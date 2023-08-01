https://ria.ru/20230801/evakuatsiya-1887624265.html
Глава МИД Франции сообщила об эвакуации из Нигера около двухсот граждан ЕС
Глава МИД Франции сообщила об эвакуации из Нигера около двухсот граждан ЕС - РИА Новости, 01.08.2023
Глава МИД Франции сообщила об эвакуации из Нигера около двухсот граждан ЕС
Франция рассчитывает в ближайшие двадцать четыре часа эвакуировать из Нигера около сотни французов и около сотни граждан ЕС, изъявивших желание покинуть страну, РИА Новости, 01.08.2023
2023-08-01T15:33
2023-08-01T15:33
2023-08-01T15:33
в мире
россия
нигер
катрин колонна
мохамед базум
эммануэль макрон
переворот в нигере — 2023
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ПАРИЖ, 1 авг - РИА Новости. Франция рассчитывает в ближайшие двадцать четыре часа эвакуировать из Нигера около сотни французов и около сотни граждан ЕС, изъявивших желание покинуть страну, первый самолёт уже находится на пути в африканскую страну, сообщила глава МИД республики Катрин Колонна в эфире телеканала LCI. "Принимая во внимание переворот в Нигере и вызывающую беспокойство ситуацию, было принято решение позволить тем французам, кто этого хочет, покинуть страну... Мы выделим самолёты, начиная со второй половины дня сегодня", - сказала министр. Она отметила, что кризисный центр, созданный на базе французского МИД, связался со всеми гражданами, проживающими на территории Нигера. Французские самолёты отправятся прямым рейсом из Ниамеи в Париж. "По нашим оценкам, около сотни французов выразили желание уехать, а также около сотни европейцев. Первый самолёт уже находится в пути, несомненно, будет ещё один, чтобы обеспечить ротацию. Мы надеемся провести эвакуацию за 24 часа", - сказала Колонна. Она отметила, что Франция "заручилась необходимыми договоренностями", чтобы провести эвакуацию в условиях закрытого воздушного пространства. По данным МИД Франции, на данный момент на территории Нигера проживают порядка 600 граждан Франции. В воскресенье СМИ сообщили, что тысячи человек в Нигере приняли участие в акции против Франции и Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС), а также в поддержку сформированного участниками переворота "Национального совета по защите отечества". Акция, в том числе, прошла напротив посольства Франции в Ниамее. Отмечалось, что участники акции скандировали лозунги, направленные против Франции и ЭКОВАС. Глава МИД Франции Катрин Колонна выразила надежду, что французской армии не придется вмешиваться в ситуацию в Нигере для защиты своих граждан. При этом президент Эммануэль Макрон заявил, что Франция даст "немедленный ответ" в случае атак на своих граждан в Нигере и "не потерпит никаких атак против нее и ее интересов". Ранее военные Нигера во время выступления по национальному телевидению заявили, что президент Мохамед Базум смещен, границы закрыты, объявлен комендантский час. Перед этим военные президентской гвардии заблокировали президентский дворец в столице страны Ниамее. Офис Базума утверждал, что армия не поддержала мятежников, но позднее командование ВС заявило о солидарности с ними. Президент по-прежнему удерживается в резиденции. Базум в порядке, чувствует себя хорошо, сообщил РИА Новости председатель комиссии Африканского союза Муса Факи Махамат. В пятницу командующий президентской гвардией генерал Абдурахман Тчиани появился в эфире государственного ТВ Нигера как глава сформированного участниками переворота "Национального совета по защите отечества". Бывшая французская колония, Нигер, остается одной из последних союзниц западных стран в Сахеле. Париж поставлял в страну дроны, истребители и разместил там 1,5 тысячи военных для борьбы с террористическими группировками, которые орудуют на границе Мали, Буркина-Фасо и Нигера. Военный контингент Франции ранее располагался в Мали и Буркина-Фасо, однако французские силы были выдворены из двух стран после государственных переворотов, осуществленных в 2020 и 2022 годах соответственно. Кроме того, в стране находятся богатые запасы урана, от поставок которых зависит Франция. Как ранее сообщил РИА Новости главный редактор портала по атомной энергетике AtomInfo.ru Александр Уваров, в результате смены власти французским атомщикам придется пересмотреть экономические условия работы в стране, что способно привести к повышению цен на ядерное топливо для французских АЭС. Россия призывает стороны конфликта в Нигере воздержаться от применения силы и решать все спорные вопросы путем диалога, надеется на урегулирование кризиса на благо дружественного нигерского народа и рассчитывает на скорейшее освобождение президента Базума, заявила ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Директор департамента Африки в МИД России Всеволод Ткаченко позднее сообщил РИА Новости, что попытки обвинить РФ во вмешательстве в ситуацию в Нигере лишены оснований.
https://ria.ru/20230801/evakuatsiya-1887617651.html
https://ria.ru/20230801/niger-1887551393.html
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в мире, россия, нигер, катрин колонна, мохамед базум, эммануэль макрон, переворот в нигере — 2023
В мире, Россия, Нигер, Катрин Колонна, Мохамед Базум, Эммануэль Макрон, Переворот в Нигере — 2023
Глава МИД Франции сообщила об эвакуации из Нигера около двухсот граждан ЕС
Катрин Колонна: Франция эвакуирует около двухсот французов и граждан ЕС из Нигера
ПАРИЖ, 1 авг - РИА Новости. Франция рассчитывает в ближайшие двадцать четыре часа эвакуировать из Нигера около сотни французов и около сотни граждан ЕС, изъявивших желание покинуть страну, первый самолёт уже находится на пути в африканскую страну, сообщила глава МИД республики Катрин Колонна в эфире телеканала LCI.
"Принимая во внимание переворот в Нигере и вызывающую беспокойство ситуацию, было принято решение позволить тем французам, кто этого хочет, покинуть страну... Мы выделим самолёты, начиная со второй половины дня сегодня", - сказала министр.
Испания пытается эвакуировать более семидесяти своих граждан из Нигера
Она отметила, что кризисный центр, созданный на базе французского МИД, связался со всеми гражданами, проживающими на территории Нигера. Французские самолёты отправятся прямым рейсом из Ниамеи в Париж.
"По нашим оценкам, около сотни французов выразили желание уехать, а также около сотни европейцев. Первый самолёт уже находится в пути, несомненно, будет ещё один, чтобы обеспечить ротацию. Мы надеемся провести эвакуацию за 24 часа", - сказала Колонна.
Она отметила, что Франция "заручилась необходимыми договоренностями", чтобы провести эвакуацию в условиях закрытого воздушного пространства.
По данным МИД Франции, на данный момент на территории Нигера проживают порядка 600 граждан Франции.
В воскресенье СМИ сообщили, что тысячи человек в Нигере приняли участие в акции против Франции и Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС), а также в поддержку сформированного участниками переворота "Национального совета по защите отечества". Акция, в том числе, прошла напротив посольства Франции в Ниамее. Отмечалось, что участники акции скандировали лозунги, направленные против Франции и ЭКОВАС. Глава МИД Франции Катрин Колонна выразила надежду, что французской армии не придется вмешиваться в ситуацию в Нигере для защиты своих граждан. При этом президент Эммануэль Макрон
заявил, что Франция даст "немедленный ответ" в случае атак на своих граждан в Нигере и "не потерпит никаких атак против нее и ее интересов".
Ранее военные Нигера во время выступления по национальному телевидению заявили, что президент Мохамед Базум
смещен, границы закрыты, объявлен комендантский час. Перед этим военные президентской гвардии заблокировали президентский дворец в столице страны Ниамее. Офис Базума утверждал, что армия не поддержала мятежников, но позднее командование ВС заявило о солидарности с ними.
Президент по-прежнему удерживается в резиденции. Базум в порядке, чувствует себя хорошо, сообщил РИА Новости председатель комиссии Африканского союза Муса Факи Махамат. В пятницу командующий президентской гвардией генерал Абдурахман Тчиани появился в эфире государственного ТВ Нигера как глава сформированного участниками переворота "Национального совета по защите отечества".
Италия вслед за Францией эвакуирует своих граждан из Нигера
Бывшая французская колония, Нигер, остается одной из последних союзниц западных стран в Сахеле. Париж поставлял в страну дроны, истребители и разместил там 1,5 тысячи военных для борьбы с террористическими группировками, которые орудуют на границе Мали, Буркина-Фасо и Нигера. Военный контингент Франции ранее располагался в Мали и Буркина-Фасо, однако французские силы были выдворены из двух стран после государственных переворотов, осуществленных в 2020 и 2022 годах соответственно.
Кроме того, в стране находятся богатые запасы урана, от поставок которых зависит Франция. Как ранее сообщил РИА Новости главный редактор портала по атомной энергетике AtomInfo.ru Александр Уваров
, в результате смены власти французским атомщикам придется пересмотреть экономические условия работы в стране, что способно привести к повышению цен на ядерное топливо для французских АЭС.
Россия призывает стороны конфликта в Нигере воздержаться от применения силы и решать все спорные вопросы путем диалога, надеется на урегулирование кризиса на благо дружественного нигерского народа и рассчитывает на скорейшее освобождение президента Базума, заявила ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
. Директор департамента Африки в МИД России Всеволод Ткаченко позднее сообщил РИА Новости, что попытки обвинить РФ
во вмешательстве в ситуацию в Нигере
лишены оснований.
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