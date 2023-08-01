https://ria.ru/20230801/evakuatsiya-1887617651.html
Испания пытается эвакуировать более семидесяти своих граждан из Нигера
Испания пытается эвакуировать более семидесяти своих граждан из Нигера - РИА Новости, 01.08.2023
Испания пытается эвакуировать более семидесяти своих граждан из Нигера
Правительство Испании работает над эвакуацией более семидесяти испанцев, находящихся в Нигере после военного переворота, произошедшего в этой африканской стране РИА Новости, 01.08.2023
2023-08-01T15:12
2023-08-01T15:12
2023-08-01T15:12
в мире
нигер
испания
ниамей
хосе мануэль альбарес
мохамед базум
африканский союз
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МАДРИД, 1 авг - РИА Новости. Правительство Испании работает над эвакуацией более семидесяти испанцев, находящихся в Нигере после военного переворота, произошедшего в этой африканской стране на прошлой неделе, передает во вторник новостное агентство Europa Press со ссылкой на источники в министерстве иностранных дел королевства. По информации издания, глава МИД Хосе Мануэль Альбарес призвал испанцев, находящихся в Нигере, связаться с посольством, если оно еще не связалось с ними, чтобы "определить их местонахождение" и "убедиться, что с ними все в порядке". В понедельник МИД Испании заявило, что страна приостанавливает двустороннее сотрудничество с Нигером, а также требует немедленного освобождения президента страны Мохамеда Базума, который удерживается "совершенно незаконно". Ранее военные Нигера во время выступления по национальному телевидению заявили, что президент Мохамед Базум смещен, границы закрыты, объявлен комендантский час. Перед этим военные президентской гвардии заблокировали президентский дворец в столице страны Ниамее. Офис Базума утверждал, что армия не поддержала мятежников, но позднее командование ВС заявило о солидарности с ними. Президент по-прежнему удерживается в резиденции. Базум в порядке, чувствует себя хорошо, сообщил РИА Новости председатель комиссии Африканского союза Муса Факи Махамат. Командующий президентской гвардией генерал Тчиани 28 июля появился в эфире государственного ТВ Нигера как глава сформированного участниками переворота "Национального совета по защите отечества".
https://ria.ru/20230801/niger-1887551393.html
https://radiosputnik.ria.ru/20230801/niger-1887610769.html
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в мире, нигер, испания, ниамей, хосе мануэль альбарес, мохамед базум, африканский союз
В мире, Нигер, Испания, Ниамей, Хосе Мануэль Альбарес, Мохамед Базум, Африканский союз
Испания пытается эвакуировать более семидесяти своих граждан из Нигера
Правительство Испании эвакуирует более семидесяти своих граждан из Нигера после переворота