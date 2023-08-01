https://ria.ru/20230801/dtp-1887657373.html

В ДТП на самарской трассе погибли два человека

В ДТП на самарской трассе погибли два человека - РИА Новости, 01.08.2023

В ДТП на самарской трассе погибли два человека

Три легковых автомобиля и грузовик столкнулись на федеральной трассе в Красноярском районе Самарской области, в результате погибли два человека, сообщила... РИА Новости, 01.08.2023

2023-08-01T17:48

2023-08-01T17:48

2023-08-01T17:48

происшествия

самарская область

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САМАРА, 1 авг - РИА Новости. Три легковых автомобиля и грузовик столкнулись на федеральной трассе в Красноярском районе Самарской области, в результате погибли два человека, сообщила областная прокуратура в Telegram-канале. ДТП произошло в 13.15 (12.15 мск) на 1061-м километре автомобильной дороги М5 "Урал". "По предварительной информации, водитель автомобиля "Лада Гранта", двигавшегося в направлении Самара - Сергиевск, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком с прицепом, после произошло столкновение еще двух автомобилей - "Лада Гранта" и Lexus", - говорится в сообщении. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе областной прокуратуры, водители двух легковых автомобилей погибли на месте. В региональном минздраве отметили РИА Новости, что, помимо двух погибших, в ДТП пострадали два человека. "В настоящее время пострадавшие госпитализированы в лечебные учреждения, им оказывается необходимая медицинская помощь", - сказал собеседник агентства. Прокуратура взяла на контроль процессуальную проверку по факту ДТП и начала проверку исполнения законодательства о безопасности дорожного движения. "При наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования", - добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20230729/dtp-1887085238.html

самарская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, самарская область