https://ria.ru/20230801/dtp-1887657373.html
В ДТП на самарской трассе погибли два человека
В ДТП на самарской трассе погибли два человека - РИА Новости, 01.08.2023
В ДТП на самарской трассе погибли два человека
Три легковых автомобиля и грузовик столкнулись на федеральной трассе в Красноярском районе Самарской области, в результате погибли два человека, сообщила... РИА Новости, 01.08.2023
2023-08-01T17:48
2023-08-01T17:48
2023-08-01T17:48
происшествия
самарская область
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САМАРА, 1 авг - РИА Новости. Три легковых автомобиля и грузовик столкнулись на федеральной трассе в Красноярском районе Самарской области, в результате погибли два человека, сообщила областная прокуратура в Telegram-канале. ДТП произошло в 13.15 (12.15 мск) на 1061-м километре автомобильной дороги М5 "Урал". "По предварительной информации, водитель автомобиля "Лада Гранта", двигавшегося в направлении Самара - Сергиевск, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком с прицепом, после произошло столкновение еще двух автомобилей - "Лада Гранта" и Lexus", - говорится в сообщении. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе областной прокуратуры, водители двух легковых автомобилей погибли на месте. В региональном минздраве отметили РИА Новости, что, помимо двух погибших, в ДТП пострадали два человека. "В настоящее время пострадавшие госпитализированы в лечебные учреждения, им оказывается необходимая медицинская помощь", - сказал собеседник агентства. Прокуратура взяла на контроль процессуальную проверку по факту ДТП и начала проверку исполнения законодательства о безопасности дорожного движения. "При наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования", - добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20230729/dtp-1887085238.html
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происшествия, самарская область
Происшествия, Самарская область
В ДТП на самарской трассе погибли два человека
В ДТП на трассе в Красноярском районе Самарской области погибли два человека
САМАРА, 1 авг - РИА Новости.
Три легковых автомобиля и грузовик столкнулись на федеральной трассе в Красноярском районе Самарской области, в результате погибли два человека, сообщила областная прокуратура в Telegram-канале
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ДТП произошло в 13.15 (12.15 мск) на 1061-м километре автомобильной дороги М5 "Урал".
«
"По предварительной информации, водитель автомобиля "Лада Гранта", двигавшегося в направлении Самара - Сергиевск, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком с прицепом, после произошло столкновение еще двух автомобилей - "Лада Гранта" и Lexus", - говорится в сообщении.
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе областной прокуратуры, водители двух легковых автомобилей погибли на месте.
В региональном минздраве отметили РИА Новости, что, помимо двух погибших, в ДТП пострадали два человека. "В настоящее время пострадавшие госпитализированы в лечебные учреждения, им оказывается необходимая медицинская помощь", - сказал собеседник агентства.
Прокуратура взяла на контроль процессуальную проверку по факту ДТП и начала проверку исполнения законодательства о безопасности дорожного движения. "При наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования", - добавили в ведомстве.
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