ситуацию в Нигере для защиты своих граждан. При этом президент Эммануэль Макрон заявил, что Франция даст "немедленный ответ" в случае атак на своих граждан в Нигере и "не потерпит никаких атак против нее и ее интересов".
Ранее военные Нигера во время выступления по национальному телевидению заявили, что президент Мохамед Базум смещен, границы закрыты, объявлен комендантский час. Перед этим военные президентской гвардии заблокировали президентский дворец в столице страны Ниамее. Офис Базума утверждал, что армия не поддержала мятежников, но позднее командование ВС заявило о солидарности с ними. Президент по-прежнему удерживается в резиденции. Базум в порядке, чувствует себя хорошо, сообщал РИА Новости председатель комиссии Африканского союза Муса Факи Махамат. Командующий президентской гвардией генерал Абдурахман Тчиани 28 июля появился в эфире государственного ТВ Нигера как глава сформированного участниками переворота "Национального совета по защите отечества".
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Вчера, 16:11
Нигер, бывшая французская колония, остается одной из последних союзниц западных стран в Сахеле. Париж поставлял в страну дроны, истребители и разместил там 1,5 тысячи военных. Кроме того, в стране находятся богатые запасы урана, от поставок которых зависит Франция. Как ранее сообщил РИА Новости главный редактор портала по атомной энергетике AtomInfo.ru Александр Уваров, в результате смены власти французским атомщикам придется пересмотреть экономические условия работы в стране, что способно привести к повышению цен на ядерное топливо для французских АЭС.
Россия призывает стороны конфликта в Нигере воздержаться от применения силы и решать все спорные вопросы путем диалога, надеется на урегулирование кризиса на благо дружественного нигерского народа и рассчитывает на скорейшее освобождение президента Базума, заявила ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Директор департамента Африки в МИД России Всеволод Ткаченко позднее сообщил РИА Новости, что попытки обвинить РФ во вмешательстве в ситуацию в Нигере лишены оснований.
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НигерФранцияРоссияМохамед БазумПереворот в Нигере — 2023Катрин КолоннаЭммануэль Макрон
 
 
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