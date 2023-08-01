https://ria.ru/20230801/evakuatsiya-1887624265.html

Глава МИД Франции сообщила об эвакуации из Нигера около двухсот граждан ЕС

Глава МИД Франции сообщила об эвакуации из Нигера около двухсот граждан ЕС - РИА Новости, 01.08.2023

Глава МИД Франции сообщила об эвакуации из Нигера около двухсот граждан ЕС

Франция рассчитывает в ближайшие двадцать четыре часа эвакуировать из Нигера около сотни французов и около сотни граждан ЕС, изъявивших желание покинуть страну, РИА Новости, 01.08.2023

2023-08-01T15:33

2023-08-01T15:33

2023-08-01T15:33

в мире

россия

нигер

катрин колонна

мохамед базум

эммануэль макрон

переворот в нигере — 2023

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ПАРИЖ, 1 авг - РИА Новости. Франция рассчитывает в ближайшие двадцать четыре часа эвакуировать из Нигера около сотни французов и около сотни граждан ЕС, изъявивших желание покинуть страну, первый самолёт уже находится на пути в африканскую страну, сообщила глава МИД республики Катрин Колонна в эфире телеканала LCI. "Принимая во внимание переворот в Нигере и вызывающую беспокойство ситуацию, было принято решение позволить тем французам, кто этого хочет, покинуть страну... Мы выделим самолёты, начиная со второй половины дня сегодня", - сказала министр. Она отметила, что кризисный центр, созданный на базе французского МИД, связался со всеми гражданами, проживающими на территории Нигера. Французские самолёты отправятся прямым рейсом из Ниамеи в Париж. "По нашим оценкам, около сотни французов выразили желание уехать, а также около сотни европейцев. Первый самолёт уже находится в пути, несомненно, будет ещё один, чтобы обеспечить ротацию. Мы надеемся провести эвакуацию за 24 часа", - сказала Колонна. Она отметила, что Франция "заручилась необходимыми договоренностями", чтобы провести эвакуацию в условиях закрытого воздушного пространства. По данным МИД Франции, на данный момент на территории Нигера проживают порядка 600 граждан Франции. В воскресенье СМИ сообщили, что тысячи человек в Нигере приняли участие в акции против Франции и Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС), а также в поддержку сформированного участниками переворота "Национального совета по защите отечества". Акция, в том числе, прошла напротив посольства Франции в Ниамее. Отмечалось, что участники акции скандировали лозунги, направленные против Франции и ЭКОВАС. Глава МИД Франции Катрин Колонна выразила надежду, что французской армии не придется вмешиваться в ситуацию в Нигере для защиты своих граждан. При этом президент Эммануэль Макрон заявил, что Франция даст "немедленный ответ" в случае атак на своих граждан в Нигере и "не потерпит никаких атак против нее и ее интересов". Ранее военные Нигера во время выступления по национальному телевидению заявили, что президент Мохамед Базум смещен, границы закрыты, объявлен комендантский час. Перед этим военные президентской гвардии заблокировали президентский дворец в столице страны Ниамее. Офис Базума утверждал, что армия не поддержала мятежников, но позднее командование ВС заявило о солидарности с ними. Президент по-прежнему удерживается в резиденции. Базум в порядке, чувствует себя хорошо, сообщил РИА Новости председатель комиссии Африканского союза Муса Факи Махамат. В пятницу командующий президентской гвардией генерал Абдурахман Тчиани появился в эфире государственного ТВ Нигера как глава сформированного участниками переворота "Национального совета по защите отечества". Бывшая французская колония, Нигер, остается одной из последних союзниц западных стран в Сахеле. Париж поставлял в страну дроны, истребители и разместил там 1,5 тысячи военных для борьбы с террористическими группировками, которые орудуют на границе Мали, Буркина-Фасо и Нигера. Военный контингент Франции ранее располагался в Мали и Буркина-Фасо, однако французские силы были выдворены из двух стран после государственных переворотов, осуществленных в 2020 и 2022 годах соответственно. Кроме того, в стране находятся богатые запасы урана, от поставок которых зависит Франция. Как ранее сообщил РИА Новости главный редактор портала по атомной энергетике AtomInfo.ru Александр Уваров, в результате смены власти французским атомщикам придется пересмотреть экономические условия работы в стране, что способно привести к повышению цен на ядерное топливо для французских АЭС. Россия призывает стороны конфликта в Нигере воздержаться от применения силы и решать все спорные вопросы путем диалога, надеется на урегулирование кризиса на благо дружественного нигерского народа и рассчитывает на скорейшее освобождение президента Базума, заявила ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Директор департамента Африки в МИД России Всеволод Ткаченко позднее сообщил РИА Новости, что попытки обвинить РФ во вмешательстве в ситуацию в Нигере лишены оснований.

https://ria.ru/20230801/evakuatsiya-1887617651.html

https://ria.ru/20230801/niger-1887551393.html

https://radiosputnik.ria.ru/20230801/niger-1887610769.html

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в мире, россия, нигер, катрин колонна, мохамед базум, эммануэль макрон, переворот в нигере — 2023